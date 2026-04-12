Chance Liga 2025/2026

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Autor:
  21:23aktualizováno  21:45
Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha, jehož ve vzduchu přistrčil, poté se na něj nevybíravě obořil a obdržel žlutou kartu. Jenže pouze na chvíli, rozhodčí ji posléze změnil na červenou, jelikož Chorý na svého soupeře plivl.
Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského soupeře. | foto:  Petr Topič, MAFRA

31 fotografií

Těžko říct, zda úmyslně, nebo mu slina vylétla v záplavě vzteku. Z opakovaných záběrů je však jasně vidět, jak z jeho pusy padá směrem k ležícímu Dwehovi.

„Fyzicky je to možné, ale upřímně si myslím, že na něj neplivnul, že na něj křičel. A jak byl předkloněný, ty sliny mu vystřelily. Nechci to zlehčovat, podle mě je horší, že k němu vůbec jde,“ tvrdil ve studiu Oneplay Sport expert Antonín Rosa.

Podobně se vyjádřil i samotný Chorý, se 17 brankami nejlepší ligový střelec, který po utkání dorazil na tiskovou konferenci.

„V prvé řadě jsem vůbec nevěděl, že se něco takového bude zkoumat. Prostě jsem se nahnul nad hráče, a jak jsem byl nakloněný, tak mi z úst kapaly sliny, ale určitě jsem na něj neplivl. Spíš když jsem to viděl zpětně, tak je patrné, že jsem je spíš vtahoval zpátky,“ hájil se.

„Na hřišti jsem odpískal jeho přestupek a dál tu situaci sledoval. On se nad soupeře sehnul, udělil jsem žlutou kartu za nesportovní chování. Pak jsem dostal do sluchátek, že VAR zkoumá potenciální plivnutí. Na obrazovce to pak bylo jasně prokazatelné, tak jsem žlutou kartu změnil za červenou,“ vysvětloval následně před kamerou sudí Radina.

Chorý po vyloučení příliš nediskutoval, jen se u rozhodčího na chvíli zastavil, načež odešel do útrob stadionu.

„Mrzí mě, že jsem oslabil tým a že se vůbec tohle zkoumalo. Samozřejmě to bylo v emocích, ale neplivl jsem na něj, to je nesmysl a stojím si za tím,“ přidal Chorý.

„Překvapila mě ta nereakce po obdržení červené karty, často se hádá i kvůli malichernostem, ale tady to tak divně vzal. Ale že bych řekl, že na něj úmyslně plivnul, to tam nevidím,“ hodnotil další z expertů Jakub Podaný.

V 89. minutě to byl jeden z mála zajímavých momentů jinak nepříliš záživného zápasu mezi Slavií a Plzní, který nakonec skončil bez branek.

Od počátku byl plný soubojů a občasných menších potyček. Konkrétně Chorý se s Dwehem v průběhu utkání potkal hned několikrát, častokrát byl sám bráněn nedovoleně, ale když v závěru Radina jeho kontakt se soupeřem vyhodnotil jako faul, vypěnil.

„Já to viděl až teď. Spíš se zeptám vás, kdo si myslí, že na něj plivl,“ reagoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský na dotaz novinářů. „Říkám, že naprosto zbytečně tam jde za soupeřem, ale překvapilo mě vyjádření rozhodčího, že tam vidí úmyslné plivnutí. Já ho tam nevidím. Z mého pohledu udělal faul, šel k hráči a zbytečně na něj řve, za což byl potrestaný. Ale vidíte reakci hráčů, že se nikdo nerozčiluje. Ale někdo tam to plivnutí chtěl vidět.“

Co říká disciplinární řád FAČR

§ 44 – Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování

„Kdo v souvislosti s utkáním použije hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků vůči soupeři, spoluhráči, členu realizačního týmu, funkcionáři klubu, pořadateli nebo divákovi, nebo plivne na soupeře nebo na jinou osobu, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč.“

„Neviděl jsem to, takže se k tomu vyjadřovat nechci. To je věc pro soupeře, nebo pro rozhodčí, ne pro mě. Škoda, že jsme tu převahu nevyužili efektivněji,“ pravil smířlivě kouč soupeře Martin Hyský.

Pro Chorého to je každopádně směrem ke zbytku sezony problém.

Podle paragrafu 44 disciplinárního řádu FAČR, který mezi „pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování“ počítá právě plivnutí na soupeře, mu hrozí až šestizápasová stopka. Navíc může nafasovat až stotisícovou pokutu a výkon fotbalově prospěšných prací.

Je jisté, že za přímou červenou vynechá příští utkání v Hradci Králové a při maximálním trestu by se vrátil až na poslední kolo nadstavby. Bude záležet, jak celou situaci vyhodnotí disciplinární komise, která zasedá ve čtvrtek. Verdikt však lze očekávat až o týden později.

Je to navíc už druhá Chorého červená v této sezoně, což mu může přitížit. „S mojí nálepkou těžko říct,“ tušil.

POHLED: Moment šílenství. A kdo Chorému uvěří, že poslední? Ani omluva to nezaručí

Tu první obdržel začátkem srpna na Slovácku, když taktéž v závěru utkání praštil do rozkroku domácího brankáře Heču. Komise mu tehdy udělila šestizápasový trest s odůvodněním, že není recidivista – dostal totiž vůbec první červenou v kariéře.

Tenhle argument už teď platit nebude.

