Hlavně ať titul dotáhneme co nejdřív, velí Trpišovský. Nadstavba? Pořád se mi nelíbí

Definitivně rozhodnuto může být už příští týden v Olomouci.

„Na ten zápas se těšíme a věříme, že tam bude podobná atmosféra jako posledně. Je super, že máme v rukách pět mečbolů za sebou. Myslím, že je to vidět i na týmu. Víme, jak jsme blízko, hráči jsou uvolnění a víc si dovolí,“ přidal Trpišovský.

Musel by se stát zázrak, aby to Slavii nevyšlo. Titul může získat po čtyřech letech. „Loni jsme měli 26 vítězství a stejně jsme v posledním kole nehráli o titul. Pro nás bylo nejdůležitější zopakovat ty výkony a třeba je vylepšit. Sice jste to tady v průběhu sezony nechtěli slyšet, ale my jsme měli v hlavě takovou minitabulku a soustředili jsme se jenom na sebe,“ vysvětlil Trpišovský.

Kdyby se nehrála nadstavba, už jste dávno mistry.

Můj názor na nadstavbu se nezměnil, budu se opakovat. Mně se nelíbí formát, kdy hrajete s každým týmem jenom jednou. Mám radši dlouhodobou tabulku. Pokud chceme v českém fotbale přidat zápasy, tak za mě je cesta v poháru od semifinále. Ale nadstavba je uměle vymyšlená a pak to i bourá historické tabulky. My jsme chtěli vyhrát a mít doma patnáct vítězství, což se nikdy nikomu nepovedlo, ale teď se bude počítat i nadstavba. Já už se s tím smířil, ale nejsem toho fanoušek.

Jako posledního soupeře v základní části jste porazili Slovácko.

Jsme spokojení s výkonem i vítězstvím. Trochu mě mrzí, že jsme ten drtivý tlak z první půle nevyjádřili více góly. Byla to od nás spousta práce bez koření, protože jsme si mohli ten zápas udělat jednodušší. Byli jsme dominantní, hráli jsme skvěle, ale dvakrát jsme trefili tyč a až pak to Zmrzlý gólově zavřel na zadní tyči. Takže tomu chyběla rychlejší druhá branka.

Tu jste nakonec přidali až v závěru.

Ve druhé půli jsme také byli dominantní, pak Slovácko prostřídalo, dostalo se do hry, ale v tu chvíli se prosadil Chytil a pak už jsme ten zápas dohráli. Za každou výhru musíte být šťastní, což jsme, ale myslím, že mužstvo i lidi na stadionu si zasloužili víc gólů. I díky tomu, jak skvělé bylo hřiště.

Až tak, že si zaslouží samostatně vypíchnout?

Ano, bylo top. Vždycky je mi líto, když se dostaneme v Česku do tohohle období a máme už jenom pár zápasů, než skončí sezona a pak se dlouho v létě nehraje. Převážnou část sezony strávíme na horších hřištích, což je na hře obou týmů vždycky vidět. Proti Slovácku to byl pěkně koukatelný zápas, byla skvělá kulisa i trávník, zkrátka samá pozitiva z tohohle ohledu.

Byly připravené oslavy titulu? Stačilo, aby Plzeň s Baníkem nevyhrály.

Nevím. Já nad tím vůbec neuvažoval, protože ostatní týmy v top čtyřce mají takovou kvalitu, aby ty zápasy zvládly. Pro nás bylo nejdůležitější, abychom získali patnáctou výhru a dotáhli tu šňůru. Tým si to užívá a chceme to dotáhnout co nejdřív, ale v hlavách neřešíme, kdy to bude.

Slávistická radost po úvodním gólu do sítě Slovácka.

Dost možná příští týden v Olomouci. Čím to, že je letos Slavia takhle odskočená?

Na druhou stranu i v těch předchozích sezonách jsme měli hodně výher. Je to zásluha lidí na všech úrovních. Ale nejdůležitější je kvalita hráčů a že se to letos všechno sešlo. Bylo důležité, že jsme zvládli všechny nástrahy, které vždycky přijdou. Špatné terény, někdy horší vstupy do zápasů a hlavně těžké zápasy, ať už derby nebo utkání v Plzni, Ostravě a tak dále. Myslím, že čím lepší soupeř byl, tím byl lepší i náš výkon.

Přesto jste často slýchali kritiku, zejména kvůli vaší produktivitě.

Vždycky se musí o něčem mluvit, my se soustředíme na sebe. Máme 78 bodů, nejméně inkasovaných branek v lize, nejvíc čistých kont v Evropě a když jsem koukal i na naše ofenzivní statistiky, tak jsme oproti jiným sezonám pozadu jenom v počtu gólů. Ale když se dívám na velké týmy v top soutěžích, málokdo odehraje tolik dominantních zápasů. Na druhou stranu je pořád co vylepšovat, ale jsem rád, že se držíme cesty, na které jsme od konce loňské sezony.

Proč se vám ale dařilo jen v lize a nikoli v evropských pohárech?

Vím, že sezona dělí na dva proudy a my jsme nejlepší výkony předváděli v lize. Tam jsou ale naše čísla neskutečná. Děláme maximum, tým dělá maximum. Ale pamatuju, že i když jsme tehdy vyhráli double a byli ve čtvrtfinále Evropské ligy, tak jsme pořád viděli, co jde zlepšovat. Pořád si vše analyzujeme, což je motivace a drží nás to ve střehu.

Vítěz letošního ročníku jde přímo do Ligy mistrů. Už vám v uších zní hymna?

Nad tím nepřemýšlím, spíš mi v hlavě probleskne, kam bychom se podívali – jestli třeba někam, kde jsme ještě vůbec nebyli. Když se koukám na top týmy v Champions League, tak mi třeba běží v hlavě, jak bychom ty situace bránili my. Takže hymna mi v uších nezní, ale nebudu říkat, že na to nemyslím.

Na obou gólech proti Slovácku se podílel Ondřej Zmrzlý, jenž zaskakuje za Malicka Dioufa, který si obnovil zranění v poháru s Olomoucí (0:1). Jak na tom je? Má šanci stihnout konec sezony?

Uvidíme. On byl stoprocentně uzdravený z toho zranění z derby, ale po pěti minutách se mu při kopu zasekla špička do země, otočila se mu noha a udělal si lehký výron kotníku, takže to vůbec nesouviselo s tím předchozím zraněním. Trénuje individuálně, v úterý by se měl připojit k týmu a být v nominaci proti Olomouci. Ale uvidíme, jak bude vypadat.