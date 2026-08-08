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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Ml. Boleslav - Sparta 1:0, po čtvrthodině otevírá skóre Šubert

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Sledujeme online   19:02aktualizováno  20:16

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Mladoboleslavský záložník Martin Šubert slaví vstřelený gól. | foto: ČTK

Sparťanští fotbalisté si chtějí připsat třetí soutěžní výhru v řadě. Ve třetím kole Chance Ligy hrají v Mladé Boleslavi, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparta do sezony vstoupila nečekanou porážku 1:3 na půdě Zbrojovky Brno, pak ale porazila Zlín (3:1) a v úterý zvítězila doma nad Lyonem 2:1 ve třetím předkole Ligy mistrů.

Odveta ji čeká příští týden, nejdřív si ale musí poradit s Mladou Boleslaví.

Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Kadeřábek, Ševínský, Guddal, Zelený – Sochůrek, Hollý, Macek – Kuol, Vojta, Mercado.

Proti zápasu s Lyonem učinil dánský kouč hned sedm změn, tou nejvýraznější je debut stopera Guddala, překvapením je i Karabec mezi náhradníky.

V zápasové nominaci chybí kapitán Lukáš Haraslín, jenž řeší odchod do Saúdské Arábie. Mimo je také Jan Kuchta, který míří do Polska. Místo nich se představují Mercado a Vojta. Kapitánskou pásku má nově Ševínský.

Sparta zřejmě přijde o kapitána. Haraslín má nabídku od Saúdů a chce ji využít

Mladá Boleslav je zatím v novém ročníku neporažená, nejprve zdolala nováčka Artis 4:2 a pak uhrála remízu 2:2 v Olomouci.

Se Spartou v minulé sezoně prohrála oba ligové zápasy, v březnu ji pak ale na penalty vyřadila ve čtvrtfinále domácího poháru.

Chance Liga 2026/2027
8. 8. 2026 20:00
Zápas probíhá
Ml. Boleslav : Sparta 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
14. M. Šubert
Góly:
Sestavy:
J. Floder - D. Donát, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
Sestavy:
J. Surovčík - P. Kadeřábek, T. Guddal, A. Ševínský, J. Zelený - R. Macek, D. Hollý, G. Kuol, H. Sochůrek, J. Mercado - M. Vojta
Náhradníci:
V. Vorel, N. Penner, A. Kadlec, D. Mareš, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, J. Harušťák, F. Špatenka, M. Obdržálek, J. Kolářík
Náhradníci:
A. Karabec, M. Ryneš, M. Suchomel, A. Sörensen, J. Grimaldo, A. Irving, S. Eneme, V. Vitályos, K. Hegyi, J. Alcócer, J. Brunes
Žluté karty:
Žluté karty:
19. D. Hollý
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
2. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
3. FK JablonecJablonec 2 2 0 0 4:1 6
4. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 1 0 6:4 4
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
9. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
10. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
12. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
13. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
15. FK PardubicePardubice 2 0 0 2 1:4 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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ONLINE: Ml. Boleslav - Sparta 1:0, po čtvrthodině otevírá skóre Šubert

Sledujeme online
Mladoboleslavský záložník Martin Šubert slaví vstřelený gól.

Sparťanští fotbalisté si chtějí připsat třetí soutěžní výhru v řadě. Ve třetím kole Chance Ligy hrají v Mladé Boleslavi, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

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