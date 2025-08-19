ONLINE: Ml. Boleslav - Plzeň 0:0, dohrávka odloženého duelu. Hosté potřebují body

Případný vítěz poskočí na sedmé místo v průběžné tabulce.
Což je pro Plzeň po pěti odehraných kolech zatím zklamání. Na úvod sezony sice zvítězila v Pardubicích vysoko 5:1, ale pak klopýtla dvakrát doma po remízách 1:1 a v sobotu utrpěla nečekanou porážku 0:2 na Julisce s pražskou Duklou.
Druhý celek minulé ligové sezony ztrácí na lídra tabulky Spartu už osm bodů a další zaváhání si nemůže dovolit. V případě vítězství se Viktoria posune z deváté na sedmou příčku. Proti Mladé Boleslavi se jí dlouhodobě daří, v lize s ní dvanáctkrát po sobě neprohrála.
Plzeň v mezičase vypadla z kvalifikace o Ligu mistrů s Rangers Glasgow a na podzim si zahraje Evropskou ligu.
Mladá Boleslav o víkendu v dlouhé přesilovce porazila Hradec Králové 3:2 a dočkala se prvního soutěžního vítězství v sezoně i pod novým trenérem Alešem Majerem. Středočeši zatím hrají velmi otevřené zápasy - s 10 góly mají spolu se Spartou nejlepší útok ligy, s 11 inkasovanými brankami společně s Pardubicemi ale zároveň nejslabší defenzivu.
A. Mandous - D. Mareček, F. Prebsl, M. Králik, T. Král - D. Pech, R. Macek, M. Ševčík, D. Kozel, S. John - M. Vojta
M. Jedlička - J. Paluska, V. Jemelka, K. Spáčil - A. Memič, L. Červ, D. Višinský, C. Souaré - T. Ladra, M. Vydra, C. Kabongo
D. Donát, J. Buryán, F. Lehký, D. Langhamer, N. Penner, J. Floder, D. Kostka, J. Fulnek, J. Klíma, J. Zíka, J. Kolařík
R. Durosinmi , M. Doski, A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, J. Panoš, P. Adu, M. Tvrdoň, M. Havel, M. Valenta