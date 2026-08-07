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Chance Liga 2026/2027

Zbrojovka – Liberec 0:1, první porážka nováčka soutěže. Hlavou rozhodl Dulay

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  18:59aktualizováno  21:14
Patrik Dulay slaví se spoluhráči z Liberce gól proti Zbrojovce Brno.

Patrik Dulay slaví se spoluhráči z Liberce gól proti Zbrojovce Brno. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Liberečtí fanoušci slaví v sektoru hostů gól Patrika Dulaye.
Radost liberecký fotbalistů po gólu Patrika Dulaye v utkání proti Zbrojovce...
Patrik Dulay doráží v 61. minutě míč do brněnské sítě a posílá Liberec do...
Josef Koželuh z Liberce nakopává balon dopředu v utkání proti Zbrojovce Brno.
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Fotbalisté Zbrojovky Brno poprvé v sezoně prohráli, v předehrávce 3. kola Chance Ligy nestačili 0:1 na Liberec. Domácí mohli hrát už od deváté minuty v deseti, červenou kartu Vedrala však rozhodčí po přezkoumání u videa odvolal. Šance přibývaly až po pauze a v 61. minutě rozhodl z dorážky hlavou Patrik Dulay.

Zbrojovka už nedokázala vyrovnat. Liberec vyhrál i druhý duel sezony na venkovním stadionu a před víkendem se dotáhl ze čtvrtého místa na vedoucí Slavii.

Domácí trenér Svědík poslal do boje stejnou sestavu, která uspěla v premiéře proti Spartě. V týmu hostí chyběli potrestaní Kušej a Hodouš, naopak poprvé se v dresu Slovanu představil exslávista Bořil, jemuž vypršel sedmizápasový trest za vyloučení v utkání 30. kola uplynulého ročníku první ligy v Hradci Králové. Jeho premiéra v libereckém dresu však trvala jen něco přes půlhodiny, poté střídal kvůli zranění.

Jedna z klíčových událostí zápasu se udála v 9. minutě. Domácí stoper Vedral se před pokutovým územím dostal do kontaktu se sprintujícím Maškem a po útočníkově pádu ukázal sudí Nehasil červenou kartu brněnskému obránci. Následně byl vyzván ke zhlédnutí videa a po něm odvolal nejen červenou kartu, ale i faul.

Rozhodčí Lukáš Nehasil uděluje červenou kartu Filipu Vedralovi ze Zbrojovky, kterou však následně po přezkoumání u videa odvolal.

Pokračovalo se v plném počtu a s útočnou aktivitou na obou stranách. Ve 20. minutě o sobě dal vědět Bořil, ale po rohovém kopu z deseti metrů přestřelil. Po půlhodině se propracovali k šanci i domácí, Saalův trestný kop sklepl Vedral na střídajícího Vaníčka, jehož pokus Koubek vyboxoval mimo nebezpečí.

V závěru poločasu diktovali tempo Severočeši, lépe kombinovali, nicméně do přímého ohrožení brněnské branky se nedostali.

Druhou půli zahájily efektivní nůžky Vaníčka a stejně působivý zákrok Koubka. Pozornost libereckého gólmana zkoušel téměř z půlky Dante, na druhé straně zase pálil tvrdě Lexa, což opět potvrzovalo oboustrannou snahu o zteč soupeřovy branky.

Zbrojovka hrozila spíše z brejkových situací, Liberec si udržoval mírnou územní převahu a po hodině hry ji korunoval vedoucím gólem. Maškův hlavičkový pokus vytáhl ještě Hrdina na břevno a před bránu, ale na dorážku Dulaye byl krátký. Slovenský záložník se tak prosadil podruhé v sezoně.

Liberečtí fanoušci slaví v sektoru hostů gól Patrika Dulaye.

O šest minut později mohl potvrdit liberecké vedení Mašek, po chybě brněnské obrany šel sám na Hrdinu, který jeho pokus vytěsnil mimo tyče. Vzápětí mohl skórovat opět Dulay, ale Hrdina vyhrál i tento souboj.

Zbrojovka reagovala na nápor Severočechů trojím střídáním, ale vypracovat si nebezpečnější akci se jim nepodařilo. Slovan byl pohyblivější a kombinačně zdatnější, těžiště hry se přesunulo na polovinu Brna.

Pokus nováčka o vyrovnání narážel v závěru na vlastní nepřesnost a Slovan tak tříbodový zisk uhájil.

Chance Liga 2026/2027
7. 8. 2026 19:00
Konec zápasu
Zbrojovka : Liberec 0 : 1
(0 : 0)
Góly:
Góly:
61. P. Dulay
Sestavy:
A. Hrdina - J. Klíma, Kaká, F. Vedral, A. Dante - L. Penxa (69. O. Velich), L. Saal (69. Š. Langer), T. Vachoušek (69. B. Kanakimana), P. Čavoš (85. E. Hunal) - L. Ezeh (25. A. Vaníček), D. Vašulín
Sestavy:
T. Koubek - J. Koželuh, L. Hůlka, A. Kayondo, J. Bořil (36. A. Drakpe) - J. Mikula (71. V. Stránský), F. Faye, L. Masopust, M. Lexa (71. V. Baboula), P. Dulay (83. A. Soliu) - L. Mašek (71. R. Krollis)
Náhradníci:
Š. Langer, O. Velich, D. Sváček, A. Vaníček, P. Ševčík, J. Janetzký, D. Granečný, J. Zmrhal, B. Kanakimana, E. Hunal, M. Rymarenko
Náhradníci:
D. Rus, V. Stránský, L. Pešl, A. Bužek, P. Juliš, R. Krollis, A. Soliu, A. Drakpe, V. Baboula, A. Basiladze, D. Kúdelčík
Žluté karty:
40. , 51. , 72. P. Čavoš
Žluté karty:
29. F. Faye, 85. V. Stránský, 90. A. Soliu

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2. FK TepliceTeplice 2 2 0 0 4:1 6
3. FK JablonecJablonec 2 2 0 0 4:1 6
4. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 1 0 6:4 4
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
11. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 2 0 1 1 1:3 1
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