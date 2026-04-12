ONLINE: Pardubice - Olomouc 0:1, Kliment nedal penaltu, pak otevírá skóre Beran

Sigma naposledy podlehla 2:4 doma Mladé Boleslavi a podruhé v řadě v lize nezvítězila. Body ztratila také za remízu 2:2 s Karvinou. Mezitím vypadla z Konferenční ligy po remíze 0:0 a prohře 0:2 s Mohučí.
Před sebou má poslední tři zápasy základní části a o místenku v nejlepší šestce bojuje na dálku s Libercem, jenž padl 1:3 s Karvinou, a Hradcem Králové, který si ji pojistil sobotní výhrou nad 3:1 Slováckem.
Pardubice jsou deváté a chtějí se vyhnout hlavně pádu do skupiny o záchranu, od které je dělí dva body. Naposledy zvítězily 2:0 na Dukle, předtím padly s Mladou Boleslaví.
15. M. Beran
L. Charatišvili - T. Boledovič, J. Noslin, S. Bammens, J. Hamza - E. Godwin, M. Hlavatý, S. Šimek, A. Tanko - D. Smékal, V. Patrák
J. Koutný - A. Sylla, M. Malý, L. Lurvink - M. Hadaš, P. Baráth, M. Beran, A. Ghali - M. Mikulenka, J. Kliment, D. Šturm
J. Trédl, S. Kopásek, L. Krobot, F. Vecheta, A. Mandous, G. Botos, Š. Míšek, R. Mahuta, R. Saarma, T. Jelínek, E. Samuel
J. Jezierski, F. Krivak, T. Stoppen, F. Slavíček, V. Sejk, J. Šíp, J. Spáčil, D. Janošek, J. Král, A. Růsek, M. Jásir Núr