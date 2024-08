Sparta má díky zaváhání Plzně náskok. Gólově chudší kolo zdobí rána Slavie

Oba největší favorité na titul své bitvy svedli už v pátek kvůli úterní resp. středeční účasti v předkolech evropských pohárů. Ale o tom až později.

V sobotu se představila Plzeň, která v sezoně poprvé nebodovala naplno.

V úvodu utkání byla aktivnější a už v sedmé minutě se na bránu řítili osamocení Kopic s Vydrou. Jenže mezi ně se ještě stihl na poslední chvíli dostat obránce a když už první jmenovaný přihrával, dvaatřicetiletý útočník už stál v ofsajdu, který posléze odhalila kalibrovaná čára.

Chance Liga @chanceliga Branka Matěje Vydry byla odvolána kvůli ofsajdu 🚩 https://t.co/AkxTiEyQI1 oblíbit odpovědět

Útoky se pak střídaly na obou stranách, zaskvěl se Tvrdoň, který nahradil jedničku Jedličku, když poprvé vyškrábl nebezpečnou hlavičku.

Jablonec hrozil i ve druhé půli a když se mu chvíli před koncem konečně podařilo dotlačit míč do sítě, videorozhodčí byl v akci znovu a před Martincovou dorážkou odhalil zřejmý dotek ruky.

„Obě situace měli kluci na lavičce na laptopu a dopředu věděli, že se ani jednou nejednalo o gól,“ prohlásil pak plzeňský kouč Miroslav Koubek v rozhovoru pro O 2 TV. Ten už má ale teď v hlavě hlavně čtvrteční zápas třetího předkola Evropské ligy proti ukrajinskému Kryvbasu.

Pražská „S“ se na předkola naladila

Představení na severu Čech každopádně z dálky pozorovala Sparta, která svůj díl práce zvládla už s předstihem a mohla se radovat podruhé. V čele má nově náskok, ale hlavně díky vlastnímu zmíněnému vítězství 2:0 nad Duklou.

Dánský kouč Lars Friis opět rotoval sestavou, změn učinil rovnou devět. Na Letnou přijel odevzdaný soupeř, který bránil skoro ve všech lidech ve vlastní šestnáctce. Spartě ale chvíli trvalo, než velké převahy poprvé využila.

Chance Liga @chanceliga Martin Vitík posílá Spartu svým druhým gólem v této sezoně do vedení 1:0✌️ https://t.co/y2MLFNM6DI oblíbit odpovědět

Po rohu se balon odrazil na zadní tyč, kde hlídkoval připravený Vitík a blýskl se už druhým ligovým gólem. Podobně dorážel i minulý týden v Teplicích (4:1). Ve druhé půli poté proměnil penaltu za ruku Veljko Birmančevič a stvrdil pohodové vítězství a k tomu navíc v uvolněném tempu. Vždyť Dukla za celý zápas ani nevystřelila na bránu.

„Myslím si, jsme odehráli solidní zápas a zvítězili zaslouženě. Měli jsme šestnáct střel, z toho dvanáct ve vápně. Čtyři velké šance, udrželi jsme čisté konto a měli víc než sedmdesátiprocentní držení míče. Neměl bych být spokojený?“ poznamenal sparťanský kouč Friis.

Před Spartou je teď ale mnohem důležitější zápas, a to úterní domácí utkání ve třetím předkole Ligy mistrů proti rumunskému FCSB.

Podobně je na tom také Slavia, jíž čeká ve středu boj proti belgickému Saint-Gilloise. I ona se dobře naladila, byť se pořádně nadřela. V pátek musela do studeného, větrného a deštivého Liberce.

Tedy tuze nepříjemného prostředí, které tentokrát navíc vystupňovaly plné tribuny a fungující aura kolem nového majitele Ondřeje Kanii a trenéra Radoslava Kováče, jenž si přivedl spoustu posil.

A skutečně, Liberec svého soupeře chvílemi technicky přehrával, ale vicemistr naopak exceloval v soubojích. A kvalitě. Když se balon vykulil až za vápno, krajní bek Diouf neváhal a napálil ho rovnou pod břevno.

Chance Liga @chanceliga Dělovka Malicka Dioufa znamená poločasové vedení Slavie 1:0 😮‍💨🚀 https://t.co/bg6Flysojt oblíbit odpovědět

Ta štípla! Gól kola? Podzimu? Sezony?

Netřeba se tím zatěžovat. Jisté je, že byl cenný, pro Slavii znamenal tři body za vítězství 1:0. Výborně také zachytal mladý brankář Kinský, jenž už má třetí nulu.

„Nesmírně náročný zápas, těžší než v Evropě,“ ulevil si pak Jindřich Trpišovský. „Liberec staví velmi zajímavé mužstvo, má skvělého trenéra a řekl bych, že se bude pohybovat do pátého místa. Pro nás těžký výjezd,“ shrnul.

Pokud stále ještě máte v hlavě Dioufův gól, věřte, že ligoví fanoušci jich od té doby moc neviděli. Konkrétně jen ty dva sparťanské, které padly rovněž v pátek. Naděje ještě sobota po dvou bezbrankových zápasech vkládala do souboje mezi Olomoucí a Teplicemi.

A vyšlo to!

Už do poločasu se prosadily oba celky a do kabin se šlo za stavu 1:1.

Předchozí dvě víkendová představení tak bohatá nebyla.

Ani v Jablonci, ani v duelu mezi Slováckem a Bohemians žádná radost. Celek z Uherského Hradiště už má za sebou dokonce třetí kolo bez gólu.

„Je to nepříjemné. Chce to víc střelby a agresivity v koncovce. Vedení nyní prodalo Vechetu do Karviné, ale mým úkolem je využít potenciál, který tady nyní máme,“ krčil poté rameny slovácký kouč West.

V neděli ještě třetí kolo chystá souboje mezi Českými Budějovicemi a Pardubicemi nebo Hradcem Králové a Mladou Boleslaví. Utkání Karviná – Baník vedení soutěže odložilo kvůli účasti ostravského celku v evropských pohárech a nevyhovujícímu souběhu termínů.