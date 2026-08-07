Zbrojovka už nedokázala vyrovnat. Liberec vyhrál i druhý duel sezony na venkovním stadionu a před víkendem se dotáhl ze čtvrtého místa na vedoucí Slavii.
Domácí trenér Svědík poslal do boje stejnou sestavu, která uspěla v premiéře proti Spartě. V týmu hostí chyběli potrestaní Kušej a Hodouš, naopak poprvé se v dresu Slovanu představil exslávista Bořil, jemuž vypršel sedmizápasový trest za vyloučení v utkání 30. kola uplynulého ročníku první ligy v Hradci Králové. Jeho premiéra v libereckém dresu však trvala jen něco přes půlhodiny, poté střídal kvůli zranění.
Jedna z klíčových událostí zápasu se udála v 9. minutě. Domácí stoper Vedral se před pokutovým územím dostal do kontaktu se sprintujícím Maškem a po útočníkově pádu ukázal sudí Nehasil červenou kartu brněnskému obránci. Následně byl vyzván ke zhlédnutí videa a po něm odvolal nejen červenou kartu, ale i faul.
Pokračovalo se v plném počtu a s útočnou aktivitou na obou stranách. Ve 20. minutě o sobě dal vědět Bořil, ale po rohovém kopu z deseti metrů přestřelil. Po půlhodině se propracovali k šanci i domácí, Saalův trestný kop sklepl Vedral na střídajícího Vaníčka, jehož pokus Koubek vyboxoval mimo nebezpečí.
V závěru poločasu diktovali tempo Severočeši, lépe kombinovali, nicméně do přímého ohrožení brněnské branky se nedostali.
Druhou půli zahájily efektivní nůžky Vaníčka a stejně působivý zákrok Koubka. Pozornost libereckého gólmana zkoušel téměř z půlky Dante, na druhé straně zase pálil tvrdě Lexa, což opět potvrzovalo oboustrannou snahu o zteč soupeřovy branky.
Zbrojovka hrozila spíše z brejkových situací, Liberec si udržoval mírnou územní převahu a po hodině hry ji korunoval vedoucím gólem. Maškův hlavičkový pokus vytáhl ještě Hrdina na břevno a před bránu, ale na dorážku Dulaye byl krátký. Slovenský záložník se tak prosadil podruhé v sezoně.
O šest minut později mohl potvrdit liberecké vedení Mašek, po chybě brněnské obrany šel sám na Hrdinu, který jeho pokus vytěsnil mimo tyče. Vzápětí mohl skórovat opět Dulay, ale Hrdina vyhrál i tento souboj.
Zbrojovka reagovala na nápor Severočechů trojím střídáním, ale vypracovat si nebezpečnější akci se jim nepodařilo. Slovan byl pohyblivější a kombinačně zdatnější, těžiště hry se přesunulo na polovinu Brna.
Pokus nováčka o vyrovnání narážel v závěru na vlastní nepřesnost a Slovan tak tříbodový zisk uhájil.
61. P. Dulay
A. Hrdina - J. Klíma, Kaká, F. Vedral, A. Dante - L. Penxa (69. O. Velich), L. Saal (69. Š. Langer), T. Vachoušek (69. B. Kanakimana), P. Čavoš (85. E. Hunal) - L. Ezeh (25. A. Vaníček), D. Vašulín
T. Koubek - J. Koželuh, L. Hůlka, A. Kayondo, J. Bořil (36. A. Drakpe) - J. Mikula (71. V. Stránský), F. Faye, L. Masopust, M. Lexa (71. V. Baboula), P. Dulay (83. A. Soliu) - L. Mašek (71. R. Krollis)
Š. Langer, O. Velich, D. Sváček, A. Vaníček, P. Ševčík, J. Janetzký, D. Granečný, J. Zmrhal, B. Kanakimana, E. Hunal, M. Rymarenko
D. Rus, V. Stránský, L. Pešl, A. Bužek, P. Juliš, R. Krollis, A. Soliu, A. Drakpe, V. Baboula, A. Basiladze, D. Kúdelčík
40. , 51. , 72. P. Čavoš
29. F. Faye, 85. V. Stránský, 90. A. Soliu
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