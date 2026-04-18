Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Liberec - Ml. Boleslav 0:0, domácí hájí postavení v nejlepší šestce

Sledujeme online   14:40aktualizováno  15:03
Dvě kola před koncem základní části se drží na šesté příčce ligové tabulky. Zůstat tam liberečtí fotbalisté chtějí i po domácím utkání s rozjetou Mladou Boleslaví. Výkop má v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Liberecký obránce Aziz Kayondo (vpravo) a Martin Šubert z Mladé Boleslavi | foto: ČTK

Liberci, který před týdnem padl 1:3 s Karvinou, pomohla ztráta Olomouce v Pardubicích. Díky ní ho přeskočil pouze Hradec, který je aktuálně pátý.

Hradec však v neděli hraje se Slavií, takže Severočeši mají šanci si postavení ještě vylepšit. Musí ale porazit Mladou Boleslav.

Ta je rozjetá, neprohrála už osm soutěžních utkání v řadě a útočí na posun do středové skupiny. V týdnu ji pak čeká semifinále domácího poháru v Jablonci.

Chance Liga 2025/2026
18. 4. 2026 15:00
Zápas probíhá
Liberec : Ml. Boleslav 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Koubek - J. Koželuh, A. Drakpe, A. N’Guessan, A. Kayondo - M. Icha, V. Stránský, P. Hodouš, M. Lexa, A. Soliu - R. Krollis
Sestavy:
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - R. Macek, D. Kozel, M. Šubert, M. Ševčík, S. John - C. Kabongo
Náhradníci:
P. Dulay, F. Špatenka, E. Mahmič, I. Krajčírik, L. Letenay, P. Juliš, D. Rus, J. Mikula, L. Mašek, J. Sutr
Náhradníci:
F. Lehký, M. Krulich, D. Mareš, D. Langhamer, D. Donát, V. Vorel, J. Klíma, D. Pech, N. Penner, J. Zíka, J. Kolařík
Žluté karty:
19. A. Kayondo
Žluté karty:
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

ONLINE: Zlín - Teplice 1:1, zběsilý úvod, z dorážky snižuje hostující Mareček

Sledujeme online
Zlínští fotbalisté se radují z gólu Jakuba Černína.

Čtyřikrát za sebou v lize nevyhráli a dvě kola před koncem základní části jim hrozí, že spadnou do skupiny o záchranu. Zlínští fotbalisté hrají ve 30. kole Chance Ligy doma s Teplicemi, zápas má...

18. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  15:12

ONLINE: Liberec - Ml. Boleslav 0:0, domácí hájí postavení v nejlepší šestce

Sledujeme online
Liberecký obránce Aziz Kayondo (vpravo) a Martin Šubert z Mladé Boleslavi

Dvě kola před koncem základní části se drží na šesté příčce ligové tabulky. Zůstat tam liberečtí fotbalisté chtějí i po domácím utkání s rozjetou Mladou Boleslaví. Výkop má v 15 hodin a sledovat ho...

18. dubna 2026  14:40,  aktualizováno  15:03

ONLINE: Baník - Bohemians 0:0, domácím hrozí, že klesnou na poslední příčku

Sledujeme online
Slavia chce proti Baníku potvrdit roli favorita.

Pokud prohrají a Dukla zároveň zvládne souběžně hraný zápas s Karvinou, klesnou fotbalisté ostravského Baníku na poslední příčku tabulky. Ve 30. kole Chance Ligy hrají doma s dvanáctými Bohemians,...

18. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  15:03

ONLINE: Dukla - Karviná 0:0, domácí se chtějí odlepit ze dna tabulky

Sledujeme online
Karvinský záložník Albert Labík (vpravo) v souboji s Mariosem Pouritidisem z...

Jen dva body je dělí od předposledního Baníku Ostrava. Fotbalisté Dukly by ho dvě kola před koncem základní části rádi přeskočili. K tomu ale musí sami doma porazit Karvinou a doufat v prohru...

18. dubna 2026  14:45,  aktualizováno  15:01

ONLINE: Wolves s Krejčím nastoupí na Leedsu, večer šlágr Chelsea proti United

Sledujeme online
Jarrod Bowen se prosadil přes Ladislava Krejčího a z následné střely trefil tyč.

Pět zápasů nabízí sobotní program fotbalové Premier League. Ve 13.30 hraje Brentford proti Fulhamu, od 16 hodin pak nastoupí Wolverhampton i s Ladislavem Krejčím na půdě Leedsu. Do akce půjde i...

18. dubna 2026  13:20

Vlašim porazila ve druhé lize Chrudim, svou sérii bez prohry natáhla na devět kol

Jakub Šural ze Zbrojovky Brno (vlevo) během druholigového zápasu proti...

Fotbalisté Vlašimi v úvodním utkání 24. kola druhé ligy zdolali Chrudim na jejím hřišti v pardubickém azylu 2:0, sérii bez porážky protáhli už na devět kol a v neúplné tabulce postoupili na osmé...

18. dubna 2026  13:19

Sigma poprvé pod Hapalem: Jsem trochu nervózní. Slovácko? Chceme diktovat hru

Nový trenér Sigmy Pavel Hapal. „Jde o dočasné řešní," řekl.

Fotbalisté Olomouce se v neděli (13.00) pokusí ukončit sérii tří ligových zápasů v řadě bez výhry. V domácím zápase proti Slovácku u toho poprvé bude přímo na lavičce nový dočasný trenér Pavel Hapal,...

18. dubna 2026

Číčo, vítej! Chrudimský talent se ukázal v Ústí, co ví o sázkařském maléru?

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Adam Čičovský, dříve hráč...

Mluvilo se o něm jako o zázračném dítěti ústeckého fotbalu. Druhou ligu okusil Adam Čičovský už v 17 letech, ve dvaceti nakoukl do nejvyšší soutěže v teplickém dresu. Když ho pak loni v létě...

18. dubna 2026

Lampard dovedl Coventry po 25 letech do Premier League. Musí nás brát vážně, říká

Frank Lampard slaví postup do Premier League, který vybojoval jako trenér...

Ikonický anglický fotbalista Frank Lampard dovedl jako trenér fotbalisty Coventry City do Premier League. Ve městě z hrabství West Midlands se bude nejvyšší soutěž hrát po 25 letech. Svěřenci...

17. dubna 2026  23:53

Hory, koně, ale hlavně fotbal. Jaký je svět kapitánky Sparty Bartoňové?

Eva Bartoňová, kapitánka Sparty a opora české reprezentace, během focení v...

Ticho a klid přírody ráda prolíná s adrenalinem. Leze po horách, jezdí na koni.... Sny si ale Eva Bartoňová plánuje letos plnit hlavně na trávníku. Fotbalistky Sparty, kde je kapitánkou, chce dovést...

17. dubna 2026

Ústí dál válí. Otázku na baráž jsem čekal, smál se trenér Habanec

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Daniel Richter (vpravo)...

Ústecký fotbal zviditelňují hlavně vnadné moderátorky, nyní však na sebe znovu strhl pozornost i tým druholigového nováčka. Čtyřmi výhrami v řadě oživil barážové choutky.

17. dubna 2026

Fotbalisté Startu Brno bez peněz. Nevíme, kolik jim máme poslat, reaguje předseda

Stadion TJ Start Brno má u brány nápis Vítejte v pekle. Po vypuknutí sázkařské...

Napětí kolem třetiligového TJ Start Brno dále eskaluje. Hráči A‑týmu se na FAČR a Českou asociaci fotbalových hráčů obrátili společným prohlášením, v němž popisují zastavení financování klubu,...

17. dubna 2026  15:37

