ONLINE: Jablonec – Slovácko 0:0, počty se vyrovnávají. Po Hečovi je vyloučen i Polidar

Doma svěřenci Luboše Kozla naposledy ve čtvrtek porazili 2:0 tým RFS Riga ve třetím předkole Konferenční ligy a zajistili si výhodnou pozici do odvety v Lotyšsku.
V lize mají po dvou zápasech šest bodů po výhrách nad Olomoucí (2:1) a Pardubicemi (2:0).
Slovácko má na kontě jediný bod za remízu, a to z minulého týdne proti nováčkovi Artisu Brno (1:1), v úvodním kole podlehlo Slavii vysoko 1:5.
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, D. Pavlovič - V. Čanturišvili, N. Okeke (46. R. Sedláček), S. Nebyla, M. Polidar - J. Suchan, J. Chramosta (46. J. Sláma), A. Růsek (46. L. Jawo)
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, A. Stojčevski - G. Ndefe, T. Kostadinov, M. Trávník, P. Blahút - M. Havlík (9. P. Halouska), A. Dolžnikov, I. Niarchos
J. Sláma, D. Souček, F. Zorvan, F. Novák, J. Hanuš, E. Sobol, R. Horák, M. Malenšek, R. Sedláček, F. Vecheta, L. Jawo
M. Koscelník, P. Halouska, D. Štěpánek, A. Marinelli, O. Ceesay, G. Sosseh, F. Horský, T. Král, A. Urban
47. N. Tekijaški
45. A. Stojčevski
45. M. Polidar
7. M. Heča