Královéhradečtí potvrdili, že se jim v Malšovické aréně daří, prohráli tam jediný z posledních devíti ligových zápasů. V sezoně nejvyšší soutěže tam získali 25 z celkových 40 bodů. Klokani venku v lize potřetí za sebou prohráli a neskórovali.
Po čtvrthodině hostující záložník Kovařík vypálil z voleje nad. Naopak domácí v 21. minutě svou první šanci zužitkovali. Van Buren vrátil míč před branku, střelu kapitána Daridy ještě gólman Reichl vyrazil, jenže na Mihálikovu dorážku nestačil. Devětadvacetiletý útočník se trefil ve druhém kole po sobě.
Český reprezentant Darida, který v úterý s národním týmem postoupil na letní mistrovství světa, pak vystřelil nad. V 41. minutě nastala neobvyklá situace, asistenta rozhodčího Kříže kvůli zranění nahradil čtvrtý sudí Opočenský. V nastavení královéhradecký Suchomel hlavičkou zamířil nad břevno.
Po změně stran hostující Drchal obral o míč váhajícího Čecha a postupoval sám na branku. Ale i kvůli dobíhajícímu stoperovi Čihákovi, jenž ho rozhodil, brankáře Zadražila ve velké šanci nepřekonal.
Klokany promarněná příležitost mrzela o to víc v 68. minutě, kdy Východočeši definitivně rozhodli. Dancák nahrál mezi dva protihráče Mihálikovi a ten skákavou střelou placírkou k tyči nedal někdejšímu brankáři Hradce Reichlovi šanci.
V ligové kariéře zaznamenal první dvougólový zápas, celkem si v sezoně nejvyšší soutěže polepšil na pět tref.
Na druhé straně Čermákova tečovaná střela skončila těsně vedle. Vršovický celek vyšel střelecky naprázdno ve čtvrtém kole po sobě, naopak Votroci ve čtvrtém z minulých pěti neinkasovali.
Hradec v nejvyšší soutěži porazil Bohemians potřetí za sebou a prohrál jediný z posledních sedmi vzájemných zápasů. Doma s Pražany bodoval pojedenácté z minulých 12 ligových duelů. Bohemians momentálně dělí čtyři body od první barážové příčky.
21. O. Mihálik, 68. O. Mihálik
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - M. Suchomel, V. Darida (89. E. Fernandes Neto), S. Dancák, D. Horák - A. Vlkanova (78. D. Trubač), O. Mihálik (78. M. Regža), M. van Buren (63. J. Kučera)
M. Reichl - L. Hůlka, D. Lischka, M. Kadlec - M. Havel, A. Čermák, B. Sakala, J. Kovařík (69. M. Banda, 84. P. Mirvald) - V. Drchal (59. D. Pleštil), A. Júsuf (59. M. Ristovski), J. Matoušek (59. G. Sosseh)
D. Trubač, M. Vágner, L. Čmelík, P. Vízek, J. Kučera, D. Ludvíček, J. Hodek, M. Regža, V. Zentrich, E. Fernandes Neto, L. Kubr
D. Vala, D. Pleštil, R. Hrubý, O. Kukučka, M. Ristovski, J. Šiman, O. Mikuda, G. Sosseh, P. Mirvald, M. Banda, J. Tichý
23. A. Čermák, 45. J. Kovařík, 46. A. Júsuf, 84. M. Banda
Počet diváků: 6 410