ONLINE: Hradec - Slavia 0:1, po zákroku Daridy využívá penaltu faulovaný Prekop

Sledujeme online   14:59aktualizováno  15:52
Slávističtí fotbalisté už mají vítězství v základní části Chance Ligy jisté, nicméně dvě kola před startem nadstavby stále brání náskok na druhou Spartu. Ve třicátém kole hrají v Hradci Králové, který se snaží udržet v elitní šestce. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15:30.

Slávista Václav Kušej se pokouší o střelu na bránu Hradce Králové. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Slavia naposled body ztratila, když doma remizovala 0:0 s Plzní. V utkání zároveň přišla o vyloučeného útočníka Tomáše Chorého, který si odpykává jednozápasový distanc, jenž ve čtvrtek stvrdila disciplinární komise.

Hostující kouč Jindřich Trpišovský ho v sestavě nahrazuje Erikem Prekopem, protože hrotový útočník číslo dvě Mojmír Chytil je zraněný. Mimo je i stoper Chaloupek, další bek Holeš pyká za žluté karty. V základní sestavě jsou po delší době Douděra, Mbodji a Kušej.

Slavia vede ligu o pět bodů poté, co v sobotu Sparta porazila 3:1 Jablonec.

Domácí mají formu, vyhráli tři poslední ligové zápasy – nad Baníkem (1:0), nad Bohemians (2:0) a nad Slováckem (3:1). Díky tomu se před startem kola posunuli na páté místo v tabulce, které jim zajišťuje účast v nadstavbové skupině o titul. O tu se ale ještě v posledním kole poperou s Libercem a Sigmou.

Když se oba týmy potkaly naposledy, byla z toho v úvodním ligovém kole nečekaná remíza 2:2. Dokáže Hradec zaskočit mistra i podruhé?

19. 4. 2026 15:30
Zápas probíhá
Hradec Kr. : Slavia 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
21. E. Prekop (pen.)
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - M. Suchomel, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - M. van Buren, J. Kučera, O. Mihálik (17. A. Vlkanova)
J. Markovič - D. Douděra, I. Ogbu, J. Bořil, Y. Mbodji - D. Moses, M. Sadílek, V. Kušej, L. Provod, D. Jurásek - E. Prekop
Náhradníci:
M. Vágner, L. Čmelík, L. Kubr, D. Ludvíček, J. Hodek, D. Trubač, A. Vlkanova, P. Vízek, T. Petrášek, M. Regža, E. Fernandes Neto
D. Zima, A. Bužek, M. Cham, Y. Sanyang, S. Isife, I. Schranz, M. Oscar, O. Kolář, M. Suleiman
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
ONLINE: Hradec - Slavia 0:1, po zákroku Daridy využívá penaltu faulovaný Prekop

