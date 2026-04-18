ONLINE: Baník - Bohemians 0:0, domácím hrozí, že klesnou na poslední příčku

Baník prožívá mizernou sezonu a dvě kola před koncem základní části stále bojuje o udržení.
Po 30. kole bude následovat ještě dohrávka odloženého 27. kola, v níž doma vyzve Plzeň. V týdnu předtím ho navíc ještě čeká semifinále poháru s Karvinou. Výhru nad Bohemians potřebuje kvůli bodům i zvýšení sebevědomí.
Ani Bohemians na tom nejsou nejlépe, byť aktuálně nejsou v přímém ohrožení sestupu. K tomu jim pomohla i těsná výhra nad Zlínem (2:1) minulý týden.
M. Jedlička - M. Chaluš, O. Kričfaluši, P. Ortíz - M. Rusnák, J. Boula, A. Musák, D. Holzer - D. Planka, V. Jurečka, A. Gning
T. Frühwald - L. Hůlka, D. Lischka, M. Kadlec - M. Havel, V. Smrž, A. Čermák, P. Kareem - V. Drchal, M. Ristovski, J. Matoušek
F. Šancl, A. Bewene, J. Pira, M. Havran, H. Kante, S. Plavšič, M. Frydrych, V. Budinský, D. Buchta, K. Pojezný, V. Sinjavskij
M. Reichl, O. Mikuda, G. Sosseh, P. Mirvald, R. Hrubý, J. Kovařík, A. Júsuf, D. Vala, J. Šiman, O. Kukučka