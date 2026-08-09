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Chance Liga 2026/2027

Artis – Olomouc 1:2, první výhra sezony. Těsný duel rozhodl v závěru Krivak

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Sestřih zápasu   19:15aktualizováno  21:58
Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole Chance Ligy 2:1 nad Artisem Brno, připsali si první výhru v sezoně a posunuli se na osmé místo v tabulce. Na vedoucí gól Ghaliho sice hned po pauze odpověděl střídající Komljenovic a Adediran vzápětí trefil břevno, v 87. minutě však rozhodl hostující Krivak přesnou trefou do horního rohu. Nováček soutěže tak prohrál i druhý domácí zápas a je s jedním bodem třináctý.

Chance Liga 2026/27

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V domácí brance absolvoval prvoligový debut teprve osmnáctiletý Kašík. Levou stranu Olomouce vyztužil čtyřiadvacetiletý Švéd Ekeroth, který na Hanou přišel z norského Hamaru a po pouhých dvou trénincích ho trenér Hapal poslal do základu.

Oba premianti o sobě dali v úvodu vědět. Ve třetí minutě Kašík vytáhl nad břevno tvrdou střelu Berana, v osmé zase poslal Ekeroth míč z rohu na hlavičku Lurvinka, jenž těsně minul.

Hosté si od prvních minut udržovali územní převahu, drželi Artis na jeho polovině zásluhou lepšího pohybu i kombinacemi. V 17. minutě vypálil nad opět Beran, Ghaliho pokus zblokoval Fully. Vedoucí branka Olomouce padla ve 35. minutě, kdy Ekerothův centr našel přesně hlavu Ghaliho, který nezaváhal a vstřelil svůj první gól v ligové sezoně.

Olomoucký Ahmad Ghali slaví svůj gól s Dominikem Janoškem (čelem).

Brňanům pod náporem Hanáků vázla rozehrávka, nemohli se dostat do hry a příliš se jim nedařilo ani v jejich nejsilnější disciplíně, tedy rychlých protiútocích. Poločas dohrál Artis bez jediné větší šance, až ve 45. minutě hlavičkoval po rohu Glossoa těsně vedle.

Po přestávce naskočil do domácí sestavy Komlejnovic a tento tah se Artisu náramně vyplatil. Ve 48. minutě nacentroval po brejku z pravé strany Glossoa a nizozemský záložník zblízka doklepl míč za záda bezmocného Koutného. Otevřel si tím střelecký účet v české lize. Brňané ožili a byli blízko vedoucímu gólu. Papalelé přiklepl míč Adediranovi, který zblízka napálil břevno.

Olomouc po krátkém herním výpadku opět přidala na ofenzivě, po hodině hry ji posílil prvním startem v sezoně uzdravený Kliment. Pozadu s útočnou aktivitou nezůstávali ani Brňané, v 73. minutě Preisler po Glossoově centru zblízka přestřelil. Domácí pak opět podržel mladý Kašík, když vyrazil dělovku Sylly.

V závěru zápasu si Olomouc vytvořila tlak a proměnila jej ve vítězný gól, Šíp hlavičkou sklepl do střelecké pozice na Krivaka, jehož bomba zapadla přesně do šibenice. V české nejvyšší soutěži se prosadil potřetí. Artis už nestačil na gól zareagovat a v ligové sezoně doma prohrál i podruhé.

Chance Liga 2026/27

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Chance Liga 2026/2027
9. 8. 2026 20:00
Konec zápasu
Artis Brno : Olomouc 1 : 2
(0 : 1)
Góly:
48. S. Komljenovic
Góly:
35. A. Ghali, 87. F. Krivak
Sestavy:
R. Kašík - N. Glossoa, D. Šimek, D. Plechatý, E. Fully - A. Carlén, M. Pospíšil (88. A. Petrák), A. Alégué (66. I. Fomba), E. Ndiaye (46. S. Komljenovic), Papalelé (66. D. Preisler) - Q. Adediran (80. V. Vukadinovič)
Sestavy:
J. Koutný - A. Sylla, M. Malý (80. M. Soldo), L. Lurvink - A. Ghali (90. M. Mikulenka), P. Baráth, M. Beran, A. Ekeroth (80. J. Šíp) - D. Janošek (62. F. Krivak), V. Sejk, D. Tkáč (62. J. Kliment)
Náhradníci:
V. Vukadinovič, D. Samek, A. Petrák, Š. Harazim, J. Borek, D. Preisler, J. Fulnek, I. Fomba, S. Komljenovic, M. Jeřábek, I. Sylla
Náhradníci:
J. Šíp, M. Hruška, J. Kliment, J. Spáčil, M. Mikulenka, D. Grgic, J. Dembe, F. Krivak, D. Barát, S. Noumbissie, M. Soldo
Žluté karty:
Žluté karty:
18. , 67. A. Sylla

Počet diváků: 3 221

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Olomoucký záložník Fabijan Krivak (vlevo) parádní střelou překonává Richarda Kašíka v bráně Artisu.
Olomoucký záložník Dominik Janošek (vlevo) a Adam Carlen z brněnského Artisu
Útočník El Hadji Ndiaye z Artisu (vlevo) a olomoucký Louis Lurvink
Olomouckého útočníka Václava Sejka zbavuje míče Dominik Plechatý z Artisu.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 3 3 0 0 11:2 9
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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