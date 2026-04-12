ONLINE: Teplice - Sparta, hosté s jednou změnou. Zeleného nahrazuje Grimaldo

Autor:
Sledujeme online
Deset bodů ztráta, šest bodů náskok. Sparťanští fotbalisté dál drží druhou příčku v tabulce a do konce sezony je čeká jen domácí soutěž. Ve 29. kole nejvyšší soutěže hrají v Teplicích, které jsou třinácté. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15:30.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti Teplicím. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

V základní části už vedoucí Slavii neohrozí, přesto se sparťané mohou ještě vzepřít v nadstavbě. Kdyby do ní vstoupili ze druhého místa, budou za současné situace hostit tři týmy pod sebou a jeden venkovní zápas odehrají jistě na Slavii plus u šestého celku.

Sparta naposledy doma porazila 2:0 Karvinou a 5:2 Slovácko, mezitím vypadla z Konferenční ligy po dvou porážkách s Alkmaarem a nezvládla derby ani čtvrtfinále poháru.

Do zápasu s Teplicemi jdou v následující sestavě: Surovčík – Sonne, Martinec, Sörensen, Mercado – Irving, Kairinen, Sochůrek – Grimaldo, Vojta, Haraslín.

Kouč Brian Priske udělal jedinou změnu, obránce Zelený zůstává na lavici na úkor útočníka Grimalda. Oba se brzy střídali i minulý týden proti Karviné, tehdy se na beka stáhl Mercado.

Domácí trenér Zdenko Frťala učinil změny čtyři – vrací se Večerka se sparťanskou minulostí, hrají také Riznič, Bílek či Auta.

Teplice v lize čtyřikrát v řadě remizovaly, na jaře ostatně prohrály jen dvakrát, nicméně zvítězily pouze jednou. Na třináctém místě mají šest bodů náskok na barážové příčky, ale také pouze dvoubodovou ztrátu na prostřední skupinu. Naposledy uhrály bod v Plzni, kde srovnával v desáté nastavené minutě na 2:2 útočník Auta.

Sparta se v Teplicích představila naposledy před 21 měsíci, tehdy v červenci 2024 tam zvítězila 4:1. Na podzim na Letné hosté uhráli remízu 2:2.

12. 4. 2026 15:30
Teplice : Sparta 0 : 0
Sestavy:
M. Trmal - J. Švanda, D. Večerka, D. Halinský, M. Riznič - M. Radosta, M. Bílek, P. Kodeš, J. Auta - P. Svatek, T. Zlatohlávek
Sestavy:
J. Surovčík - O. Sonne, J. Martinec, A. Sörensen, J. Mercado - A. Irving, K. Kairinen, H. Sochůrek - J. Grimaldo, M. Vojta, L. Haraslín
Náhradníci:
D. Mareček, M. Kozák, L. Krejčí, M. Pulkrab, R. Ludha, N. Audinis, K. Lichtenberg, B. Nyarko, J. Jakubko, E. Fully
Náhradníci:
D. Kerl, P. Kadeřábek, F. Panák, J. Kuchta, J. Zelený, A. Ševínský, A. Rrahmani, G. Kuol, S. Eneme, S. Zajac
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

29. kolo

30. kolo

Kompletní los

28. kolo

29. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

ONLINE: Kinský poprvé od vystřídání chytá, hrají i Nottingham či Newcastle

Sledujeme online
Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

V pátek poprvé v historii Premier League klesli fotbalisté Tottenhamu na sestupové příčky. Aby je zase opustili, musejí ve 32. kole porazit Sunderland. V bráně i s Antonínem Kinským, který nahrazuje...

12. dubna 2026  14:53

Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti

Aktualizujeme
Liberecký Lukáš Masopust odtlačuje od míče karvinského stopera Sahmkoua Camaru.

Liberečtí fotbalisté si komplikují boj o nejlepší ligovou šestku. Ve 29. kole padli v Karviné 1:3, ačkoliv šli ve čtvrté minutě do vedení zásluhou Krollise. Domácí ale posléze otočili zásluhou...

