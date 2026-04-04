Chance Liga 2025/2026

Olomouc - Ml. Boleslav 2:4, divoký zápas, hosté vedli o tři branky, pak se strachovali

  16:49aktualizováno  17:05
To byl zápas. Olomoučtí fotbalisté doma s Mladou Boleslaví po hodině hry prohrávali 0:3, ale pak manko snižovali a v závěru dokonce dostali míč do sítě potřetí. Jenže přihrávající Kliment si při náběhu nepohlídal ofsajd a branka Berana na tři tři neplatila. A v poslední minutě se na druhé straně nádherně trefil Langhamer a rozhodl o vítězství Mladé Boleslavi 4:2.
Olomoucký Danijel Šturm se snaží udržet míč v souboji proti Michalu Ševčíkovi z Mladé Boleslavi. | foto: ČTK

Skóre otevřel v 43. minutě Christophe Kabongo, který přidal po změně stran další zásah. Po hodině hry se prosadil Solomon John, v 65. a 75. minutě snížili Péter Baráth s Danijelem Šturmem. Poslední slovo však měl hostující Langhamer.

Pro Olomouce je to selhání: ambiciózní tým doma dostal čtyři góly soupeře, který ještě nedávno byl hodně dole, ale jedenáct bodů z posledních pěti zápasů mu dává relativní klid.

„V úvodu Boleslav nevěděla, kam dřív skočit. Chyběl nám vedoucí gól, lepší dohrání finální fáze. Potom se hosté dostali do hry, ukázali svou sílu a kvalitu z posledních utkání. U prvního gólu jsme propadli ve velkém vápně, naše počínání v defenzivě dnes nebylo takové, jaké mělo být. Boleslav nás ztrestala, v obraně jsme nebyli důslední,“ kritizoval olomoucký kouč Tomáš Janotka.

Hráči obou týmů jako by byli po nezvykle dlouhé třítýdenní reprezentační pauze natěšení na soutěžní zápas a nabídli divákům ofenzivní podívanou. Úvodní nápor domácích ukončila příležitost Kabonga, který sám na malém vápně netrefil míč čistě. Na druhé straně Sejkův pokus po rohovém kopu vyhlavičkoval nad břevno obránce Matoušek.

Hosté postupně přebrali otěže utkání a byli nebezpečnějším týmem. Po půlhodině musel Koutný vytáhnout skvělý reflex proti Hybšově ráně z úhlu. Vzápětí po signálu z přímého kopu a Kozlově střele zastoupil olomouckého brankáře na čáře Malý.

V 36. minutě Floder vyrazil Beranovu ránu jen před sebe a do Sejkovy dorážky do prázdné brány na poslední chvíli obětavě skočil Karafiát. Do vedení tak šli hosté. V závaru v pokutovém území se nejlépe zorientoval Kabongo a z otočky poslal míč ke vzdálenější tyči. Host z Plzně navázal na svou premiérovou ligovou trefu z minulého kola při výhře 2:0 nad Pardubicemi.

Sigma se po návratu z poločasové přestávky trápila a v 56. minutě prohrávala o dvě branky. Macek kolmicí vybídl Kabonga, jenž zakončil samostatný nájezd elegantním „dloubáčkem“ přes vyběhnutého Koutného. O chvíli později navíc Kozel z otočky nezištně našel na zadní tyči Johna a ten nekompromisní ranou zaznamenal pátý ligový gól v sezoně. Hanáci v součtu s minulou remízou 2:2 s Karvinou inkasovali v posledních dvou domácích ligových utkáních o gól více než v předchozích 12 duelech na Andrově stadionu.

Přesto se Olomouc v 65. minutě vrátila do hry po Baráthově přesné střele na přední tyč. Maďarský reprezentant dal první gól v české lize. Nejhorší defenziva soutěže inkasovala 50. branku v ročníku.

Na závěrečné drama zadělal čtvrt hodiny před koncem Šturm, jehož dalekonosný pokus přizvedl Ševčík a míč zapadl přesně pod břevno. Slovinský křídelník má v české lize bilanci sedm startů a čtyři góly, všechny vstřelil na domácím hřišti.

Stíhací jízdu mohl završit Beran, jeho vyrovnávací branku odvolal až videorozhodčí kvůli těsnému ofsajdu přihrávajícího Klimenta. V 87. minutě byl Krivak sám před Floderem, mladoboleslavský gólman však vytáhl skvělý zákrok.

„Je dobře, že jsme se za stavu 0:3 nevzdali. Dokázali jsme snížit a po gólu na 3:3 jsem věřil, že ještě vyhrajeme, bohužel vyrovnávací branka nakonec neplatila, tam jsme neměli štěstí. Dnes jsme zklamali sebe i fanoušky,“ řekl Janotka.

