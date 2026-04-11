ONLINE: Jablonec - Baník 1:1, skóre brzy otevřel Hollý, za hosty srovnává Kričfaluši

Jablonec naposledy zvítězil 3:0 ve Zlíně a přiblížil se třetí Plzni, která jen remizovala s Teplicemi. Teď ji navíc čeká náročný zápas na Slavii, takže jí Severočeši mohou v případě dalšího zaváhání přeskočit.
K tomu ale musí nejprve porazit Baník. Ten naposledy právě se Slavií prohrál 0:2 a zůstává ve spodních patrech tabulky.
Oba týmy jsou mimochodem nadále ve hře i v domácím poháru a teoreticky na sebe mohou narazit ve finále – Jablonec ale musí vyřadit Mladou Boleslav, Baník pro změnu čeká Karviná.
8. D. Hollý
24. O. Kričfaluši
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, R. Pantalon - V. Čanturišvili, S. Nebyla, F. Zorvan, E. Sobol - D. Hollý, L. Jawo, E. Singhateh
M. Jedlička - K. Pojezný, M. Chaluš, M. Frydrych - A. Bewene, M. Kohút, O. Kričfaluši, V. Sinjavskij - V. Jurečka, J. Pira, D. Planka
A. Kotlín, S. Lavrinčík, K. Mihelak, N. Okeke, J. Chramosta, D. Puškáč, F. Novák, D. Souček, R. Sedláček, S. Obinaja, M. Malenšek
D. Owusu, F. Šancl, P. Ortíz, M. Rusnák, J. Boula, A. Gning, S. Plavšič, V. Budinský, D. Buchta, A. Musák