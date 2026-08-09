ONLINE: Slavia - Pardubice 0:0, vyrovnaný průběh, Sadílek míří do tyče, hrozí i hosté

Slávisty potěšily sobotní výsledky. Sparta selhala v Mladé Boleslavi (0:2), aniz by vystřelila na bránu. Plzeň remizovala v Teplicích (5:5), přestože vedla 3:0.
Pokud zůstanou stoprocentní, budou mít na rivala po třech kolech šestibodový náskok, na Plzeň dokonce sedmibodový.
Slávisté zatím za obhajobou vykročili suverénně, když porazili nejprve Slovácko 5:1 a pak Baník 4:0.
Proti Pardubicím zvolil trenér Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Holeš, N´Guessan, Zima – Piták, Sadílek, Nowak, Suleiman – Provod, Chytil, Šturm.
Pardubice dosud nezískaly ani bod – nejprve prohrály v derby s Hradcem (1:2) a pak doma s Jabloncem (0:2). Před týdnem měly sice velkou převahu, gól z ní ale nevytěžily a naopak soupeř byl mimořádně efektivní.
V minulé sezoně doma Slavia porazila Pardubice 3:1, venku ale pouze remizovala 1:1 a dohrávala bez vyloučeného Oscara.
J. Markovič - D. Zima, A. N’Guessan, T. Holeš - M. Suleiman, M. Sadílek, W. Nowak, E. Piták - D. Šturm, M. Chytil, L. Provod
E. Ayaosi, P. Kačor, M. Konečný, D. Moses, S. Isife, Y. Mbodji, T. Diakité, T. Vlček, I. Schranz, Š. Chaloupek, N. Domčak
K. Vinicius, E. Samuel, D. Simon, V. Drchal, M. Hlavatý, J. Šerák, M. Icha, B. Sljubyk, M. Reil, J. Zima