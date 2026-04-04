Olomouc - Ml. Boleslav 2:4, divoký zápas, hosté vedli o tři branky, pak se strachovali

Skóre otevřel v 43. minutě Christophe Kabongo, který přidal po změně stran další zásah. Po hodině hry se prosadil Solomon John, v 65. a 75. minutě snížili Péter Baráth s Danijelem Šturmem. Poslední slovo však měl hostující Langhamer.
Pro Olomouce je to selhání: ambiciózní tým doma dostal čtyři góly soupeře, který ještě nedávno byl hodně dole, ale jedenáct bodů z posledních pěti zápasů mu dává relativní klid.
„V úvodu Boleslav nevěděla, kam dřív skočit. Chyběl nám vedoucí gól, lepší dohrání finální fáze. Potom se hosté dostali do hry, ukázali svou sílu a kvalitu z posledních utkání. U prvního gólu jsme propadli ve velkém vápně, naše počínání v defenzivě dnes nebylo takové, jaké mělo být. Boleslav nás ztrestala, v obraně jsme nebyli důslední,“ kritizoval olomoucký kouč Tomáš Janotka.
Hráči obou týmů jako by byli po nezvykle dlouhé třítýdenní reprezentační pauze natěšení na soutěžní zápas a nabídli divákům ofenzivní podívanou. Úvodní nápor domácích ukončila příležitost Kabonga, který sám na malém vápně netrefil míč čistě. Na druhé straně Sejkův pokus po rohovém kopu vyhlavičkoval nad břevno obránce Matoušek.
Hosté postupně přebrali otěže utkání a byli nebezpečnějším týmem. Po půlhodině musel Koutný vytáhnout skvělý reflex proti Hybšově ráně z úhlu. Vzápětí po signálu z přímého kopu a Kozlově střele zastoupil olomouckého brankáře na čáře Malý.
V 36. minutě Floder vyrazil Beranovu ránu jen před sebe a do Sejkovy dorážky do prázdné brány na poslední chvíli obětavě skočil Karafiát. Do vedení tak šli hosté. V závaru v pokutovém území se nejlépe zorientoval Kabongo a z otočky poslal míč ke vzdálenější tyči. Host z Plzně navázal na svou premiérovou ligovou trefu z minulého kola při výhře 2:0 nad Pardubicemi.
Sigma se po návratu z poločasové přestávky trápila a v 56. minutě prohrávala o dvě branky. Macek kolmicí vybídl Kabonga, jenž zakončil samostatný nájezd elegantním „dloubáčkem“ přes vyběhnutého Koutného. O chvíli později navíc Kozel z otočky nezištně našel na zadní tyči Johna a ten nekompromisní ranou zaznamenal pátý ligový gól v sezoně. Hanáci v součtu s minulou remízou 2:2 s Karvinou inkasovali v posledních dvou domácích ligových utkáních o gól více než v předchozích 12 duelech na Andrově stadionu.
Přesto se Olomouc v 65. minutě vrátila do hry po Baráthově přesné střele na přední tyč. Maďarský reprezentant dal první gól v české lize. Nejhorší defenziva soutěže inkasovala 50. branku v ročníku.
Na závěrečné drama zadělal čtvrt hodiny před koncem Šturm, jehož dalekonosný pokus přizvedl Ševčík a míč zapadl přesně pod břevno. Slovinský křídelník má v české lize bilanci sedm startů a čtyři góly, všechny vstřelil na domácím hřišti.
Stíhací jízdu mohl završit Beran, jeho vyrovnávací branku odvolal až videorozhodčí kvůli těsnému ofsajdu přihrávajícího Klimenta. V 87. minutě byl Krivak sám před Floderem, mladoboleslavský gólman však vytáhl skvělý zákrok.
„Je dobře, že jsme se za stavu 0:3 nevzdali. Dokázali jsme snížit a po gólu na 3:3 jsem věřil, že ještě vyhrajeme, bohužel vyrovnávací branka nakonec neplatila, tam jsme neměli štěstí. Dnes jsme zklamali sebe i fanoušky,“ řekl Janotka.
Domácí sahali po vyrovnání, naděje jim ale sebral v 90. minutě výstavní trefou Langhamer. Hostující záložník zaznamenal druhou trefu v ligové kariéře a první v této sezoně. Mladá Boleslav vyhrála venku po pěti ligových utkáních, v Olomouci uspěla po třech porážkách.
|
„Do zápasu jsme nevstoupili dobře, ale pak jsme se dostali do hry a až do stavu 3:2 jsme měli hru pod kontrolou. Ožily tribuny i domácí hráči, bylo to těžké, v ten moment nás podržel brankář Floder. Byl bych rád, kdybychom to za stavu 3:0 nebo 3:1 dohráli lépe, ale byl tam gól po tečované střele z dálky, to fotbal přináší. Každopádně si myslím, že jsme dnes získali tři body zaslouženě,“ řekl boleslavský trenér Aleš Majer.
43. C. Kabongo, 56. C. Kabongo, 60. S. John, 90. D. Langhamer
J. Koutný - F. Slavíček (90. A. Ghali), M. Malý, L. Lurvink, J. Sláma (70. M. Jásir Núr) - P. Baráth, M. Beran (90. D. Janošek), D. Šturm, V. Sejk (59. M. Mikulenka), J. Šíp (59. F. Krivak) - J. Kliment
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - R. Macek, D. Kozel (90. F. Lehký), D. Kostka (90. D. Mareš), M. Ševčík (79. D. Langhamer), S. John (71. M. Šubert) - C. Kabongo (79. J. Kolařík)
J. Jezierski, F. Krivak, J. Spáčil, M. Hruška, D. Janošek, J. Elbel, M. Mikulenka, A. Sylla, A. Ghali, M. Hadaš, M. Jásir Núr
S. Jovanoski, J. Zíka, J. Kolařík, D. Pech, N. Penner, V. Vorel, D. Langhamer, F. Lehký, D. Donát, D. Mareš, M. Šubert
56. C. Kabongo, 90. F. Matoušek
Počet diváků: 3 625 (29 % z kapacity 12 541)