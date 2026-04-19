Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sigma - Slovácko 1:1, domácí pod Hapalem srovnávají, trefuje se Sejk

Autor: ,
Sledujeme online   13:16
Olomoučtí fotbalisté se poprvé představí po odchodu trenéra Tomáše Janotky, přebírá je sportovní manažer Pavel Hapal. Ve třicátém kole Chance Ligy doma hostí Slovácko. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13 hodin.

Momentka ze zápasu Slovácka s Olomoucí. | foto: ČTK

Sigma nadále bojuje o pozici v elitní šestce. Bývalý kouč Janotka skončil i kvůli neuspokojivým výsledkům, naposledy prohrál 1:2 v Pardubicích, předtím 2:4 s Mladou Boleslaví. Také proto je Sigma, která nezvítězila od začátku března, v tabulce sedmá.

Na šestý Hradec i aktuálně pátý Liberec ztrácí tři body, takže vítězství nad 14. Slováckem by se hodilo.

Hosté přijíždí se sérií tří porážek v řadě. Naposledy podlehli 1:3 Hradci Králové, předtím nezvládli zápasy s Libercem (1:2) a se Spartou (2:5). Nadále bojují o udržení, od poslední Dukly je dělí tři body.

Když se oba týmy střetly naposledy, zvítězila Sigma 1:0.

Chance Liga 2025/2026
19. 4. 2026 13:00
Zápas probíhá
Olomouc : Slovácko 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
16.
Góly:
8. M. Trávník (pen.)
Sestavy:
J. Koutný - L. Lurvink, A. Sylla, J. Král - M. Hadaš, P. Baráth, D. Janošek, D. Šturm - F. Krivak, J. Kliment, V. Sejk
Sestavy:
A. Urban - F. Vaško, M. Rundič, A. Stojčevski - G. Ndefe, M. Trávník, J. Suchan, P. Blahút - R. Horák, M. Havlík, . Ouanda
Náhradníci:
A. Ghali, F. Slavíček, M. Jásir Núr, J. Spáčil, M. Hruška, A. Růsek, M. Mikulenka, J. Šíp, M. Malý, J. Jezierski, D. Grgic
Náhradníci:
A. Alabi, P. Ndubuisi, M. Koscelník, M. Krmenčík, V. Daníček, T. Fryšták, M. Šviderský, O. Ceesay
Žluté karty:
6. A. Sylla
Žluté karty:
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

ONLINE: Sigma - Slovácko 0:1, domácí pod trenérem Hapalem ztrácejí, skóruje Trávník

Sledujeme online
Momentka ze zápasu Slovácka s Olomoucí.

Olomoučtí fotbalisté se poprvé představí po odchodu trenéra Tomáše Janotky, přebírá je sportovní manažer Pavel Hapal. Ve třicátém kole Chance Ligy doma hostí Slovácko. Utkání sledujte v podrobné...

19. dubna 2026  13:08

Žižkov ve druhé lize zachránil až v nastavení remízu s béčkem Baníku Ostrava

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Žižkova díky gólu v nastavení zachránili doma ve 24. kole s Ostravou B alespoň remízu 2:2. Viktoria nevyhrála druhý zápas po sobě a třetí Opava, která drží druhou barážovou příčku, se jí...

19. dubna 2026  13:05

Vrbovi jsme občas volali ve tři ráno, směje se Kolář. Na titul mysleli rok dopředu

Premium
Daniel Kolář v dresu Plzně

Hrát kámen, nůžky, papír o zaplacení útraty v restauraci? To bývala důležitá „střižba“ a ukázka zdravé nálady v partě plzeňských fotbalistů, která Viktorii před 15 lety dotáhla k prvnímu titulu v...

19. dubna 2026

Stoper Bammens se těší na Plzeň: Hrošovský je u nás legenda, každý ho zná

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Nedělní bitvu v Plzni by nedočkavě vyhlížel tak jako tak. Ale pro Simona Bammense, belgického stopera fotbalových Pardubic, má duel první ligy ještě další přidanou hodnotu. Na trávníku totiž narazí i...

