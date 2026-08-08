Neomluvitelné. Tohle nebyl výkon hodný Sparty, řekl Macek. Penalta? Moje chyba

„Bojujte za Spartu, bojujte za Spartu,“ křičel hostující kotel opakovaně během druhého poločasu a také po zápase.
„Když se prohraje, člověk se vždycky cítí špatně, ani nemusí chodit pod kotel. To můžete sedět na lavičce a je vám z toho zle, pak dostanete zaslouženě pobouřeno pod kotlem, to si všichni uvědomují,“ řekl na tiskové konferenci obránce Jaroslav Zelený.
Sparta v Mladé Boleslavi propadla.
„Myslím, že se nám hrubě nepovedl první poločas, bez míče jsme byli málo agresivní, nenavázali jsme na tlak a na to, co jsme předvedli proti Lyonu,“ hodnotil Macek v rozhovoru pro Oneplay Sport.
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Ml. Boleslav - Sparta 2:0, favorit bez střely na bránu, oba góly padly v první půli
Zatímco v úterý byli sparťané v euforii, jelikož vyhráli 2:1 a nakročili k postupu ze třetího předkola Ligy mistrů, teď se zase musí vrátit do reality domácí soutěže, kde mají po třech kolech jen tři body.
„Nevím, jestli v tom hraje roli prostředí. Jasně, doma se vám vždycky hraje líp, ale neměl by to být nějaký aspekt. Rozhodlo to, že jsme byli v první půli naprosto impotentní a nic jsme si nevytvořili, ani jsme nevystřelili na bránu. To se potom těžko vyhrává,“ kritizoval Zelený.
Sparta do zápasu nastoupila s několika změnami, což se jí nevyplatilo.
„Nevím, jak si to vysvětlit. Zcela rozdílné výkony, ačkoliv ty zápasy dělí jen několik dní. Předvedeme skvělý výkon proti Lyonu, pak to takhle zkazíme. Nedokážu si to vysvětlit, je to neomluvitelné,“ čertil se Macek.
„Hra bez míče byl špatná, nedostupovali jsme hráče, nevyhrávali jsme souboje, nezískávali jsme druhé míče a chyběla nám i kvalita na balonu v poslední třetině,“ přidal devětadvacetiletý záložník.
Po Lyonu byl chválen, jak sparťanskou zálohu proti při svém debutu oživil. Jenže v Boleslavi, kde v minulé sezoně po návratu do Česka působil, to nevyšlo jemu ani celému týmu.
Sám navíc v závěru půle zavinil penaltu, když ve výskoku nešikovně zasáhl loktem do obličeje Donáta, načež Klíma z pokutového kopu zvýšil už na 2:0.
„Já nevím, vyhodnotil bych to tak, že je to moje chyba. Neviděl jsem to, ale jde to za mnou,“ popsal.
Sparta do druhého poločasu nastoupila se čtyřmi změnami, do hry přišli mimo jiné Karabec a Brunes.
„Chtěli jsme hrát rychleji, dostupovat Boleslav, nenechávat jí tolik prostoru. Mají kvalitní hráče na míči, my jsme je zvlášť v první půli nedostupovali, takže měli hodně času a vyjížděli nám z těch situací,“ krčil rameny Macek.
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Jenže ani změny nepomohly.
Hosté sice drželi míč, měli pár šancí, ale branku Flodera prakticky neohrozili a museli skousnout druhou porážku, což je ve třetím kole pořádná komplikace.
„Všichni si ten start představovali jinak, na druhou stranu máme trošku štěstí, že je to začátek a máme celou sezonu, abychom to napravili. Nikdo nečekal, že budeme mít tři body a dostaneme dohromady šest gólů. To je špatné a musíme s tím něco dělat,“ burcoval Zelený.
Už v úterý navíc Spartu čeká odveta proti Lyonu.