Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Ml. Boleslav - Plzeň 0:0, dohrávka odloženého duelu. Hosté potřebují body

Autor:
17:30aktualizováno  18:03
Zápas odložili kvůli bojům v Lize mistrů. Teď ve volném týdnu plzeňští fotbalisté dohrávají třetí kolo české nejvyšší soutěže v Mladé Boleslavi poté, co v lize ztratili třikrát v řadě. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu v odvetném zápase Ligy mistrů proti Rangers. | foto: MAFRA

Případný vítěz poskočí na sedmé místo v průběžné tabulce.

Což je pro Plzeň po pěti odehraných kolech zatím zklamání. Na úvod sezony sice zvítězila v Pardubicích vysoko 5:1, ale pak klopýtla dvakrát doma po remízách 1:1 a v sobotu utrpěla nečekanou porážku 0:2 na Julisce s pražskou Duklou.

Druhý celek minulé ligové sezony ztrácí na lídra tabulky Spartu už osm bodů a další zaváhání si nemůže dovolit. V případě vítězství se Viktoria posune z deváté na sedmou příčku. Proti Mladé Boleslavi se jí dlouhodobě daří, v lize s ní dvanáctkrát po sobě neprohrála.

Plzeň v mezičase vypadla z kvalifikace o Ligu mistrů s Rangers Glasgow a na podzim si zahraje Evropskou ligu.

Mladá Boleslav o víkendu v dlouhé přesilovce porazila Hradec Králové 3:2 a dočkala se prvního soutěžního vítězství v sezoně i pod novým trenérem Alešem Majerem. Středočeši zatím hrají velmi otevřené zápasy - s 10 góly mají spolu se Spartou nejlepší útok ligy, s 11 inkasovanými brankami společně s Pardubicemi ale zároveň nejslabší defenzivu.

Chance Liga 2025/2026
19. 8. 2025 18:00
Zápas probíhá
Ml. Boleslav : Plzeň 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Mandous - D. Mareček, F. Prebsl, M. Králik, T. Král - D. Pech, R. Macek, M. Ševčík, D. Kozel, S. John - M. Vojta
Sestavy:
M. Jedlička - J. Paluska, V. Jemelka, K. Spáčil - A. Memič, L. Červ, D. Višinský, C. Souaré - T. Ladra, M. Vydra, C. Kabongo
Náhradníci:
D. Donát, J. Buryán, F. Lehký, D. Langhamer, N. Penner, J. Floder, D. Kostka, J. Fulnek, J. Klíma, J. Zíka, J. Kolařík
Náhradníci:
R. Durosinmi , M. Doski, A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, J. Panoš, P. Adu, M. Tvrdoň, M. Havel, M. Valenta
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 7:5 5
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 1 1 2 10:11 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
