ONLINE: Sparta - Jablonec, v základu Eneme či Kuchta, nechybí ani Sochůrek

Sparťanští fotbalisté mohou minimálně do neděle stáhnout náskok vedoucí Slavie na pět bodů. Ve 30. kole Chance Ligy hrají doma se třetím Jabloncem, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Pavel Kadeřábek ze Sparty brání v přístupu k míči jabloneckému Danielu Součkovi. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Sparta dvě kola před koncem základní části ví, že Slavii dřív než v nadstavbě předstihnout nemůže. Šanci na titul však stále má, teď ji ovšem čeká náročný soupeř.

Trenér Brian Priske zvolil proti Jablonci následující sestavu: Surovčík – Sonne, Ševínský, Sörensen, Zelený – Sochůrek, Eneme, Kairinen – Grimaldo, Kuchta, Haraslín.

Jablonec se před týdnem výhrou nad Baníkem (4:1) vrátil na třetí příčku před Plzeň, která brala jen bod z utkání na Slavii (0:0).

Remízou skončil i poslední vzájemný zápas Sparty s Jabloncem, v červenci v prvním kole aktuálního ročníku z toho byl výsledek 1:1 po gólech Jawa a Kuchty.

18. 4. 2026 18:00
Sparta : Jablonec 0 : 0
Sestavy:
Náhradníci:
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Zlín - Teplice 3:2, hosté dohrávali v deseti, domácí rozhodli už v prvním poločase

Zlínští fotbalisté se radují z gólu Cletuse Nombila.

Zlínští fotbalisté zvládli ve 30. kole Chance Ligy domácí zápas s Teplicemi a nelichotivou sérii čtyř utkání bez vítězství ukončili výsledkem 3:2. Všechny góly padly do brány hostů ještě před pauzou,...

18. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  17:07

18. dubna 2026  17:02

Liberec - Ml. Boleslav 0:0, domácí nevyužili šanci pojistit se v nejlepší šestce

Liberecký obránce Aziz Kayondo (vpravo) a Martin Šubert z Mladé Boleslavi

Ve 30. kole nejvyšší fotbalové ligy zvládli fotbalisté Liberce uhrát jen bod s Mladou Boleslaví po remíze 0:0. Minimálně do neděle se posunuli na páté kolo tabulky, před Hradcem Králové ale vedou...

18. dubna 2026  14:40,  aktualizováno  17:01

Dukla - Karviná 1:2, domácí zůstávají na dně tabulky, Kreiker po půli jen snížil

Karvinský Filup Prebsl (vlevo) a Kevin-Prince Milla z Dukly

Jedno kolo před koncem základní části zůstávají na poslední příčce tabulky o dva body za Baníkem. Fotbalisté Dukly na Julisce prohráli 1:2 s Karvinou, která šla do vedení v závěru první půli zásluhou...

18. dubna 2026  14:45,  aktualizováno  16:57

Baník - Bohemians 0:2, čtvrtá porážka v řadě, domácí Jurečka nedal penaltu

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, trefil se Milan Ristovski.

Trápení pokračuje. Fotbalisté ostravského Baníku v lize prohráli počtvrté v řadě a zůstávají jen o dva body před poslední Duklou. S Bohemians při porážce 0:2 inkasovali dvakrát už během první půle,...

18. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  16:54

ONLINE: Wolves s Krejčím prohrávají na Leedsu, Brentfordu se poháry vzdalují

Zklamaný Ladislav Krejčí (zcela vlevo) se svými spoluhráči z Wolverhamptonu po...

Pět zápasů nabízí sobotní program fotbalové Premier League. První duel v Brentfordu s Fulhamem skončil bezgólovou remízou. Od 16 hodin nastoupí Wolverhampton i s Ladislavem Krejčím na půdě Leedsu. Do...

18. dubna 2026  13:20,  aktualizováno  16:29

Vlašim porazila ve druhé lize Chrudim, svou sérii bez prohry natáhla na devět kol

Jakub Šural ze Zbrojovky Brno (vlevo) během druholigového zápasu proti...

Fotbalisté Vlašimi v úvodním utkání 24. kola druhé ligy zdolali Chrudim na jejím hřišti v pardubickém azylu 2:0, sérii bez porážky protáhli už na devět kol a v neúplné tabulce postoupili na osmé...

18. dubna 2026  13:19

Sigma poprvé pod Hapalem: Jsem trochu nervózní. Slovácko? Chceme diktovat hru

Nový trenér Sigmy Pavel Hapal. „Jde o dočasné řešní," řekl.

Fotbalisté Olomouce se v neděli (13.00) pokusí ukončit sérii tří ligových zápasů v řadě bez výhry. V domácím zápase proti Slovácku u toho poprvé bude přímo na lavičce nový dočasný trenér Pavel Hapal,...

18. dubna 2026

Číčo, vítej! Chrudimský talent se ukázal v Ústí, co ví o sázkařském maléru?

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Adam Čičovský, dříve hráč...

Mluvilo se o něm jako o zázračném dítěti ústeckého fotbalu. Druhou ligu okusil Adam Čičovský už v 17 letech, ve dvaceti nakoukl do nejvyšší soutěže v teplickém dresu. Když ho pak loni v létě...

18. dubna 2026

Lampard dovedl Coventry po 25 letech do Premier League. Musí nás brát vážně, říká

Frank Lampard slaví postup do Premier League, který vybojoval jako trenér...

Ikonický anglický fotbalista Frank Lampard dovedl jako trenér fotbalisty Coventry City do Premier League. Ve městě z hrabství West Midlands se bude nejvyšší soutěž hrát po 25 letech. Svěřenci...

17. dubna 2026  23:53

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Hory, koně, ale hlavně fotbal. Jaký je svět kapitánky Sparty Bartoňové?

Eva Bartoňová, kapitánka Sparty a opora české reprezentace, během focení v...

Ticho a klid přírody ráda prolíná s adrenalinem. Leze po horách, jezdí na koni.... Sny si ale Eva Bartoňová plánuje letos plnit hlavně na trávníku. Fotbalistky Sparty, kde je kapitánkou, chce dovést...

17. dubna 2026

Ústí dál válí. Otázku na baráž jsem čekal, smál se trenér Habanec

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Daniel Richter (vpravo)...

Ústecký fotbal zviditelňují hlavně vnadné moderátorky, nyní však na sebe znovu strhl pozornost i tým druholigového nováčka. Čtyřmi výhrami v řadě oživil barážové choutky.

17. dubna 2026

