ONLINE: Karviná - Zlín 0:1, ligový lídr prohrává, vlastní gól si dává Fleišman

Dřív se ta tři jména vyplňovala do sestavy automaticky. Bez rozmýšlení. Haraslín vlevo. Kuchta uprostřed. Birmančevič zprava. Trojzubec si říkají a před dvěma lety táhli společně fotbalovou Spartu za...

Ještě ve středu večer trhal obranu Servette Ženeva a pomohl k podzimní pohárové jistotě. Byl to pro Pavla Šulce konec plzeňské mise? Vypadá to tak. Fotbalová liga zřejmě přijde o své nejcennější...

Až 250 milionů za Šulce. Lyon se na přestupu dohodl s Plzní, píší ve Francii

Nejlepší hráč fotbalové ligy odchází, Pavel Šulc přestupuje do Lyonu. Jako čerstvou novinku to napsal L’Équipe. „Všestranný český ofenzivní záložník z Viktorie Plzeň by se měl v nejbližších dnech...