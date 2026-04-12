ONLINE: Teplice - Sparta, hosté s jednou změnou. Zeleného nahrazuje Grimaldo

V základní části už vedoucí Slavii neohrozí, přesto se sparťané mohou ještě vzepřít v nadstavbě. Kdyby do ní vstoupili ze druhého místa, budou za současné situace hostit tři týmy pod sebou a jeden venkovní zápas odehrají jistě na Slavii plus u šestého celku.
Sparta naposledy doma porazila 2:0 Karvinou a 5:2 Slovácko, mezitím vypadla z Konferenční ligy po dvou porážkách s Alkmaarem a nezvládla derby ani čtvrtfinále poháru.
Kouč Brian Priske udělal jedinou změnu, obránce Zelený zůstává na lavici na úkor útočníka Grimalda. Oba se brzy střídali i minulý týden proti Karviné, tehdy se na beka stáhl Mercado.
Domácí trenér Zdenko Frťala učinil změny čtyři – vrací se Večerka se sparťanskou minulostí, hrají také Riznič, Bílek či Auta.
Teplice v lize čtyřikrát v řadě remizovaly, na jaře ostatně prohrály jen dvakrát, nicméně zvítězily pouze jednou. Na třináctém místě mají šest bodů náskok na barážové příčky, ale také pouze dvoubodovou ztrátu na prostřední skupinu. Naposledy uhrály bod v Plzni, kde srovnával v desáté nastavené minutě na 2:2 útočník Auta.
Sparta se v Teplicích představila naposledy před 21 měsíci, tehdy v červenci 2024 tam zvítězila 4:1. Na podzim na Letné hosté uhráli remízu 2:2.
M. Trmal - J. Švanda, D. Večerka, D. Halinský, M. Riznič - M. Radosta, M. Bílek, P. Kodeš, J. Auta - P. Svatek, T. Zlatohlávek
J. Surovčík - O. Sonne, J. Martinec, A. Sörensen, J. Mercado - A. Irving, K. Kairinen, H. Sochůrek - J. Grimaldo, M. Vojta, L. Haraslín
D. Mareček, M. Kozák, L. Krejčí, M. Pulkrab, R. Ludha, N. Audinis, K. Lichtenberg, B. Nyarko, J. Jakubko, E. Fully
D. Kerl, P. Kadeřábek, F. Panák, J. Kuchta, J. Zelený, A. Ševínský, A. Rrahmani, G. Kuol, S. Eneme, S. Zajac