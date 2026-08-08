ONLINE: Zlín - Bohemians 0:0, dočká se jeden z týmů první výhry v novém ročníku?

Zlín v novém ročníku prohrál nejprve 0:1 s Baníkem a naposledy 1:3 se Spartou, takže zůstává na nule a spolu s Pardubicemi se dělí o poslední příčku.
Bohemians jsou před sobotním soupeřem o bod, který před týdnem brali doma za bezbrankovou remízu s Hradcem Králové.
V minulé sezoně ovládli oba vzájemné zápasy (1:0 a 2:1).
S. Dostál - M. Kopečný, J. Kolář, J. Černín, O. Kukučka, M. Fukala - F. Appiah, C. Nombil, S. Petruta, T. Ulbrich - T. Poznar
T. Frühwald - M. Havel, M. Kadlec, D. Heidenreich - P. Mirvald, V. Smrž, B. Sakala, D. Javorček, R. Květ - L. Almási, J. Matoušek
L. Bartošák, A. Křapka, Š. Bachůrek, D. Šmiga, S. Kanu, M. Cupák, T. Hellebrand, M. Pišoja, A. Gaži, F. Dorňák, D. Grygera