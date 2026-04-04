Zlín - Jablonec 0:3, pod dva góly se podepsal Jawo, poté se trefil Tekijaški

Zlínu chyběl zraněný brankář Dostál a tým prohrál potřetí za sebou. Po výborném podzimu získal v osmi jarních zápasech jen pět bodů a hrozí mu propad do skupiny o záchranu.
„Nemám moc co hodnotit. Byla tam nedůslednost, chyběla zodpovědnost jednotlivých hráčů. Pokud nebudeme hrát disciplinovaně a obětavě, tak nebudeme získávat body,“ řekl zlínský kouč Bronislav Červenka.
Hned v úvodních vteřinách zápasu si připsal první zákrok jeho zástupce Knobloch. Mezi prvoligovými tyčemi se představil poprvé od srpna 2024, kdy působil v Karviné.
Po opatrnějším začátku získali převahu hostující fotbalisté, kteří se dlouhými nákopy dostávali za obranu Zlína. Vytěžili z toho ale jen několik rohových kopů a nebezpečných centrů, nikoli gólovou šanci.
Ve 23. minutě se po centru z pravé strany snesl míč na kopačku Jawa, jehož gólovou trefu odvolal videorozhdčí kvůli ofsajdu. Zlínské obraně toto varování nestačilo, neboť o tři minuty později nechala po rohovém kopu Jawa opět bez důraznější obrany a bývalý hráč „Ševců“ zajistil Jablonci vedení. Gambijský útočník devátým zásahem v ligové sezoně dorovnal v čele týmové tabulky střelců Chramostu a posunul si vlastní gólové maximum v ročníku nejvyšší soutěže.
Jawo se podepsal i pod druhou branku svého týmu, když se uvolnil na levé straně a centrem našel nabíhajícího Hollého, na jehož hlavičku Knobloch nemohl zareagovat. Slovenský hráč zaznamenal druhou trefu v jarní části ligové sezony.
Jablonec dění na trávníku zcela ovládl, zlínskou sestavu musel navíc opustit kapitán a pilíř zadních řad Jugas. Domácí měli plnou hlavu starostí z defenzivou a směrem dopředu se vůbec neprosadili. Za zmínku stál jen Kanuův pokus z hranice šestnáctky.
Útočné vzepětí Zlína trvalo na začátku druhé půle pouze chvíli a bez vytvořené střelecké příležitosti. Jablonec ofenzivu domácích opět otupil pestřejší hrou v záloze, rychlejšími kombinacemi a především standardními situacemi.
Z jedné z nich se zrodil i třetí gól Severočechů. Zorvan načechral míč do pokutového území z pravé strany, Knobloch jej minul a stoper Tekijaški měl cestu ke své třetí trefě v ročníku nejvyšší soutěže usnadněnou. Mužstvo trenéra Červenky inkasovalo během aktuální série tří ligových proher 12 branek.
Fotbal je droga. Kdyby to šlo, hrál bych i 50 let! říká zlínský Poznar před 201. zápasem
Domácí tým s řadou absencí a vynucených střídání kvůli zdravotním komplikacím jen těžko hledal svoji tvář. Semifinalista domácího poháru hrál to, co potřeboval, a kontroloval vývoj. Korigovat stav mohl Kopečný, jehož centr vytáhl zpod břevna Hanuš, který v lize kvůli zranění nastoupil poprvé od konce ledna. Na druhé straně mohl přidat čtvrtý zásah Zorvan.
„Mně se to bude hodnotit dobře, dosáhli jsme jasného vítězství a myslím si, že i zaslouženého. V první půli jsme byli lepší, nebezpečnější, hráli jsme v pohybu, dělali jsme domácím problém našimi náběhy. Důležité bylo, že jsme v úvodu druhé půle přežili malý nápor domácích, pak jsme si pomohli standardkou, čímž jsme zápas definitivně zlomili v náš prospěch a ukončili třízápasovou šňůru bez výhry,“ řekl hostující kouč Luboš Kozel.
26. L. Jawo, 36. D. Hollý, 59. N. Tekijaški
M. Knobloch - M. Kopečný, A. Křapka, J. Jugas (37. S. Petruta), M. Pišoja (46. M. Koubek) - C. Nombil (69. J. Kalabiška), J. Didiba, J. Pešek (57. K. Penkevics), M. Cupák, D. Machalík - S. Kanu (69. T. Poznar)
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, R. Pantalon - D. Souček (86. M. Malenšek), S. Nebyla, E. Singhateh (75. D. Puškáč), E. Sobol - F. Zorvan (86. S. Lavrinčík), D. Hollý (75. N. Okeke), L. Jawo (66. J. Chramosta)
K. Penkevics, T. Hellebrand, S. Petruta, L. Bránecký, Š. Bachůrek, M. Koubek, J. Kalabiška, T. Poznar
M. Malenšek, S. Obinaja, K. Mihelak, S. Lavrinčík, N. Okeke, J. Chramosta, D. Puškáč
44. C. Nombil, 51. S. Petruta, 55. M. Kopečný, 82. K. Penkevics
28. , 85. R. Pantalon
Počet diváků: 2 510 (39 % z kapacity 6 375)