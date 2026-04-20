NEJ Z LIGY: Bořilův výlev i další šance pro Mihelaka. A Matoušek by neměl přemýšlet!

Boj o titul v české fotbalové lize má kolo před koncem základní části novou zápletku. Druhá Sparta si bez problémů poradila s Jabloncem (3:1) a stáhla Slavii na rozdíl pěti bodů. Ta poprvé v sezoně prohrála, vypjaté utkání v Hradci Králové (1:2) navíc dohrávala v devíti, když červenou dostali Mbodji a kapitán Bořil. Vyloučených bylo mimochodem o víkendu celkem šest hráčů. A co dalšího 30. kolo nabídlo?
Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání v Hradci Králové.

Vypjatý závěr zápasu v Hradci Králové slávistický kapitán Jan Bořil vůbec nezvládl.

Poté, co sudí Černý na základě intervence VAR vyloučil Mbodjiho za faul těsně před vápnem a po následném přímém kopu taktéž po kontrole u videa nařídil penaltu za Prekopovu ruku, Bořil vypěnil.

První žlutou dostal dle zápisu za zdržování navázání hry, načež pokračoval ve výlevu a krátce na to vyfasoval druhou. Sudí to popsal: „Projevy nespokojenosti a protestování slovy ‚za co jsi mi dal tu žlutou kartu‘, konfrontačním stylem se dožadoval vysvětlení udělení první žluté karty.“

Po vyloučení mu prý navíc ještě Bořil řekl: „Počkej uvnitř!“

A kdo ví, zda by zůstalo u slovních výhrůžek, kdyby Bořila s vypětím všech sil nedokázal udržet Prekop.

I tak každopádně Bořilovi může hrozit vyšší stopka nad rámec standardního jednozápasového trestu za dvě žluté karty.

Buď dva až šest týdnů za nesportovní chování vůči delegované osobě, nebo, pokud disciplinární komise jeho chování kategorizuje jako vyhrožování, tři týdny až devět měsíců. V prvním případě navíc může vyfasovat pokutu až 100 tisíc korun, ve druhém dokonce čtvrt milionu.

„Neviděl jsem, co se stalo. Ale tohle se přenáší na tým. To jsou věci, které si nemůžeme dovolit a nikdy jsme je nedělali. Potřebujeme hráče na hřišti a ne na tribuně,“ neměl pro něj pochopení ani trenér Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci si porážkou 1:2, v této sezoně vůbec první v lize, zkomplikovali dosud suverénní jízdu za titulem.



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
