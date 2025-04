Mohl mít hattrick, ale promáchl. Není mi přáno, smál se Kušej a chválil Provoda

Trefil se už v páté minutě, druhý gól přidal po půl hodině hry. Ve druhé půli se pak radovali ještě Provod a Moses, ale Kušej už se další trefy nedočkal.

„Zatím mi ten hattrick není přán, ale trochu jsem zazmatkoval, jestli mám jít po míči hlavou, nebo nohou. A netrefil jsem ho ze vzduchu. Výhra je však podstatnější, než zda jsem dal hattrick, nebo dva góly. Ale byl bych za něj rád,“ doplnil.

Vasile, čím to, že jste se nyní rozstřílel?

Nevím, co se stalo, ale zřejmě to bylo mým nastavení a připraveností, že když šanci dostanu, využiju ji. Ale hlavní je, že vyhráváme.

Pomohl vám ten brzký gól?

Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivně a co nejdříve dát gól, což se nám povedlo, i když to bylo kostrbaté. Druhý gól nás uklidnil, ale trochu jsme pak Karvinou pustili do hry, to jsme byli pasivnější než jsme chtěli. Doufali jsme, že ve druhém poločase dáme třetí branku, což se povedlo.

Poděkoval jste Lukáši Provodovi, jak vám druhý gól připravil? Střílel jste do prázdné branky.

Ano. Provi si v týdnu vyměnil kopačky, vzal si ty, v nichž hraje Kevin De Bruyne. Trochu jsem si z něj dělal srandu, že tady máme Kevina... Před zápasem i na tréninku jsem mu to říkal a pak mi poslal míč takhle před prázdnou branku. Říkal jsem, že ho v rozhovoru s novináři vypíchnu, takže to dělám.

Třeba si sám nevěřil, že dá gól, a proto vám přihrál...

Spíše já jsem nevěřil, že mi to dá, ale Provi je fantastický hráč. Na poslední chvíli mě našel. Jsem rád, že jsme to takto vyřešili, byť jsem ten balon málem netrefil. Takže jsem si trochu i oddechl.

Slávističtí fotbalisté slaví gól Vasila Kušeje do sítě Karviné.

Neměl jste strach, jestli jste nestál v ofsajdu?

Nad tím jsme vůbec nepřemýšlel v tu chvíli, v té euforii jsem běžel slavit s fanoušky. Pak mi na střídačce ale někdo říkal, že se báli, aby to nebyl ofsajd.

Pomohlo vám, že Karvinští chtěli hrát fotbal a nezatáhli se?

Karviná hraje docela hezký fotbal, měli dobré pasáže. Pro nás je výhoda, když se týmy proti nám nebojí hrát. Máme silné mužstvo.

Možná až nezvykle často jste během utkání přebíhal ze strany na stranu. Taktický záměr?

Měli jsme takové postavení, že jsme s Chorasem (Tomášem Chorým) museli nabírat dva stopery a pořád jsme rotovali. Naše síla je i v tom, že máme volnost, že máme rotovat, dělat tím bordel soupeřům. Hodně jsme se s Provim na sebe dívali, abychom dělali, co jsme měli. Není v tom nic neobvyklého.

Slávistický křídelník Vasil Kušej (vpravo) během utkání s Karvinou.

Vaše hra není jen o gólech, ale je vidět, že si se spoluhráči rozumíte. Je to tak?

Snažím se přinést, že můžeme hrát více po zemi a rychleji do útoku. Zkouším se s ostatními hráči na sebe napojovat, abychom o sobě věděli a hráli skoro poslepu a myslím si, že si s každým skvěle rozumím. Jsem rád, že takto mohu týmu pomoci.

A určitě to po vás trenér i chce.

Samozřejmě. Jsem v tom trochu vyčuraný, že vymýšlím neobvyklé věci a snažím se hrát jinak než normální hráči. Provi to má stejné, také je trochu vyčůraný, je to chytrý hráč, takže dneska jsme měli několik šancí společně. Musíme jen po sobě koukat. Tým ale skvěle šlape a všichni si vyhovíme.

Upozorňujete některé spoluhráče, aby byli na vaše neobvyklá řešení připraveni?

Jo, ale měl jsem tu čest hrát s Markem Matějovským, s nímž jsem byl dvě sezony v Mladé Boleslavi, a něco takového jsem si chtěl vzít s sebou, naučit se to od něj. A Provi to má stejné. Hru jsme uklidnili, dali jsme to více na zem a do rychlosti.