ONLINE: Ml. Boleslav - Dukla 0:0, hosté mohou dohnat předposlední Baník

Jedenáctá Mladá Boleslav ztrácí jediný bod na desátý Zlín, dva na deváté Pardubice a šest na osmou Karvinou. Jakýkoli zisk ji prozatím posune mimo skupinu o záchranu. Ale vyšplhat se v závěru základní části může i výš.
Středočeši mají dobrou formu, na jaře prohráli jen jediný zápas se Slavií, jinak čtyřikrát remizovali a třikrát zvítězili, naposledy 4:2 v Olomouci.
Dukla je nadále poslední a minulý týden padla 0:2 doma s Pardubicemi. Přestože na jaře bodovala už třikrát, pořád zůstává tři body za předposledním Baníkem, který tentokrát nezvládl zápas v Jablonci (1:4). I to je další příležitost, jak ho před závěrečnými boji dohnat.
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, O. Karafiát - D. Kostka, D. Kozel, R. Macek, M. Hybš - M. Ševčík, F. Lehký, S. John
H. Bačkovský - D. Kozma, D. Hašek, M. Traore, Z. Šehovič - S. Tijani, M. Čermák, D. Kreiker, D. Gilbert, L. Penxa - K. Milla
M. Šubert, M. Krulich, D. Donát, D. Mareš, J. Kolařík, D. Langhamer, N. Penner, V. Vorel, J. Klíma, S. Jovanoski, J. Harušťák
P. Gaszczyk, D. Velasquez, R. Matrevičs, M. Purzitidis, M. Černák, R. Mikuš, T. Pekhart, J. Svozil, M. Hanousek, B. Unušič, C. Emeka