Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

V ofenzivním zápase pomohl sparťanům gól těsně před půlí a dobře postavené tyče brankáře Surovčíka. Jen co dozněla oslava branky Sonneho, karvinský Kačor centroval a při tom se málem krásně ukopl.
Míč z výšky letěl přes Surovčíka, který na něj nedosáhl. Narazil do břevna, do tyče a podél brankové čáry putoval ven.
Karviná, která hrála poprvé po vypuknutí korupčního skandálu svého šéfa Wolfa, přijela hrát ofenzivní fotbal a ne se schovávat. Ale chvílemi byla až hodně bezstarostná, někdy laxní a riskující. Její drzý fotbal se líbil.
Stačila malá nepřesnost, zaváhání a sparťané se řítili do nadějné příležitosti. A že jich měli. Ale proměnili až tu po desátém rohovém kopu, kdy hosté nedokázali míč odklidit do bezpečí a ve skrumáži se nejlíp zorientoval Sonne.
„Zápas nahoru dolů, nelíbilo se mi, že jsme hru v určitých chvílích nekontrolovali. Ale nakonec jsme zaslouženě vyhráli,“ řekl sparťanský kouč Brian Priske. „Chceme dávat góly ze hry, ale když to nejde, pomůžete si standardkami. Když hrajete českou ligu, musíte je zvládat.“
Domácím se hrálo dobře, měli to jednodušší, než když proti nim vyrukuje soupeř s urputnou defenzívou a odkopává.
První možnost si vytvořili hosté, když Kačor z poloviny hřiště utekl Sörensenovi, ale přihrávku před odkrytou bránu na Ezeho zablokoval ve skluzu Martinec.
„Snažili jsme hrát otevřeně, ale z naší strany tam pak bylo víc hektiky než kvality,“ poznamenal karvinský asistent Pavel Němec, jenž při rozhovorech nahradil potrestaného hlavního kouče Marka Jarolíma.
Domácí se do hry dostávali postupně, nejvíc hrozil Haraslín z levé strany. Střílel, přihrával, centroval. Dvakrát už byl sám před Neumanem, už už se chystal vystřelit, ale pokaždé mu v poslední chvíli míč vypíchl stoper Skyba.
Pak společně s Mercadem, který se po půlhodině přesunul z pravého křídla na levý kraj obrany místo zraněného Zeleného, vypracovali tutovku pro Kairinena. Ten však nechal vyniknout Neumana.
Velkou snahu měl hrotový útočník Vojta, proti Camarovi to však měl těžké. Když už se k němu v malém vápně odrazil míč, neprostřelil obranný blok. A na ligový gól za Spartu po lednovém přestupu z Mladé Boleslavi dál čeká.
Krátce po půli šel dolů stejně jako Haraslín, zřejmě kvůli vytížení a následné únavě po reprezentační přestávce. Chvíli předtím mohl spoluhráče uklidnit právě domácí kapitán. Po pasu Irvinga běžel z poloviny hřiště sám na bránu, ale křižující Skyba ho dokázal zase zastavit.
Karviná se od začátku druhé půle hnala za vyrovnáním, soupeře v poli přehrávala, držela víc míč, ale do šancí se probíjela těžko. A když po hodině hry její aktivita polevovala, sparťané dali druhý gól. Po rozehraném rohu se dělovkou ze střední vzdálenosti trefil Mercado, nejlepší ze sparťanů.
Od té chvíle bylo jasné, kdo ze zápasu sebere všechny tři body. Hosté se v poslední půlhodině nedostali k ničemu, spíš čelili nebezpečným nájezdům Sparty. Gól střídajícího Kadeřábka po pěkné souhře s Kuchtou ale kvůli ofsajdu neplatil.
Karviná v jarní části prohrála sedmý z osmi zápasů a hrozí jí, že v nadstavbě bude hrát o záchranu.