ONLINE: Plzeň - Pardubice 0:0, domácí mohou přeskočit třetí Jablonec

Plzeň se remízou 0:0 na Slavii opět propadla za Jablonec, který před nedělním zápasem drží jednobodový náskok.
Pokud domácí zvítězí, osamostatní se na třetím místě oni.
V nadstavbě to znamená výhodu tří domácích utkání na rozdíl od pouhých dvou. Po konci sezony pak třetí místo Plzni garantuje umístění ve druhém předkole Evropské ligy.
Svěřenci Martina Hyského však v ligovém finiši dvakrát klopýtli, před zmíněnou remízou na Slavii ztratili body v posledních sekundách domácího zápasu s Teplicemi (2:2), ve kterém ještě v deváté minutě nastavení vedli. Na začátku března také schytali tři góly ve Zlíně, bez gólů remizovali i se Spartou.
I proto musejí začít zase vítězit.
Pardubice naposledy přehrály olomouckou Sigmu 2:1 a zůstávají na devátém místě uprostřed tabulky. Zvítězily podruhé za sebou, což jim dává naději, aby se nakonec vyhnuly záchranářským bojům v nadstavbě.
Když se oba celky setkaly naposledy v úvodním ligovém kole, Plzeň zvítězila vysoko 5:1.
F. Wiegele - A. Sojka, S. Dweh, D. Krčík, M. Doski - P. Hrošovský, K. Spáčil, P. Adu, C. Souaré, D. Višinský - M. Toure
L. Charatišvili - J. Noslin, S. Bammens, J. Trédl - R. Saarma, T. Jelínek, M. Hlavatý, E. Godwin - V. Patrák, D. Smékal, G. Botos
A. Memič, T. Slončík, D. Vašulín, A. Kadlec, M. Valenta, M. Tvrdoň, L. Červ, T. Ladra, J. Panoš, D. Ťapaj
M. Konečný, S. Kopásek, A. Mandous, F. Vecheta, L. Krobot, A. Tanko, Š. Míšek, J. Hamza, E. Samuel, T. Boledovič