ONLINE: Sparta - Jablonec, v základu Eneme či Kuchta, nechybí ani Sochůrek

Sparta dvě kola před koncem základní části ví, že Slavii dřív než v nadstavbě předstihnout nemůže. Šanci na titul však stále má, teď ji ovšem čeká náročný soupeř.
Trenér Brian Priske zvolil proti Jablonci následující sestavu: Surovčík – Sonne, Ševínský, Sörensen, Zelený – Sochůrek, Eneme, Kairinen – Grimaldo, Kuchta, Haraslín.
Jablonec se před týdnem výhrou nad Baníkem (4:1) vrátil na třetí příčku před Plzeň, která brala jen bod z utkání na Slavii (0:0).
Remízou skončil i poslední vzájemný zápas Sparty s Jabloncem, v červenci v prvním kole aktuálního ročníku z toho byl výsledek 1:1 po gólech Jawa a Kuchty.