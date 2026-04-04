Chance Liga 2025/2026

Zlín - Jablonec 0:3, pod dva góly se podepsal Jawo, poté se trefil Tekijaški

  16:18aktualizováno  16:53
Jablonečtí fotbalisté zastavili týdny hrůzy. Po třech porážkách za sebou vyhráli. V 27. kole Chance ligy vytrestali nováčka ze Zlína a oplatili mu porážku z podzimu. Na výhře 3:0 se nejvíc podílel bývalý zlínský útočník Jawo, jeden gól dal, na druhý přihrál a to ještě jeho první zásah kvůli ofsajdu neplatil. Třetí branku přidal kapitán Tekijaški.
Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu.

Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu.

Zlínský obránce Marián Pišoja si kryje míč před Eduardem Sobolem z Jablonce.
Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Zlínu.
Zlínský útočník Stanley Kanu v rychlostním souboji s Ebrimou Singhatehem z...
Jablonecký Daniel Souček se snaží odpoutat od Jakuba Peška ze Zlína.
Zlínu chyběl zraněný brankář Dostál a tým prohrál potřetí za sebou. Po výborném podzimu získal v osmi jarních zápasech jen pět bodů a hrozí mu propad do skupiny o záchranu.

„Nemám moc co hodnotit. Byla tam nedůslednost, chyběla zodpovědnost jednotlivých hráčů. Pokud nebudeme hrát disciplinovaně a obětavě, tak nebudeme získávat body,“ řekl zlínský kouč Bronislav Červenka.

Hned v úvodních vteřinách zápasu si připsal první zákrok jeho zástupce Knobloch. Mezi prvoligovými tyčemi se představil poprvé od srpna 2024, kdy působil v Karviné.

Po opatrnějším začátku získali převahu hostující fotbalisté, kteří se dlouhými nákopy dostávali za obranu Zlína. Vytěžili z toho ale jen několik rohových kopů a nebezpečných centrů, nikoli gólovou šanci.

Ve 23. minutě se po centru z pravé strany snesl míč na kopačku Jawa, jehož gólovou trefu odvolal videorozhdčí kvůli ofsajdu. Zlínské obraně toto varování nestačilo, neboť o tři minuty později nechala po rohovém kopu Jawa opět bez důraznější obrany a bývalý hráč „Ševců“ zajistil Jablonci vedení. Gambijský útočník devátým zásahem v ligové sezoně dorovnal v čele týmové tabulky střelců Chramostu a posunul si vlastní gólové maximum v ročníku nejvyšší soutěže.

Jawo se podepsal i pod druhou branku svého týmu, když se uvolnil na levé straně a centrem našel nabíhajícího Hollého, na jehož hlavičku Knobloch nemohl zareagovat. Slovenský hráč zaznamenal druhou trefu v jarní části ligové sezony.

Jablonec dění na trávníku zcela ovládl, zlínskou sestavu musel navíc opustit kapitán a pilíř zadních řad Jugas. Domácí měli plnou hlavu starostí z defenzivou a směrem dopředu se vůbec neprosadili. Za zmínku stál jen Kanuův pokus z hranice šestnáctky.

Útočné vzepětí Zlína trvalo na začátku druhé půle pouze chvíli a bez vytvořené střelecké příležitosti. Jablonec ofenzivu domácích opět otupil pestřejší hrou v záloze, rychlejšími kombinacemi a především standardními situacemi.

Z jedné z nich se zrodil i třetí gól Severočechů. Zorvan načechral míč do pokutového území z pravé strany, Knobloch jej minul a stoper Tekijaški měl cestu ke své třetí trefě v ročníku nejvyšší soutěže usnadněnou. Mužstvo trenéra Červenky inkasovalo během aktuální série tří ligových proher 12 branek.

Fotbal je droga. Kdyby to šlo, hrál bych i 50 let! říká zlínský Poznar před 201. zápasem

Domácí tým s řadou absencí a vynucených střídání kvůli zdravotním komplikacím jen těžko hledal svoji tvář. Semifinalista domácího poháru hrál to, co potřeboval, a kontroloval vývoj. Korigovat stav mohl Kopečný, jehož centr vytáhl zpod břevna Hanuš, který v lize kvůli zranění nastoupil poprvé od konce ledna. Na druhé straně mohl přidat čtvrtý zásah Zorvan.