12. dubna 2026  14:52

Fotbalisté Žižkova zdolali v druhé lize doma Jihlavu a přiblížili se baráži

Momentka z druholigového utkání Jihlava - Viktoria Žižkov

Fotbalisté Žižkova porazili doma ve 22. kole druhé ligy Jihlavu 2:1. Viktoria neprohrála na jaře ani v šestém utkání, z toho počtvrté zvítězila a z páté pozice ztrácí už jen tři body na třetí...

12. dubna 2026  13:17

Slovácko se bude opět zachraňovat. Věděl jsem, že to bude o život, říká Skuhravý

Kouč Slovácka Roman Skuhravý sleduje utkání svých hráčů proti Hradci Králové.

Teoreticky se ještě mohli vyhnout skupině o záchranu. Po sobotní domácí porážce 1:3 od Hradce Králové ale získali fotbalisté Slovácka smutnou jistotu: po roce se budou zachraňovat ve skupině šesti...

12. dubna 2026  9:06

Pardubický útočník Tanko: Sigma? Spolehněte se, že do toho dáme všechno

Pardubický útočník Abdullahi Tanko bojuje o míč s Brunem Unušičem z Dukly.

Na jaře už pardubičtí fotbalisté v Chance lize zvítězili třikrát, naposledy minule 2:0 v Praze na Julisce nad Duklou. Na domácím Stadionu Arnošta Košťála však podobný úspěch teprve vyhlížejí. V...

12. dubna 2026

Domácí premiéra nevyšla, Artisu baráž utíká. Na krásu se nehraje, řekl Nádvorník

Hlavní trenér SK Artis Brno Roman Nádvorník

Po sobotní prohře s Vlašimí 1:3 brněnskému Artisu nadále uniká pozice zajišťující boj o postup do nejvyšší české fotbalové soutěže. Novému trenérovi Romanu Nádvorníkovi tak domácí premiéra pořádně...

12. dubna 2026  8:18

Tati, ty ses jako nedíval?! Martin Chorý o synově povaze, kritice i penaltovém umu

Premium
Martin Chorý, otec fotbalového reprezentanta Tomáše Chorého.

Až v neděli večer dorazí do Edenu k fotbalovému šlágru mezi Slavií a Plzní, bude mít na sobě zase stejný outfit. Už počtvrté. „Musím! Dokud se vyhrává, nemůžu si měnit oblečení,“ usměje se nad...

12. dubna 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Opustí Kuchta podruhé Spartu? Zájem má polský klub

Sledujeme online
Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

11. dubna 2026  21:40

Liverpool si poradil s Fulhamem. Arsenal padl a komplikuje si boj o titul

Liverpoolský křídelník Mohamed Salah oslavuje svůj gól s Jeremiem Frimpongem.

Vedoucí Arsenal ve 32. kole anglické fotbalové ligy doma překvapivě padl s Bournemouthem 1:2 a komplikuje si boj o titul. Slaví naopak Liverpool, který porazil Fulham 2:0, a Brighton, jenž stejným...

11. dubna 2026  21:01

Slovácko - Hradec Kr. 1:3, hosté po otočce drží šestku, dvakrát pálil Mihálik

Královéhradecký záložník Vladimír Darida s míčem před Romanem Horákem ze...

I po 29. kole drží fotbalisté Hradce Králové umístění mezi nejlepšími šesti týmy Chance Ligy. Slovácko porazili 3:1, ačkoliv ztráceli po Ouandově trefě. Obrat zařídili Suchomel a dvougólový Mihálik.

11. dubna 2026  20:32

Zbrojovka ošklivě klopýtla, v Opavě dostala čtyři góly. Neuspěl ani Artis

Opavský Felix Čejka se pokusil zakončit i nůžkami.

Fotbalisté brněnské Zbrojovky při dlouhém oslabení utrpěli ve šlágru 22. kola druhé ligy debakl 0:4 v Opavě. Suverénní lídr tabulky prohrál v soutěži teprve podruhé, přesto dál míří k přímému návratu...

11. dubna 2026  18:15,  aktualizováno  20:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.