Navíc, když se Chorý na konci září po trestu vrátil a hned v prvním utkání proti Dukle unikl vyloučení. Hostujícímu obránci Svozilovi totiž nejprve nepochopitelně stiskl hýždě, načež na něj o několik minut později nepříjemně došlápl. Žlutou kartu však dostal pouze za druhý zákrok.

Přímá červená pro Chorého ne, měl však dostat dvě žluté karty, potvrdila komise

Výše trestu bude zajímavá i s ohledem na nadstavbové derby, které se bude hrát ve druhém kole. Pokud tedy Chorý dostane trest na čtyři a více zápasů, nezahraje si v něm.

Jak disciplinární komise rozhodne?

Vstoupit do diskuse (58 příspěvků)
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

12. dubna 2026  21:23,  aktualizováno  21:45

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

12. dubna 2026  20:48

Priske o sparťanském objevu Sochůrkovi: On je voják! A Vojta? Gól už brzy dá

Sparťanský trenér Brian Priske dává pokyny v zápase s Teplicemi.

Je mu teprve sedmnáct a fotbalovou ligu upoutává nejen křestním jménem, ale i svými výkony. Ve druhém zápase po sobě si Hugo Sochůrek ze Sparty připsal gólovou asistenci, po nedělním vítězství 1:0 v...

12. dubna 2026

Kinský inkasoval, Tottenham je blízko sestupu. City se dál dotahuje na Arsenal

Antonín Kinský zasahuje v utkání na hřišti Sunderlandu.

Zápas dochytal s černým obvazem, který zakrýval krvavé šrámy na hlavě po nepříjemném střetu s obráncem Romerem. Český brankář Antonín Kinský se v aktuální sezoně poprvé představil v Premier League,...

12. dubna 2026  19:38

Doba je nejistá, ale my řešíme jen fotbal, řekl Jarolím. Šiguta podpořil

Karvinští fotbalisté se radují z třetího gólu, který dal Liberci Pavel Kačor.

Konečně fotbalisté Karviné v jarní části první ligy zabrali. Po osmi zápasech, v nichž získali jediný bod, ve 29. kole porazili Liberec 3:1 a dál bojují o udržení v prostřední nadstavbové skupině....

12. dubna 2026  17:54

Ml. Boleslav - Dukla 1:1, hosté se na Baník nedotáhli, dělbu bodů zařídil Ševčík

Mladoboleslavští hráči slaví gól proti pražské Dukle.

Oba celky potřebovaly zvítězit, nakonec se však fotbalisté Mladé Boleslavi a pražské Dukly musí spokojit s bodem po remíze 1:1 ve 29. ligovém kole. Skóre v prvním poločase otevřel hostující Kreiker,...

12. dubna 2026  17:50

Pardubice - Olomouc 2:1, obrat domácích, premiérovou trefou rozhodl Jelínek

Pardubický Tomáš Jelínek (uprostřed) se raduje s Michalem Hlavatým (vpravo) z...

Pardubičtí fotbalisté předvedli doma ve 29. ligovém kole obrat proti Olomouci a zvítězili 2:1. V 71. minutě rozhodl o třech bodech premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Jelínek, který tak navázal na...

12. dubna 2026  17:48

Teplice - Sparta 0:1, hosté zvládli tlak v závěru, rozhodl kapitán Haraslín

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se raduje z gólu proti Teplicím.

Sparťanští fotbalisté si došli pro třetí ligovou výhru v řadě. Ve 29. kole zvítězili 1:0 v Teplicích díky gólu kapitána Lukáše Haraslína a před večerním šlágrem stáhli vedoucí Slavii na sedm bodů a...

12. dubna 2026  17:26

Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti

Karvinští fotbalisté se radují z třetího gólu, který dal Liberci Pavel Kačor.

Liberečtí fotbalisté si komplikují boj o nejlepší ligovou šestku. Ve 29. kole padli v Karviné 1:3, ačkoliv šli ve čtvrté minutě do vedení zásluhou Krollise. Domácí ale posléze otočili zásluhou...

12. dubna 2026  15:20

Posila bez jediného startu? Sparťan Chávez je opět zraněný, byl na operaci

Jhoanner Chávez na jednom ze sparťanských tréninků.

Od začátku bylo jeho angažmá riskantní, i proto ho Sparta brala na hostování s opcí. Teď je však nepravděpodobné, že by ekvádorský fotbalista Jhoanner Chávez v klubu zůstal. Poté, co ani jednou nebyl...

12. dubna 2026  15:03

Fotbalisté Žižkova zdolali v druhé lize doma Jihlavu a přiblížili se baráži

Momentka z druholigového utkání Jihlava - Viktoria Žižkov

Fotbalisté Žižkova porazili doma ve 22. kole druhé ligy Jihlavu 2:1. Viktoria neprohrála na jaře ani v šestém utkání, z toho počtvrté zvítězila a z páté pozice ztrácí už jen tři body na třetí...

12. dubna 2026  13:17

Slovácko se bude opět zachraňovat. Věděl jsem, že to bude o život, říká Skuhravý

Kouč Slovácka Roman Skuhravý sleduje utkání svých hráčů proti Hradci Králové.

Teoreticky se ještě mohli vyhnout skupině o záchranu. Po sobotní domácí porážce 1:3 od Hradce Králové ale získali fotbalisté Slovácka smutnou jistotu: po roce se budou zachraňovat ve skupině šesti...

12. dubna 2026  9:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.