ONLINE: Karviná - Liberec 1:1, na rychlou trefu Krollise odpovídá Kahuan

Karviná se představí poprvé doma od vypuknutí korupční aféry, do které je klub zapletený zejména prostřednictvím městského primátora Wolfa a záložníka Šiguta.
Slezané v jarní části nejvyšší soutěže ještě nevyhráli, přesto postoupili do semifinále domácího poháru.
V lize ztratili dobrou pozici, nicméně díky nahranému náskoku zůstávají v prostřední skupině. Body by se jim ale hodily, na jedenáctou Mladou Boleslav mají náskok jen jednoho vítězství. Naposledy prohráli 0:2 na Spartě.
Liberec minulý týden porazil 2:1 Slovácko a přerušil čtyřzápasovou šňůru bez vítězství. V tabulce uzavírá nejlepší šestici a k jejímu jistému udržení pro následující týden potřebuje zvítězit. Na sedmou Sigmu má dvoubodový náskok.
7. K. Vinicius
4. R. Krollis
J. Lapeš - S. Boháč, J. Skyba, S. Camara, N. Milič - J. Křišťan, R. Štorman (22. A. Traoré), P. Kačor, D. Samko, E. Ayaosi - K. Vinicius
T. Koubek - M. Icha, A. Drakpe, J. Mikula, A. Kayondo - L. Masopust, T. Diakité, P. Hodouš, E. Mahmič, A. Soliu - R. Krollis
O. Condé, J. Chytrý, O. Schovanec, F. Prebsl, J. Fiala, O. Mrózek, J. Fleišman, L. Ezeh, A. Traoré, Y. Lawali, F. Konaté
L. Letenay, P. Dulay, F. Špatenka, I. Krajčírik, V. Stránský, V. Sychra, J. Koželuh, D. Rus, M. Lexa, J. Sutr
20. J. Křišťan, 25. J. Skyba
33. T. Diakité