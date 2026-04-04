Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Pro Plzeň je mrzuté zjištění, že jakmile se nadřela na vedoucí gól, hned inkasovala. A podruhé zase. Zvlášť když za stavu 1:1 byl v sedmé minutě nastavení vyloučen teplický kapitán Mareček, který zezadu šlápl na lýtko Hrošovskému.
Následnou standardku nedokázali hosté odvrátit, ve skrumáži před bránou se nejlíp zorientoval Kadlec a tvrdou ranou z osmi metrů dal druhý gól Plzně. Všichni v Plzni si mysleli, že vítězný.
Hosté rozehráli, nahrnuli se dopředu, brankář Trmal tam poslal dlouhý nákop, plzeňská defenzíva opět selhala a Auta z první z patnácti metrů překonal Wiegeleho. Hrála se už desátá minuta nastavení, původně sudí Černý ukázal pět minut navíc, ale další průtahy zápas prodloužily.
„Je to pro nás strašně krutý,“ litoval plzeňský kouč Martin Hyský. „Celý zápas jsme byli lepší, měli spoustu příležitostí, jasných šancí, ale nejsme produktivní. Z toho musíme dát víc než dva góly.“
Málem se opakoval scénář z podzimního duelu, kdy Teplice doma s Plzní prohrály 1:2 Jemelkovým gólem v osmé nastavené minutě.
„Musíme zápas dohrávat do poslední chvíle, do poslední vteřiny. Zaslouženě jsme dali gól na dva jedna a byl vlastně konec. Ale přestali jsme být koncetrovaní. Jsem absolutně nešťastný a nespokojený,“ řekl Hyský.
Plzeň sice byla v zápase aktivnější, měla převahu, spoustu střel, ale málo vyložených šancí. Blízko gólu byl po hodině hry Ladra, který střílel z přímého kopu přes zeď, ale míč narazil do břevno a pak letěl do autu. Pěknou akci předvedl Panoš, obešel tři hráče, ale pak netrefil bránu.
V 83. minutě se domácí přece jen dočkali, když sudí Černý souboj Višinského s Jakubkem posoudil jako faul a nařídil penaltu. Hostům se to nelíbilo, ale nic s tím nenadělali. Krčík podkopl míč, který se snášel z výšky a od břevna spadl za čáru.
Hosté se z protiakce dostali ke standardní situaci a pak ji dohráli. Důrazný Pulkrab se dostal k míči a z ostrého úhlu poslal míč nad hlavou Wiegeleho, který šel možná zbytečně dolů.
V zoufalém náporu se domácí marně snažili. Pomohlo jim, že Mareček za faul na Hrošovského a na doporučení VAR dostal červenou kartu, a z následného přímého kopu dotlačil míč do sítě Kadlec. Hosté se opět zlobili, že při strkanici ve vápně byl faulován Kodeš. Ale nevzdali se.
„Nejen já, ale málokdo ve fotbale zažil něco podobného. Byli jsme dole, ale ze zklamání jsme vydolovali zázračný bod. Výsledek je fantastický,“ prohlásil teplický trenér Zdenko Frťala.
85. M. Pulkrab, 90. J. Auta
F. Wiegele - A. Sojka (73. A. Kadlec), D. Krčík, S. Dweh, M. Doski (73. K. Spáčil) - P. Hrošovský, L. Červ (49. J. Panoš), C. Souaré, T. Ladra, D. Višinský - M. Toure (73. P. Adu)
M. Trmal - L. Mareček, D. Halinský, J. Jakubko - J. Švanda, P. Kodeš, D. Mareček (76. N. Audinis), M. Radosta - M. Náprstek (65. R. Jukl), P. Svatek (76. M. Pulkrab), T. Zlatohlávek (65. B. Nyarko, 90. J. Auta)
J. Chalupa, D. Ťapaj, M. Tvrdoň, A. Kadlec, K. Spáčil, J. Šplíchal, J. Panoš, P. Adu, T. Slončík
L. Krejčí, M. Pulkrab, M. Kozák, R. Jukl, B. Nyarko, J. Auta, M. Riznič, R. Ludha, N. Audinis
60. M. Trmal
90. L. Mareček
Počet diváků: 9 612 (82 % z kapacity 11 700)