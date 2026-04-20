NEJ Z LIGY: Bořilův výlev i další šance pro Mihelaka. A Matoušek by neměl přemýšlet!

Vypjatý závěr zápasu v Hradci Králové slávistický kapitán Jan Bořil vůbec nezvládl.
Poté, co sudí Černý na základě intervence VAR vyloučil Mbodjiho za faul těsně před vápnem a po následném přímém kopu taktéž po kontrole u videa nařídil penaltu za Prekopovu ruku, Bořil vypěnil.
První žlutou dostal dle zápisu za zdržování navázání hry, načež pokračoval ve výlevu a krátce na to vyfasoval druhou. Sudí to popsal: „Projevy nespokojenosti a protestování slovy ‚za co jsi mi dal tu žlutou kartu‘, konfrontačním stylem se dožadoval vysvětlení udělení první žluté karty.“
Po vyloučení mu prý navíc ještě Bořil řekl: „Počkej uvnitř!“
Jan Bořil v závěru neudržel nervy na uzdě a za svůj emoční zkrat směrem k hlavnímu rozhodčímu obdržel hned dvě žluté karty v krátkém sledu. — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) April 19, 2026
A kdo ví, zda by zůstalo u slovních výhrůžek, kdyby Bořila s vypětím všech sil nedokázal udržet Prekop.
I tak každopádně Bořilovi může hrozit vyšší stopka nad rámec standardního jednozápasového trestu za dvě žluté karty.
Buď dva až šest týdnů za nesportovní chování vůči delegované osobě, nebo, pokud disciplinární komise jeho chování kategorizuje jako vyhrožování, tři týdny až devět měsíců. V prvním případě navíc může vyfasovat pokutu až 100 tisíc korun, ve druhém dokonce čtvrt milionu.
„Neviděl jsem, co se stalo. Ale tohle se přenáší na tým. To jsou věci, které si nemůžeme dovolit a nikdy jsme je nedělali. Potřebujeme hráče na hřišti a ne na tribuně,“ neměl pro něj pochopení ani trenér Jindřich Trpišovský, jehož svěřenci si porážkou 1:2, v této sezoně vůbec první v lize, zkomplikovali dosud suverénní jízdu za titulem.