Chance Liga 2025/2026

Liberec - Slovácko 2:1, domácí zabrali po čtyřech zápasech, rozhodl krásně Diakité

Autor: ,
  16:24aktualizováno  16:55
Liberečtí fotbalisté zabrali po čtyřech zápasech. A že se nadřeli. V 27. kole Chance ligy zdolali Slovácku 2:1, když nerozhodný stav po hodině hry rozsekl Diakité svým prvním gólem v české lize. Slovan vedl díky Krollisovi, Slovácko ještě do půle srovnali Havlíkem, ale nakonec nemá ani bod a zůstává třetí od konce.
Liberečtí fotbalisté oslavují gól Raimondse Krollise (vlevo). | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberec se díky výhře posunul na pátou příčku před Olomouce, která podlehla Mladé Boleslavi.

„Měli jsme v plánu více kontrolovat hru, ale to se nám dnes nepovedlo v celém utkání. Slovan má výborné mužstvo, bojuje o top šestku. Co se týká ofenzivy, byl to zatím náš nejslabší výkon. Nemyslím si, že to bylo tím, jak Liberec bránil, nýbrž jsme nebyli dostatečně sebevědomí,“ kritizoval hostující kouč Roman Skuhravý.

Do sestavy hostů se vrátil uzdravený kapitán Daníček, který nastoupil poprvé od úvodního jarního kola na začátku února. V zahajovací jedenáctce Slovácka dostal po delší době šanci útočník Krmenčík. Jeho tým U Nisy zahrozil jako první. Domácí Kayondo ztratil v 10. minutě ve středu hřiště míč, Suchan se pokusil překvapit z hloubi pole gólmana Koubka a jeho lob se snesl na horní síť.

Domácí častěji drželi balon a v 36. minutě otevřeli skóre. Hodouš z pravé strany kousek od vápna nacentroval po vápna a Krollis hlavičkou v poměrně těžké pozici poslal míč pod břevno. Lotyšský útočník si připsal šestý gól v ligové sezoně a první na jaře.

Slovácko nicméně velmi rychle odpovědělo. Havlík si na začátku 39. minuty podél vápna navedl míč, první ranou ještě trefil domácího hráče, jenže z druhého pokusu už zamířil těsně za šestnáctkou přesně do horního rohu branky. Zkušený záložník v lize skóroval poprvé od loňského dubna.

Domácí si mohli ještě do pauzy vzít vedení zpět. Mahmic ve 43. minutě šikovně přepustil balon na nabíhajícího Soliua a ten technickým pokusem z hranice vápna těsně minul horní roh.

„Obrovská úleva, to říkám na rovinu. Nerodilo se to úplně lehce. Myslím, že v prvním poločase jsme hráli dobrý fotbal, na jaře to bylo asi jedno z nejlepších utkání. Dali jsme krásnou branku, potřeboval to jako sůl. Pak jsme inkasovali po standardce. Mohli jsme to odkopnout, ale Diakité to dal přímo na Havlíka, který má levačku fantastickou,“ řekl liberecký kouč Radoslav Kováč.

Krátce po změně stran musel ze hry kvůli zranění liberecký N’Guessan a na stoperu jej nahradil zkušený Jan Mikula.

Severočeši po pauze stupňovali tlak. Po hodině hry poslal z levé strany střílený centr do malého vápna Soliu a bránící Rundič si srazil balon na tyč. Po následném rohovém kopu zamířil z voleje kousek nad břevno Masopust.

Na přelomu 65. a 66. minuty už Slovan znovu vedl. Masopustův pokus ještě zblokovala hostující obrana, odražený balon se ale dostal k Diakitému a ten vypálil přesně pod břevno. Záložník z Pobřeží slonoviny se radoval z první trefy v české lize.

Hosté se pak po prostřídání herně zvedli, více než několika náznaků si ale už nevytvořili. Naopak v nastavení mohl definitivně rozhodnout střídající Stránský, únik čtyř proti jednomu však prováhal. Liberec doma v lize bodoval pošesté z posledních sedmi duelů. Slovácko venku v nejvyšší soutěži zvítězilo v jediném z 14 zápasů v sezoně.

„Po pauze jsme měli velmi dobrých dvacet minut, tam jsme to ždímali. Nakonec jsme dali vítěznou branku, Diakité to krásně trefil. Závěr nebyl úplně jednoduchý. Tentokrát nám úplně nepomohla střídání, ale bojovností jsme to zvládli,“ poznamenal Kováč.

Chance Liga 2025/2026
4. 4. 2026 15:00
Konec zápasu
Liberec : Slovácko 2 : 1
(1 : 1)
Góly:
36. R. Krollis, 66. T. Diakité
Góly:
38. M. Havlík
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, A. Drakpe, A. N’Guessan (50. J. Mikula), A. Kayondo - T. Diakité, L. Masopust (76. V. Stránský), P. Hodouš (70. P. Dulay), E. Mahmič (76. L. Mašek), A. Soliu (70. V. Sychra) - R. Krollis
Sestavy:
M. Heča - F. Vaško, M. Rundič, G. Ndefe - P. Reinberk (69. M. Koscelník), V. Daníček (77. M. Šviderský), M. Havlík, P. Blahút - R. Horák (77. A. Marinelli), M. Krmenčík (46. . Ouanda), J. Suchan (69. D. Barát)
Náhradníci:
J. Mikula, D. Rus, M. Lexa, V. Stránský, L. Mašek, V. Sychra, J. Koželuh, P. Dulay, L. Letenay, F. Špatenka, I. Krajčírik
Náhradníci:
M. Koscelník, A. Urban, T. Kostadinov, J. Mulder, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, . Ouanda, A. Fiala
Žluté karty:
68. R. Krollis, 74. P. Dulay, 86. T. Diakité
Žluté karty:
56. G. Ndefe

Počet diváků: 2 608 (26 % z kapacity 9 990)

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
