NEJ Z LIGY: Když střílí Kušej, Vydra do repre, olomoucká kocovina a Radova zloba

Část 1/5

Vydra do repre. Co zápas, to gól

Čtrnáct zápasů nedal gól, v posledních čtyřech duelech se plzeňský útočník Matěj Vydra trefil v každém z nich. A Viktoria po slabším období i díky němu všechno vyhrává.

Gólovou pauzu měl od 15. prosince loňského roku, kdy skóroval během kanonády (7:2) do sítě posledních Českých Budějovic, do 30. března. To stvrdil výhru v ligovém šlágru na Spartě (4:2). A od té doby co zápas, to gól.

A fanoušci skandují: „Vydra, do repre.“

„Určitě bych mu to přál. Formu na to má. Na posledním reprezentačním srazu chyběl kvůli zranění, jinak si myslím, že by v nominaci určitě byl,“ poznamenal plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Zanedlouho třiatřicetiletý útočník pomohl k vítězství nad Slováckem (2:0), v pohárovém čtvrtfinále na Bohemians (3:1) a na stejném stadionu i naposled v lize. Jeho branka byla rozdílová a Plzeň si díky výhře 2:1 udržela druhou pozici. Přitom před duelem na Spartě ze čtyř zápasů vyhrála jen jednou a klesla na čtvrté místo.

Nyní ji v závěrečném dějství základní části stačí porazit Duklu a z druhé příčky půjde i do nadstavby. To jí přinese nespornou výhodu, protože v boji o pozici vicemistra bude s největšími rivaly Ostravou i Spartou hrát doma. Druhý tým tabulky má možnost bojovat v letní kvalifikaci o Ligu mistrů.

„Je to dobré, potěšující. Po vypadnutí z Evropy se program trochu odlehčil, takže výkonnost by teoreticky měla jít nahoru, a to se zatím potvrzuje. Od té doby jsme všechny zápasy vyhráli. Dostali jsme se na druhé místo a budeme se snažit tam zůstat co nejdéle,“ řekl kouč Koubek