Domácí sahali po vyrovnání, naděje jim ale sebral v 90. minutě výstavní trefou Langhamer. Hostující záložník zaznamenal druhou trefu v ligové kariéře a první v této sezoně. Mladá Boleslav vyhrála venku po pěti ligových utkáních, v Olomouci uspěla po třech porážkách.

Jde do tuhého, vědí v Sigmě. Musíme naplnit očekávání, burcuje Janotka

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře, ale pak jsme se dostali do hry a až do stavu 3:2 jsme měli hru pod kontrolou. Ožily tribuny i domácí hráči, bylo to těžké, v ten moment nás podržel brankář Floder. Byl bych rád, kdybychom to za stavu 3:0 nebo 3:1 dohráli lépe, ale byl tam gól po tečované střele z dálky, to fotbal přináší. Každopádně si myslím, že jsme dnes získali tři body zaslouženě,“ řekl boleslavský trenér Aleš Majer.

4. 4. 2026 15:00
Konec zápasu
Olomouc : Ml. Boleslav 2 : 4
(0 : 1)
Góly:
65. P. Baráth, 75. D. Šturm
Góly:
43. C. Kabongo, 56. C. Kabongo, 60. S. John, 90. D. Langhamer
Sestavy:
J. Koutný - F. Slavíček (90. A. Ghali), M. Malý, L. Lurvink, J. Sláma (70. M. Jásir Núr) - P. Baráth, M. Beran (90. D. Janošek), D. Šturm, V. Sejk (59. M. Mikulenka), J. Šíp (59. F. Krivak) - J. Kliment
Sestavy:
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - R. Macek, D. Kozel (90. F. Lehký), D. Kostka (90. D. Mareš), M. Ševčík (79. D. Langhamer), S. John (71. M. Šubert) - C. Kabongo (79. J. Kolařík)
Náhradníci:
J. Jezierski, F. Krivak, J. Spáčil, M. Hruška, D. Janošek, J. Elbel, M. Mikulenka, A. Sylla, A. Ghali, M. Hadaš, M. Jásir Núr
Náhradníci:
S. Jovanoski, J. Zíka, J. Kolařík, D. Pech, N. Penner, V. Vorel, D. Langhamer, F. Lehký, D. Donát, D. Mareš, M. Šubert
Žluté karty:
Žluté karty:
56. C. Kabongo, 90. F. Matoušek

Počet diváků: 3 625 (29 % z kapacity 12 541)

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Zklamání. West Ham předvedl heroický závěr, ale končí ve čtvrtfinále FA Cupu,...

Větší podívanou nedělní fotbalový program asi nenabídl. Ve čtvrtfinále anglického FA Cupu prohrával domácí West Ham s Tomášem Součkem proti Leedsu ještě v 92. minutě 0:2. Jenže kladiváři dokázali...

5. dubna 2026  20:26

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.

Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty...

5. dubna 2026  20:17

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Matěj Kovář a spoluhráči z PSV Eindhoven Joey Veerman a Yarek Gasiorowski...

Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál...

5. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  19:40

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

5. dubna 2026  18:50

Hradecký Horejš: Darida čeká na výrok pokladníka, Mihálik byl důležitý i bez gólů

Hradecký trenér David Horejš v utkání s Bohemians.

Do zápasu šli s tím, že je výhra posune do elitní šestky. Povedlo se, Hradec, i s Vladimírem Daridou, pomocníkem národního týmu při úspěšném barážovém boji o postup na mistrovství světa, pražské...

5. dubna 2026  18:31

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

5. dubna 2026  14:38,  aktualizováno  17:50

Šulc po ošetření střídal a přišel o druhý poločas, Lyon bez něj opět ztratil

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Český záložník Pavel Šulc nedohrál ve francouzské fotbalové lize kvůli zranění bezbrankový zápas Lyonu na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě. Jeho reprezentační kolega Adam...

5. dubna 2026  17:34

Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce

Hradecký útočník Ondřej Mihálik slaví trefu do brány Bohemians

Čtyři kola před koncem základní části se fotbalisté Hradce Králové posunuli do nejlepší šestky. Postarali se o to domácím vítězstvím 2:0 nad pražskými Bohemians. Autorem obou gólů byl Ondřej Mihálik,...

5. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  15:25

Žižkov neudržel vedení, bodovanou sérii ale prodloužil. Sparta padla v Budějovicích

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Žižkova v 21. kole druhé ligy neudrželi dvoubrankové vedení a remizovali 2:2 na hřišti Slavie B. České Budějovice zvítězily 1:0 nad rezervou Sparty, které nadále patří poslední místo v...

5. dubna 2026