„Mně se to bude hodnotit dobře, dosáhli jsme jasného vítězství a myslím si, že i zaslouženého. V první půli jsme byli lepší, nebezpečnější, hráli jsme v pohybu, dělali jsme domácím problém našimi náběhy. Důležité bylo, že jsme v úvodu druhé půle přežili malý nápor domácích, pak jsme si pomohli standardkou, čímž jsme zápas definitivně zlomili v náš prospěch a ukončili třízápasovou šňůru bez výhry,“ řekl hostující kouč Luboš Kozel.

Chance Liga 2025/2026
4. 4. 2026 15:00
Konec zápasu
Zlín : Jablonec 0 : 3
(0 : 2)
Góly:
Góly:
26. L. Jawo, 36. D. Hollý, 59. N. Tekijaški
Sestavy:
M. Knobloch - M. Kopečný, A. Křapka, J. Jugas (37. S. Petruta), M. Pišoja (46. M. Koubek) - C. Nombil (69. J. Kalabiška), J. Didiba, J. Pešek (57. K. Penkevics), M. Cupák, D. Machalík - S. Kanu (69. T. Poznar)
Sestavy:
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, R. Pantalon - D. Souček (86. M. Malenšek), S. Nebyla, E. Singhateh (75. D. Puškáč), E. Sobol - F. Zorvan (86. S. Lavrinčík), D. Hollý (75. N. Okeke), L. Jawo (66. J. Chramosta)
K. Penkevics, T. Hellebrand, S. Petruta, L. Bránecký, Š. Bachůrek, M. Koubek, J. Kalabiška, T. Poznar
M. Malenšek, S. Obinaja, K. Mihelak, S. Lavrinčík, N. Okeke, J. Chramosta, D. Puškáč
44. C. Nombil, 51. S. Petruta, 55. M. Kopečný, 82. K. Penkevics
28. , 85. R. Pantalon

Počet diváků: 2 510 (39 % z kapacity 6 375)

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Zklamání. West Ham předvedl heroický závěr, ale končí ve čtvrtfinále FA Cupu,...

Větší podívanou nedělní fotbalový program asi nenabídl. Ve čtvrtfinále anglického FA Cupu prohrával domácí West Ham s Tomášem Součkem proti Leedsu ještě v 92. minutě 0:2. Jenže kladiváři dokázali...

5. dubna 2026  20:26

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.

Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty...

5. dubna 2026  20:17

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Matěj Kovář a spoluhráči z PSV Eindhoven Joey Veerman a Yarek Gasiorowski...

Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál...

5. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  19:40

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

5. dubna 2026  18:50

Hradecký Horejš: Darida čeká na výrok pokladníka, Mihálik byl důležitý i bez gólů

Hradecký trenér David Horejš v utkání s Bohemians.

Do zápasu šli s tím, že je výhra posune do elitní šestky. Povedlo se, Hradec, i s Vladimírem Daridou, pomocníkem národního týmu při úspěšném barážovém boji o postup na mistrovství světa, pražské...

5. dubna 2026  18:31

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

5. dubna 2026  14:38,  aktualizováno  17:50

Šulc po ošetření střídal a přišel o druhý poločas, Lyon bez něj opět ztratil

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Český záložník Pavel Šulc nedohrál ve francouzské fotbalové lize kvůli zranění bezbrankový zápas Lyonu na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě. Jeho reprezentační kolega Adam...

5. dubna 2026  17:34

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...

5. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  15:25

Žižkov neudržel vedení, bodovanou sérii ale prodloužil. Sparta padla v Budějovicích

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Žižkova v 21. kole druhé ligy neudrželi dvoubrankové vedení a remizovali 2:2 na hřišti Slavie B. České Budějovice zvítězily 1:0 nad rezervou Sparty, které nadále patří poslední místo v...

5. dubna 2026

