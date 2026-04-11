Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slovácko - Hradec Kr., udrží se hosté mezi nejlepší šestkou?

17:30
Tři kola před koncem živí naději na umístění mezi nejlepšími šesti týmy Chance Ligy. Fotbalisté Hradce Králové hrají tentokrát na půdě Slovácka, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians | foto: ČTK

Hradec naposledy porazil 2:0 Bohemians a využil porážky Olomouce s Mladou Boleslaví. Oba týmy mají shodně 40 bodů a každý vyhrál jeden ze vzájemných zápasů 1:0, Hradec má však lepší skóre.

Slovácko řeší úplně jiné starosti. Zůstává pouhé čtyři body před poslední Duklou a nadále okupuje barážové příčky.

11. 4. 2026 18:00
Slovácko : Hradec Kr. 0 : 0
()
Sestavy:
M. Heča - G. Ndefe, M. Rundič, F. Vaško, M. Havlík, T. Kostadinov - P. Blahút, M. Šviderský, R. Horák, P. Reinberk - . Ouanda
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - M. Suchomel, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - A. Vlkanova, J. Kučera, O. Mihálik
Náhradníci:
A. Fiala, T. Huk, J. Suchan, V. Daníček, M. Trávník, M. Petržela, M. Krmenčík, J. Mulder, D. Barát, A. Marinelli, A. Urban
Náhradníci:
V. Zentrich, E. Fernandes Neto, M. Regža, P. Vízek, M. van Buren, D. Trubač, D. Ludvíček, J. Hodek, M. Vágner, L. Čmelík, L. Kubr
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

Bohemians - Zlín 2:1, domácí ukončili sérii nezdarů, rozhodl Drchal

Aktualizujeme
Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Václava Drchala v utkání proti Zlínu.

Z posledních čtyř utkání jediný bod, nyní se fotbalisté Bohemians konečně dočkali výhry. Ve 29. ligovém kole porazili doma Zlín 2:1 po trefách Lischky a Drchala, za hosty pálil Machalík.

11. dubna 2026  17:02

Jablonec - Baník 4:1, domácí jsou průběžně třetí, trápení Ostravanů pokračuje

Aktualizujeme
Spokojení fotbalisté Jablonce během závěru utkání proti Baníku Ostrava

Fotbalisté Jablonce si na domácí půdě ve 29. ligovém kole poradili s ostravským Baníkem 4:1 a průběžně se posunuli na třetí místo tabulky. Za Severočechy se postupně prosadili Hollý, Okeke, Singhateh...

11. dubna 2026  16:57

Na Býmu s Petříkem už etická komise nemůže, z Fotbalové asociace ČR vystoupili

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Bývalí prvoligoví sudí Pavel Býma a Jan Petřík, podezřelí v čerstvé korupční kauze, vystoupili z Fotbalové asociace ČR. Její etická komise s nimi proto zastavila řízení. Na fotbalové půdě tak nemohou...

11. dubna 2026  16:51

49 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Taková akce proti korupčnímu jednání ve fotbale ještě nebyla. Sama asociace zahájila celkem 49 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů...

11. dubna 2026  16:50

ONLINE: Arsenal padl s Bournemouthem, večer nastoupí Liverpool

Sledujeme online
Zklamaní fotbalisté Arsenalu po inkasovaném gólu

Čtyři zápasy nabízí sobotní program 32. kola anglické fotbalové ligy. Vedoucí Arsenal doma překvapivě padl s Bournemouthem 1:2, od 16 hodin hraje Brentford s Evertonem a Brighton na Burnley, v 18.30...

11. dubna 2026  15:56

Sparta v Teplicích, kotel už na rozcvičce. Rezek: Umí vyhrát, i když se jí nedaří

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti...

Fanoušci už na rozcvičce, o přestávce rapper VlaďkySyn, na hřišti fotbalisté Teplic a Sparty. Fotbalová Stínadla se chystají na nedělní ligový zápas jara, který by si nenechali ujít ani Homolkovi.

11. dubna 2026  7:44

Součkova radost, Krejčího zmar. West Ham v záchranářském duelu rozdrtil Wolves

Tomáš Souček (vlevo) a Konstantinos Mavropanos si plácají po důležité výhře nad...

Fotbalisté West Hamu si polepšili v boji o záchranu v anglické lize. V předehrávce 32. kola rozdrtili poslední Wolverhampton 4:0, po dvou gólech dali obránce Mavropanos a útočník Castellanos. Celé...

10. dubna 2026

Další ztráta Táborska, Ústí znovu vítězné. Béčko Slavie dostalo šestku

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fotbalisté Táborska ve 22. kole druhé ligy doma po divokém závěru překvapivě remizovali s poslední Spartou B 1:1 a v sobotu mohou klesnout z druhého místa na čtvrté a vypadnout z barážových příček....

10. dubna 2026  21:03,  aktualizováno  21:08

Jak se dostat na zápasy českých fotbalistů na MS? FAČR zahájila prodej

Čeští fanoušci na Letné během baráže o MS s Dánskem.

Fotbalová asociace ČR v pátek zahájila distribuci kódů pro nákup vstupenek na zápasy českého týmu na letním mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. FAČR v kvótě dostala od FIFA na jednotlivé duely...

10. dubna 2026  17:46

Dlouhodobý dvojí metr, ovlivnili zápas. Barcelona si opět stěžuje na rozhodčí

Rumunský sudí István Kovács uděluje žlutou kartu stoperovi Barcelony Cubarsímu...

Není to v této sezoně poprvé. Fotbalová Barcelona den po porážce v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů s Atlétikem (0:2) podala oficiální stížnost na rozhodčí. Vypíchla diskutovanou situaci z 54. minuty,...

10. dubna 2026  16:40

Dostali jsme lístky na jiná místa! Fanoušci se před MS cítí podvedeni. Co na to FIFA?

Fanoušci se fotí před nově zrekonstruovaným Aztéckým stadionem v Mexiku.

Fanouškům, kterým se podařilo ukořistit lístky na letní světový šampionát ve fotbale, v průběhu minulého týdne vstupenky dorazily. Místo radosti se však někteří cítí „podvedení“. Organizátoři jim...

10. dubna 2026  14:10

Vím, jak na velké přestupy, líčí Procházka. Zkušenosti má ze Sparty i Slavie

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.

Veškerá soustředěnost pochopitelně míří k výsledkům. Fotbalisté Pardubic v neděli v 15.30 nastoupí doma proti Olomouci v důležitém boji o prostřední skupinu tabulky. Další zajímavé kroky se však dějí...

10. dubna 2026  13:48

