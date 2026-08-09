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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Jablonec – Slovácko 0:0, počty se vyrovnávají. Po Hečovi je vyloučen i Polidar

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Sledujeme online   17:01aktualizováno  17:50

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Brankář Slovácka Milan Heča dostal v 7. minutě červenou kartu za zákrok na jabloneckého Vachtanga Čanturišviliho a opouští hřiště. | foto: ČTK

Zvítězili čtyřikrát v řadě a za tu dobu inkasovali jediný gól. Jablonečtí fotbalisté pokračují v jízdě a ve třetím ligovém kole hostí Slovácko. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 17 hodin.

Doma svěřenci Luboše Kozla naposledy ve čtvrtek porazili 2:0 tým RFS Riga ve třetím předkole Konferenční ligy a zajistili si výhodnou pozici do odvety v Lotyšsku.

V lize mají po dvou zápasech šest bodů po výhrách nad Olomoucí (2:1) a Pardubicemi (2:0).

Slovácko má na kontě jediný bod za remízu, a to z minulého týdne proti nováčkovi Artisu Brno (1:1), v úvodním kole podlehlo Slavii vysoko 1:5.

Chance Liga 2026/2027
9. 8. 2026 17:00
Zápas probíhá
Jablonec : Slovácko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, D. Pavlovič - V. Čanturišvili, N. Okeke (46. R. Sedláček), S. Nebyla, M. Polidar - J. Suchan, J. Chramosta (46. J. Sláma), A. Růsek (46. L. Jawo)
Sestavy:
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, A. Stojčevski - G. Ndefe, T. Kostadinov, M. Trávník, P. Blahút - M. Havlík (9. P. Halouska), A. Dolžnikov, I. Niarchos
Náhradníci:
J. Sláma, D. Souček, F. Zorvan, F. Novák, J. Hanuš, E. Sobol, R. Horák, M. Malenšek, R. Sedláček, F. Vecheta, L. Jawo
Náhradníci:
M. Koscelník, P. Halouska, D. Štěpánek, A. Marinelli, O. Ceesay, G. Sosseh, F. Horský, T. Král, A. Urban
Žluté karty:
47. N. Tekijaški
Žluté karty:
45. A. Stojčevski
Červené karty:
45. M. Polidar
Červené karty:
7. M. Heča
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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3. kolo

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2. kolo

3. kolo

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
3. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
4. FK JablonecJablonec 2 2 0 0 4:1 6
5. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
9. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
10. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
12. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
13. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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