Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Bohemians - Zlín 1:0, týmům se v poslední době nedaří, trefuje se Lischka

Třikrát v řadě prohráli a hrozí jim, že sklouznou do skupiny o udržení. Fotbalisté Zlína hrají ve 29. kole Chance Ligy na půdě Bohemians, kteří pro změnu získali z posledních čtyř utkání jediný bod. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Obránce Milan Havel z Bohemians a jeho skluz v utkání proti Zlínu | foto: ČTK

Oba týmy v tabulce dělí čtyři body. Zlín je momentálně pořád ještě desátý, postupně však tabulkou klesá a teď ho ohrožuje zejména rozjetá Mladá Boleslav.

Bohemians jsou třináctí a také musí koukat pod sebe. Jsou sice jen čtyři body od středové skupiny, čtyři body je ale dělí také od čtrnáctého místa a účasti v baráži.

Zlín naposledy porazili 1:0. Co tentokrát?

Chance Liga 2025/2026
11. 4. 2026 15:00
Zápas probíhá
Bohemians : Zlín 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
20. D. Lischka
Góly:
Sestavy:
T. Frühwald - P. Kareem, L. Hůlka, D. Lischka, M. Havel - V. Smrž, B. Sakala, A. Čermák - V. Drchal, M. Ristovski, J. Matoušek
Sestavy:
M. Knobloch - M. Kopečný, A. Křapka, J. Černín, L. Bartošák - M. Pišoja, M. Cupák, J. Didiba, K. Penkevics, D. Machalík - T. Poznar
Náhradníci:
R. Hrubý, D. Vala, D. Pleštil, J. Kovařík, J. Šiman, O. Kukučka, M. Kadlec, O. Mikuda, P. Mirvald, G. Sosseh
Náhradníci:
J. Pešek, J. Kalabiška, M. Koubek, Š. Bachůrek, T. Hellebrand, L. Bránecký, S. Kanu
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

ONLINE: Arsenal padl s Bournemouthem, večer nastoupí Liverpool

Sledujeme online
Viktor Gyökeres z Arsenalu skóruje z penalty proti Bournemouthu.

Čtyři zápasy nabízí sobotní program 32. kola anglické fotbalové ligy. Vedoucí Arsenal doma překvapivě padl s Bournemouthem 1:2, od 16 hodin hraje Brentford s Evertonem a Brighton na Burnley, v 18.30...

11. dubna 2026  15:25

ONLINE: Jablonec - Baník 1:1, skóre brzy otevřel Hollý, za hosty srovnává Kričfaluši

Sledujeme online
Ostravský záložník Michal Kohút během utkání v Jablonci

Odlišné starosti mají před vzájemným utkáním fotbalisté Jablonce a ostravského Baníku. Zatímco Jablonec ztrácí bod na třetí příčku, Baník je jen tři body před poslední Duklou. Utkání 29. kola má...

11. dubna 2026  15:24

ONLINE: Bohemians - Zlín 1:0, týmům se v poslední době nedaří, trefuje se Lischka

Sledujeme online
Obránce Milan Havel z Bohemians a jeho skluz v utkání proti Zlínu

Třikrát v řadě prohráli a hrozí jim, že sklouznou do skupiny o udržení. Fotbalisté Zlína hrají ve 29. kole Chance Ligy na půdě Bohemians, kteří pro změnu získali z posledních čtyř utkání jediný bod....

11. dubna 2026  15:21

Sparta v Teplicích, kotel už na rozcvičce. Rezek: Umí vyhrát, i když se jí nedaří

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti...

Fanoušci už na rozcvičce, o přestávce rapper VlaďkySyn, na hřišti fotbalisté Teplic a Sparty. Fotbalová Stínadla se chystají na nedělní ligový zápas jara, který by si nenechali ujít ani Homolkovi.

11. dubna 2026  7:44

Součkova radost, Krejčího zmar. West Ham v záchranářském duelu rozdrtil Wolves

Tomáš Souček (vlevo) a Konstantinos Mavropanos si plácají po důležité výhře nad...

Fotbalisté West Hamu si polepšili v boji o záchranu v anglické lize. V předehrávce 32. kola rozdrtili poslední Wolverhampton 4:0, po dvou gólech dali obránce Mavropanos a útočník Castellanos. Celé...

10. dubna 2026

Další ztráta Táborska, Ústí znovu vítězné. Béčko Slavie dostalo šestku

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fotbalisté Táborska ve 22. kole druhé ligy doma po divokém závěru překvapivě remizovali s poslední Spartou B 1:1 a v sobotu mohou klesnout z druhého místa na čtvrté a vypadnout z barážových příček....

10. dubna 2026  21:03,  aktualizováno  21:08

Jak se dostat na zápasy českých fotbalistů na MS? FAČR zahájila prodej

Čeští fanoušci na Letné během baráže o MS s Dánskem.

Fotbalová asociace ČR v pátek zahájila distribuci kódů pro nákup vstupenek na zápasy českého týmu na letním mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. FAČR v kvótě dostala od FIFA na jednotlivé duely...

10. dubna 2026  17:46

Dlouhodobý dvojí metr, ovlivnili zápas. Barcelona si opět stěžuje na rozhodčí

Rumunský sudí István Kovács uděluje žlutou kartu stoperovi Barcelony Cubarsímu...

Není to v této sezoně poprvé. Fotbalová Barcelona den po porážce v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů s Atlétikem (0:2) podala oficiální stížnost na rozhodčí. Vypíchla diskutovanou situaci z 54. minuty,...

10. dubna 2026  16:40

Dostali jsme lístky na jiná místa! Fanoušci se před MS cítí podvedeni. Co na to FIFA?

Fanoušci se fotí před nově zrekonstruovaným Aztéckým stadionem v Mexiku.

Fanouškům, kterým se podařilo ukořistit lístky na letní světový šampionát ve fotbale, v průběhu minulého týdne vstupenky dorazily. Místo radosti se však někteří cítí „podvedení“. Organizátoři jim...

10. dubna 2026  14:10

Vím, jak na velké přestupy, líčí Procházka. Zkušenosti má ze Sparty i Slavie

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.

Veškerá soustředěnost pochopitelně míří k výsledkům. Fotbalisté Pardubic v neděli v 15.30 nastoupí doma proti Olomouci v důležitém boji o prostřední skupinu tabulky. Další zajímavé kroky se však dějí...

10. dubna 2026  13:48

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Pomáhají Ronaldovi? Soupeři an-Nasru kritizují sudí: Trofej chtějí dát jediné osobě

Cristiano Ronaldo slaví společně se spoluhráči a fanoušky an-Nasru další...

Po třech letech fotbalista Cristiano Ronaldo konečně spěchá pro svou první saúdskou mistrovskou korunu a celkově už pětatřicátou trofej kariéry. Ale co ta pachuť všude kolem? Konkurenti ve fotbalovém...

10. dubna 2026  13:03

Desáté místo už je téměř jisté. Co ještě může český pohárový koeficient ohrozit?

Radost fanoušků španělského Raya Vallecana po gólu Isiho Palazona ve...

Mezi fanoušky a nadšenci se mu v posledním týdnu přezdívalo poslední „český“ zástupce v evropských pohárech. Španělský klub Rayo Vallecano totiž mimoděk bojuje i za tuzemský koeficient. Ve své první...

10. dubna 2026  10:45

