ONLINE: Slavia - Plzeň, domácí s Bořilem i Sanyangem. Hosté sází na Adua s Tourem

Slavia v lize stále neprohrála, v jarní části ztratila jen na jejím začátku a suverénně kráčí za obhajobou titulu.
Naposledy skolila Baník (2:0), Zlín (3:1) i v derby Spartu (3:1), která má před startem posledního zápasu kola ztrátu sedmi bodů.
Do něj posílá slávistický kouč Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Holeš, Ogbu, Bořil – Isife, Moses, Sadílek, Jurásek – Sanyang, Chorý, Provod.
Ze zdravotních důvodů vypadl domácím stoper Chaloupek.
Plzeňský trenér Martin Hyský vybral tyto hráče: Wiegele – Spáčil, Krčík, Dweh, Doski – Višinský, Sojka, Hrošovský, Souaré – Toure, Adu.
Slavia už bojuje jen v jedné soutěži poté, co vypadla ve čtvrtfinále domácího poháru, stejně jako Plzeň. Jejich poslední střetnutí bývají v poslední době dramatická a gólová – na podzim zvítězila Slavia 5:3, loni na jaře zase 4:3.
Plzeň vyhrála posledně před dvěma lety, v Edenu pak na podzim 2023.
V lize si minulý týden Západočeši zavařili remízou 2:2 s Teplicemi, když ještě v deváté minutě nastavení vedli poté, co se trefil Kadlec. Nicméně ihned z rozehrávky zase inkasovali z kopačky Auty.
M. Cham, D. Douděra, O. Kolář, T. Vlček, E. Prekop, V. Kušej, M. Oscar, Y. Mbodji, M. Suleiman
J. Chalupa, T. Ladra, V. Jemelka, M. Valenta, M. Tvrdoň, D. Vašulín, T. Slončík, D. Ťapaj, J. Šplíchal, J. Panoš