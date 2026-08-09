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Chance Liga 2026/2027

Nedostatečná kvalita od všech, kritizoval Priske. Nesáhl do sestavy až příliš?

Autor:
  7:55
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání v Mladé Boleslavi

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání v Mladé Boleslavi | foto: ČTK

Sparťané Josimar Alcócer (vlevo) a Santiago Eneme během utkání v Mladé Boleslavi
Sparťané Jonatan Braut Brunes (vlevo) a Pavel Kadeřábek během utkání v Mladé...
Sparťanští fotbalisté Tobias Guddal a Roman Macek během utkání v Mladé Boleslavi
Sparťanský brankář Jakub Surovčík inkasuje gól z pokutového kopu.
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Kritiku příliš nerozváděl, ale bylo cítit, že ho jeho svěřenci tentokrát vůbec nepotěšili. „Co bylo nejhorší? Nedostatečná kvalita. A to od všech,“ zdůraznil sparťanský kouč Brian Priske po druhé venkovní ligové porážce v sezoně.

V Mladé Boleslavi (0:2) nevystřelil jeho tým ani jednou na bránu a během prvního poločasu si nevytvořil pořádnou šanci. „Ostuda,“ kývl pak dánský trenér před kamerami Oneplay Sport.

Právě do první půle nasadil Priske hned sedm jiných hráčů než při úterním vítězství proti Lyonu (2:1) v kvalifikaci o Ligu mistrů.

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Nebyla to chyba?
Na to se nikdy nedozvíme stoprocentní odpověď. Ale určitě jde o jednu z myšlenek, které po zápase mám, jestli to náhodou nebylo až moc. Nebylo to od nás vůbec dobré.

Co vám ukázali ti, které jste proti zápasu s Lyonem nasadil?
Odpovědí jsme získali dost, určitě by ale bylo lepší, kdybychom je získali po vítězství. A to se týká i těch, kteří proti Lyonu hráli.

Jaké odpovědi jste tedy získal? Co byla nejhorší zpráva?
Nedostatečná kvalita. A to od všech.

Sparťané Josimar Alcócer (vlevo) a Santiago Eneme během utkání v Mladé Boleslavi

Proč to tentokrát nefungovalo?
Určitě hrála roli kvalita v útočné fázi. Máme spousty průniků do vápna, ale žádná pořádná zakončení. Nemůžeme se takhle v prvním poločase prezentovat, abychom nakonec nenastřádali žádné nebezpečí. Byli jsme sice dost na balonu, ale v konečném důsledku jsme měli jen jednu zablokovanou střelu Mercada.

Právě on šel o půli dolů místo Garanga Kuola. Proč?
Garang je jedním z těch, od kterých čekám, že odevzdají víc. Musel jsem ale udělat nějaké rozhodnutí a bylo to mezi oběma. Nicméně jsem nebyl spokojený ani s Mercadem.

Neomluvitelné. Tohle nebyl výkon hodný Sparty, řekl Macek. Penalta? Moje chyba

Proč vám ve venkovních zápasech na rozdíl od těch domácích chybí zápal?
Tohle nemá nic společného s venkovními nebo domácími zápasy. Prostě si nemůžete dovolit hrát za Spartu takhle, s výkonem hluboko pod naší úroveň. Druhá půle už byla lepší, vytvořili jsme si šance, ale nakonec stejně nedáme gól. To prostě není dobré. Je to nepřijatelné.

To jste zdůrazňoval už po zápase s Lyonem v kabině. Aby hráči makali za každých okolností. Připouštíte, že s tím budete mít problémy?
Dobrá otázka, ale v tuhle chvíli nevím. V každém zápase bychom měli být dostatečně motivovaní, už proto, že jsme dva roky nevyhráli titul. Zvlášť v Boleslavi, kde pokaždé udělají všechno, aby nás porazili. Že nepředvedeme adekvátní výkon, to je problém.

Chance Liga 2026/27

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Budete chtít nahradit odcházejícího Lukáše Haraslína?
To jako vždy nechám mezi mnou a Tomášem Rosickým.

Dvě porážky po třech kolech. Je to velká komplikace?
Ano, obrovská.

Jak hodnotíte výkon debutujícího stopera Tobiase Guddala?
Je mi ho líto, protože podle mě odehrál dobrý zápas. Nikdy není snadné začít v tak těžkém zápase venku. Ale on ukázal kvalitu a předvedl aspekty hry, kvůli kterým jsme ho přiváděli. Kvalitní rozehrávku, vyvážení míče, zvládal i osobní souboje. Na českou ligu si samozřejmě musí ještě zvyknout, ale v rámci týmu předvedl jeden z těch lepších výkonů.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
2. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
3. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
4. FK JablonecJablonec 2 2 0 0 4:1 6
5. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
9. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
10. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
12. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
13. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
15. FK PardubicePardubice 2 0 0 2 1:4 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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