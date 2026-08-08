ONLINE: Teplice - Plzeň 0:2, dva góly za tři minuty! Po Hrošovském střílí také Kabongo

Plzeň do sezony vstoupila porážkou 1:3 s Libercem, pak doma remizovala se Zbrojovkou Brno (1:1) a pozice trenéra Martina Hyského je nejistá.
Už za dva týdny přitom Plzeň čeká 4. předkolo Evropské ligy.
Teplice jsou zatím stoprocentní, když porazily Bohemians (3:1) a poté uspěly v Liberci (1:0), kde však dohrávaly v početní převaze 11 ku 9.
Poslední vzájemný zápas obou týmů skončil v dubnu remízou 2:2, když se v osmé nastavené minutě sice trefil Kadlec, ale hned po rozehrávce stačil srovnat Auta.
1. P. Hrošovský, 3. C. Kabongo
M. Trmal - O. Vientiess, J. Jakubko, M. Bílek, M. Riznič - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček, M. Radosta - M. Pulkrab, J. Auta
F. Wiegele - K. Spáčil, M. Doski, S. Dweh, F. Prebsl - P. Hrošovský, C. Souaré, S. Pirgič, A. Memič - M. Vydra, C. Kabongo
D. Taraduda, M. Náprstek, K. Lichtenberg, J. Švanda, L. Takács, P. Kodeš, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, D. Mareček, M. Kozák, D. Večerka