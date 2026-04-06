NEJ Z LIGY: Trpišovský má strach z MS, křehká Sparta i plzeňské déjà vu

Hráči si přetočí hodiny
Právě nadcházející světový šampionát nevynechal ve svých myšlenkách slávistický kouč Jindřich Trpišovský po vítězství 2:0 na Baníku. Do týmu českého mistra se vrátilo hned sedm hráčů, kteří u postupu byli.
„Do kempu jich může jet kolem deseti, což nosím v hlavě už pár měsíců. Šampionát nás hodně zasáhne kvůli jet lagu. Hraje se ve tři i ve čtyři ráno našeho času a hráči si přetočí hodiny,“ líčil Trpišovský.
Příprava na ligu totiž začne už v průběhu šampionátu, domácí soutěž pak startuje ani ne týden po finálovém utkání, které je na programu 19. července. A kvalifikace do evropských pohárů začne už pár dnů po vrcholu. Slavii pomůže, pokud by ligu vyhrála, postoupí totiž přímo do Ligy mistrů a až do září by nemusela Evropu řešit.
„S trenéry se na to období ale těšíme, protože si stáhneme z hostování další hráče. Reprezentanti na druhé straně můžou postoupit a budou bez volna. S takovými turnaji už máme zkušenosti, ale ne na jiném kontinentu. Může na nás během podzimu dopadnout minikrize,“ kývl Trpišovský.