19. dubna 2026  10:22

Jízdné během MS? Za 150 dolarů. FIFA pod tlakem, stát New Jersey od ní žádá dotace

Na stadionu MetLife Stadium v East Rutherfordu se chystá semifinále MS klubů...

Za cestu vlakem z New Yorku ke stadionu v New Jersey, který bude hostit osm zápasů mistrovství světa včetně finále, a zpět zaplatí fotbaloví fanoušci 150 dolarů (přes 3000 korun). Jedna cesta trvá...

19. dubna 2026  9:57

Messi dvěma trefami pomohl k výhře Miami i úspěšné premiéře trenéra Hoyose

Útočník Interu Miami Lionel Messi vede balon během utkání MLS proti Coloradu.

Lionel Messi zařídil v zámořské fotbalové lize MLS dvěma góly vítězství Interu Miami 3:2 na hřišti Colorada, kde se úřadující mistři poprvé museli obejít bez trenéra Javiera Mascherana. S klubem se...

19. dubna 2026  9:11

Priske chválil: Kontrolovali jsme to až do konce. Kuchta chtěl hattrick, tak to má být

Trenér Brian Priske se raduje z gólu Sparty.

Sám možná nečekal, že jeho tým sfoukne složitý zápas tak suverénně. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, se na lavičce tentokrát nemusel moc nervovat, výhra 3:1 nad Jabloncem se rodila v klidu a po...

19. dubna 2026  7:59

Ulich prvně proti Slavii: Tvrdík zkusil, jestli bych nezůstal, že bychom něco dělali spolu

Spolumajitel hradeckého fotbalového klubu Ivo Ulich po podpisu smlouvy s městem...

Ivo Ulich, jeden ze spolumajitelů hradeckého fotbalového klubu, tu příhodu vypraví s lehkou nadsázkou. „Když jsme ho přebírali, tak mi říkal, ať se na to vykašlu a zůstanu ve Slavii, že bychom tam...

19. dubna 2026  7:39

Dostál spasil Zlín: Alespoň jsem něco chytil, v našich zápasech je to jak na hokeji

Zlínský gólman Stanislav Dostál slaví domácí výhru v zápase s Teplicemi. (18....

Už to vypadalo, že dochytá sobotní duel fotbalové ligy bez jediného úspěšného zákroku. Přesto se nakonec stal zlínský gólman Stanislav Dostál hrdinou domácího utkání proti Teplicím, když na brankové...

19. dubna 2026  6:17

Real Sociedad počtvrté ovládl Copa del Rey, Atlético porazil na penalty

Pablo Marin z Realu Sociedad oslavuje triumf v Copa del Rey.

Fotbalisté Realu Sociedad ve finále španělského poháru Copa del Rey v Seville porazili Atlético Madrid 4:3 na penalty po remíze 2:2. Trofej získali po pěti letech a počtvrté v historii.

19. dubna 2026

Tati, pro tebe! Rezek o slzách, generálu Koubkovi a pravdě o penaltě se Skoty

Premium
V prvoligových Teplicích asistuje Zdenku Frťalovi, ve fotbalové reprezentaci...

Před každou penaltou v barážovém rozstřelu se podíval do nebe, do Mexika a USA poveze tátův artefakt. Jan Rezek pomohl fotbalové reprezentaci jako hráč na Euro, coby trenérský asistent zase na...

19. dubna 2026

Zraněný Krejčí nedohrál, Wolves padli. Tottenham s Kinským bral jen bod

Brenden Aaronson z Leedsu vidí žlutou kartu za faul na Ladislava Krejčího,...

Mohlo být jisté, že sestoupí. Fotbalisté posledního Wolverhamptonu ve 33. kole Premier League prohráli 0:3 na Leedsu, český obránce Ladisav Krejčí musel čtvrt hodiny před koncem kvůli zranění střídat...

18. dubna 2026  13:20,  aktualizováno  23:21

