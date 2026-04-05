Chance Liga 2025/2026

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

  17:35aktualizováno  20:26
Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový náskok. Na vedoucí Slavii, která vyhraje základní část, však deset bodů ztrácejí.
Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo). | foto: ČTK

V ofenzivním zápase pomohl sparťanům gól těsně před půlí a dobře postavené tyče brankáře Surovčíka. Jen co dozněla oslava branky Sonneho, karvinský Kačor centroval a při tom se málem krásně ukopl.

Míč z výšky letěl přes Surovčíka, který na něj nedosáhl. Narazil do břevna, do tyče a podél brankové čáry putoval ven.

Karviná, která hrála poprvé po vypuknutí korupčního skandálu svého šéfa Wolfa, přijela hrát ofenzivní fotbal a ne se schovávat. Ale chvílemi byla až hodně bezstarostná, někdy laxní a riskující. Její drzý fotbal se líbil.

Stačila malá nepřesnost, zaváhání a sparťané se řítili do nadějné příležitosti. A že jich měli. Ale proměnili až tu po desátém rohovém kopu, kdy hosté nedokázali míč odklidit do bezpečí a ve skrumáži se nejlíp zorientoval Sonne.

„Zápas nahoru dolů, nelíbilo se mi, že jsme hru v určitých chvílích nekontrolovali. Ale nakonec jsme zaslouženě vyhráli,“ řekl sparťanský kouč Brian Priske. „Chceme dávat góly ze hry, ale když to nejde, pomůžete si standardkami. Když hrajete českou ligu, musíte je zvládat.“

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Olivera Sonneho (druhý zleva).

Domácím se hrálo dobře, měli to jednodušší, než když proti nim vyrukuje soupeř s urputnou defenzívou a odkopává.

První možnost si vytvořili hosté, když Kačor z poloviny hřiště utekl Sörensenovi, ale přihrávku před odkrytou bránu na Ezeho zablokoval ve skluzu Martinec.

„Snažili jsme hrát otevřeně, ale z naší strany tam pak bylo víc hektiky než kvality,“ poznamenal karvinský asistent Pavel Němec, jenž při rozhovorech nahradil potrestaného hlavního kouče Marka Jarolíma.

Domácí se do hry dostávali postupně, nejvíc hrozil Haraslín z levé strany. Střílel, přihrával, centroval. Dvakrát už byl sám před Neumanem, už už se chystal vystřelit, ale pokaždé mu v poslední chvíli míč vypíchl stoper Skyba.

Pak společně s Mercadem, který se po půlhodině přesunul z pravého křídla na levý kraj obrany místo zraněného Zeleného, vypracovali tutovku pro Kairinena. Ten však nechal vyniknout Neumana.

Velkou snahu měl hrotový útočník Vojta, proti Camarovi to však měl těžké. Když už se k němu v malém vápně odrazil míč, neprostřelil obranný blok. A na ligový gól za Spartu po lednovém přestupu z Mladé Boleslavi dál čeká.

Sparťanský útočník Matyáš Vojta v souboji s Jevhenijem Skybou z Karviné

Krátce po půli šel dolů stejně jako Haraslín, zřejmě kvůli vytížení a následné únavě po reprezentační přestávce. Chvíli předtím mohl spoluhráče uklidnit právě domácí kapitán. Po pasu Irvinga běžel z poloviny hřiště sám na bránu, ale křižující Skyba ho dokázal zase zastavit.

Karviná se od začátku druhé půle hnala za vyrovnáním, soupeře v poli přehrávala, držela víc míč, ale do šancí se probíjela těžko. A když po hodině hry její aktivita polevovala, sparťané dali druhý gól. Po rozehraném rohu se dělovkou ze střední vzdálenosti trefil Mercado, nejlepší ze sparťanů.

Od té chvíle bylo jasné, kdo ze zápasu sebere všechny tři body. Hosté se v poslední půlhodině nedostali k ničemu, spíš čelili nebezpečným nájezdům Sparty. Gól střídajícího Kadeřábka po pěkné souhře s Kuchtou ale kvůli ofsajdu neplatil.

Karviná v jarní části prohrála sedmý z osmi zápasů a hrozí jí, že v nadstavbě bude hrát o záchranu.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety.

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Hradecký Horejš: Darida čeká na výrok pokladníka, Mihálik byl důležitý i bez gólů

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Šulc po ošetření střídal a přišel o druhý poločas, Lyon bez něj opět ztratil

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Žižkov neudržel vedení, bodovanou sérii ale prodloužil. Sparta padla v Budějovicích

