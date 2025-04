Veselý: Plzeň si výhru zasloužila, ale křivdu cítíme. Nejvíc mě štve ten alibismus

V 71. minutě vstřelil Hůlka gól na 1:2, který ale neplatil kvůli tomu, že Kadlec, jenž mu na něj přihrával, vběhl s Caduem po ošetření předčasně na hrací plochu.

Pustil je tam ale čtvrtý rozhodčí a hlavní původně branku uznal. Pak ji ale po konzultaci s VAR odvolal.

„V Karviné najdeme vysvětlení, že podle protokolu VAR nemohl zasáhnout,“ soptil Veselý a připomněl situaci, kdy Mladá Boleslav vstřelila před dvěma týdny gól po přešlapu při autovém vhazování. „Já jsem si teď volal s jedním rozhodčím a ten mi říkal, že dnešní situace v protokolu vůbec není. Jak je možné, že přešlap se vrátit nemůže, ale tohle ano?“

Následně si kouč Bohemians vytáhl připravený mobil a odcitoval pasáž z pravidel: „VAR má asistovat rozhodčímu jenom v případě jeho zjevných chyb nebo přehlédnutí závažných situací, souvisejících s dosažením branky. Za to se schová všechno. To mě štve, že to není jednotné, ale to je pořád dokola.“

Jak jste tu situaci viděl z lavičky?

Viděl jsem, a dokonce i slyšel, že rozhodčí dal dvakrát pokyn „jděte“. Oba hráči tam vběhli nastejno, Kadlec byl rychlejší, chytřejší a vstřelili jsme branku. A je skandální, že pak ještě, když si to páni rozhodčí vysvětlí, dostanou oba žlutou kartu. Kadlec pak mohl dostat i druhou, což možná sudí trochu vykompenzoval a neudělil mu ji.

Cítíte křivdu?

Cítíme, ale současně myslím, že nám stejně tak škodilo, že se dlouho nehrálo. Jedna věc je, kdyby to vyřešili rychle, ale oni se tam dohadují šest minut, což Plzni vyhovovalo. Přesto všechno si hráčů vážím, že se do toho zápasu vrátili, zabojovali a vstřelili snižující branku. Ale křivdu cítíme. Čtvrtý rozhodčí přiznal, že je tam pustil, uznala se branka, přišel tlak plzeňské lavičky a najednou se začalo řešit, co se vymyslí.

Rozhodčí Lukáš Nehasil během utkání Bohemians - Plzeň, kdy domácím na doporučení VAR neuznal gól kvůli chybě čtvrtého rozhodčího.

Hráli jste s Plzní druhý zápas během jednoho týdne a v obou došlo na sporné situace. Po pohárovém utkání (1:3) se pro změnu řešila penalta po zákroku na Šulce.

Nechci říct, že nám to prohrál rozhodčí, ale každý zásadní sporný moment v těch dvou utkáních šel proti nám. Musím uznat, že jsme si oba zápasy prohráli sami svými chybami, ale určitě to podíl mělo a minimálně to divákům vzalo emoce a třeba zajímavější konec zápasu. Takhle byli všichni akorát frustrovaní.

Co byste řekl k samotnému utkání?

První poločas byla Plzeň lepší, nevstoupili jsme do něj dobře. Bylo znát, že oproti poháru hráli Durosinmi s Kalvachem, což jsou rozdíloví hráči. Měli jsme problém je ubránit, ztráceli jsme míče, byli jsme pasivní a čekali jsme na smrt. Po obdržené brance jsme změnili rozestavení a trochu zastavili tlak. Do druhé půle jsme nevstoupili špatně, ale dostali jsme jednoduchou branku a pak si to Plzeň začala hlídat. No a potom jsme se dostali do tlaku, který byl korunovaný gólem Hůlky.

Navzdory tomu spornému momentu ale naznačujete, že Plzeň vyhrála zaslouženě.

Vyhrála. Ukázala nám svou evropskou kvalitu a rozdíl mezi námi. Není náhoda, že došla tak daleko. Šulc s Durosinmim patří k nejlepší hráčům v Česku a dělají rozdíl. Je to o individuální kvalitě. Šulc si dokáže dojít pro penaltu, přihrát, vstřelit branku, prostě to vezme na sebe. Durosinmimu zase stačí málo, ale my se na gól strašně nadřeme. Jedna věc je týmový výkon, ale druhá je individuální přesah.

Mrzí vás víc porážka v lize nebo vypadnutí z poháru?

Myslím, že pro nás byl pohár důležitější. Chceme samozřejmě skončit ve střední skupině, ale ve finále na tom postavení tolik nezáleží. V poháru jsme chtěli dojít do semifinále a měli jsme na to nebýt té penalty. Tam cítím ještě větší křivdu, protože kdyby se šlo do prodloužení, tak bychom mohli uspět, protože jsme měli silnější lavičku. Byl jsem zklamaný, i když to bylo s těžkým soupeřem.

V příštím kole jedete do Ostravy a budete s Mladou Boleslaví na dálku bojovat o 10. místo.

V tuhle chvíli jsme před nimi, protože máme lepší vzájemný zápas. Nebudeme se na to upínat, ale o poločase se zeptám na výsledek, abychom se podle toho případně zařídili. Vnímám, že Ostrava má teď možná nejlepší formu v lize, takže nebudu hlásit, že tam jedeme vyhrát, protože nejsme favorit. Na vrchu tabulky se hraje o hodně, není to jenom a sportu, ale o také o financích, takže snad se nebudou množit chyby.