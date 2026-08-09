Artis – Olomouc 1:2, první výhra sezony. Těsný duel rozhodl v závěru Krivak

V domácí brance absolvoval prvoligový debut teprve osmnáctiletý Kašík. Levou stranu Olomouce vyztužil čtyřiadvacetiletý Švéd Ekeroth, který na Hanou přišel z norského Hamaru a po pouhých dvou trénincích ho trenér Hapal poslal do základu.
Oba premianti o sobě dali v úvodu vědět. Ve třetí minutě Kašík vytáhl nad břevno tvrdou střelu Berana, v osmé zase poslal Ekeroth míč z rohu na hlavičku Lurvinka, jenž těsně minul.
Hosté si od prvních minut udržovali územní převahu, drželi Artis na jeho polovině zásluhou lepšího pohybu i kombinacemi. V 17. minutě vypálil nad opět Beran, Ghaliho pokus zblokoval Fully. Vedoucí branka Olomouce padla ve 35. minutě, kdy Ekerothův centr našel přesně hlavu Ghaliho, který nezaváhal a vstřelil svůj první gól v ligové sezoně.
Brňanům pod náporem Hanáků vázla rozehrávka, nemohli se dostat do hry a příliš se jim nedařilo ani v jejich nejsilnější disciplíně, tedy rychlých protiútocích. Poločas dohrál Artis bez jediné větší šance, až ve 45. minutě hlavičkoval po rohu Glossoa těsně vedle.
Po přestávce naskočil do domácí sestavy Komlejnovic a tento tah se Artisu náramně vyplatil. Ve 48. minutě nacentroval po brejku z pravé strany Glossoa a nizozemský záložník zblízka doklepl míč za záda bezmocného Koutného. Otevřel si tím střelecký účet v české lize. Brňané ožili a byli blízko vedoucímu gólu. Papalelé přiklepl míč Adediranovi, který zblízka napálil břevno.
Olomouc po krátkém herním výpadku opět přidala na ofenzivě, po hodině hry ji posílil prvním startem v sezoně uzdravený Kliment. Pozadu s útočnou aktivitou nezůstávali ani Brňané, v 73. minutě Preisler po Glossoově centru zblízka přestřelil. Domácí pak opět podržel mladý Kašík, když vyrazil dělovku Sylly.
V závěru zápasu si Olomouc vytvořila tlak a proměnila jej ve vítězný gól, Šíp hlavičkou sklepl do střelecké pozice na Krivaka, jehož bomba zapadla přesně do šibenice. V české nejvyšší soutěži se prosadil potřetí. Artis už nestačil na gól zareagovat a v ligové sezoně doma prohrál i podruhé.
48. S. Komljenovic
R. Kašík - N. Glossoa, D. Šimek, D. Plechatý, E. Fully - A. Carlén, M. Pospíšil (88. A. Petrák), A. Alégué (66. I. Fomba), E. Ndiaye (46. S. Komljenovic), Papalelé (66. D. Preisler) - Q. Adediran (80. V. Vukadinovič)
J. Koutný - A. Sylla, M. Malý (80. M. Soldo), L. Lurvink - A. Ghali (90. M. Mikulenka), P. Baráth, M. Beran, A. Ekeroth (80. J. Šíp) - D. Janošek (62. F. Krivak), V. Sejk, D. Tkáč (62. J. Kliment)
V. Vukadinovič, D. Samek, A. Petrák, Š. Harazim, J. Borek, D. Preisler, J. Fulnek, I. Fomba, S. Komljenovic, M. Jeřábek, I. Sylla
J. Šíp, M. Hruška, J. Kliment, J. Spáčil, M. Mikulenka, D. Grgic, J. Dembe, F. Krivak, D. Barát, S. Noumbissie, M. Soldo
18. , 67. A. Sylla
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