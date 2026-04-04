Chance Liga 2025/2026

Dukla - Pardubice 0:2, domácí trefili břevno, dali si vlastní gól a zůstali na dně

  16:48aktualizováno  17:02
Fotbalisté Dukly záchranářský souboj nezvládli a nenavázali na poslední vítězství s Jabloncem. V 27. kole Chance ligy podlehli Pardubicím 0:2, které z boje o udržení pomalu prchají. Po hodině hry v zápase bez velkých šancí skóroval nejlepší pardubický střelec Patrák, který se trefil podesáté v sezoně. V samém závěru pojistil pardubickou výhru vlastní góly Tijaniho.
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Votjěcha Patráka.

Poslední Dukla před reprezentační přestávkou zažehla nadějii a přiblížila se Baníku i Slovácku. Jenže proti Pardubicím byla horším týmem, jedinou možnost na body měl za stavu 0:1 pět minu před koncem Milla, ale trefil břevno. A vzápětí si jeho spoluhráč Tijani dal vlastní branku.

„Zápas jsme nezvládli, což je v naší situaci špatné. Nedokázali jsme tam dostat věci, které jsme měli při výhře proti Jablonci. Že nám na tomto terénu úplně nešel fotbal, to bych pominul. Pak se to ale musí nahradit daleko větší vůlí, agresivitou a ochotou. To tam dneska z nějakého důvodu nebylo. A mně zase nezbývá nic jiného, než zjistit proč,“ řekl domácí kouč Pavel Šustr.

Hosté byli od začátku nebezpečnější. Tanko brzy připravil pozici pro Patráka, po jehož střele si Bačkovský připsal první úspěšný zákrok. Další šanci připravil Smékal a po Tankově ráně vyrazil gólman míč na rohový kop. Po něm se dostal k zakončení Bammens a jeho hlavička dopadla na horní síť domácí branky.

Dukla se nemohla dostat do hry, další závar ve vlastní šestnáctce musel hasit Bačkovský. Bammens pak vyslal prudkou ránu a jen těsně minul. Pražané v prvním poločase branku Pardubic ani jednou neohrozili.

Godwin: Hrát tuhle ligu bez tréninku? Smůla. Potřebujeme každý bod

Domácí byli mdlí také po přestávce, a tak se je trenér Šustr pokusil probudit trojitým střídáním. Nedlouho poté však udeřili hosté. Kreiker nereagoval na přihrávku Purzitidise, Východočeši rozehrávku zachytili a Patrák technickým zakončením přehodil Bačkovského. Pardubický kapitán vstřelil 10. gól v ligové sezoně.

Dukla mohla vyrovnat, když si střídající Milla vytvořil prostor v šestnáctce a podobným lobem jako Patrák těsně minul Charatišviliho branku. Pět minut před koncem pak Milla z voleje trefil břevno. Domácí potvrdili, že s 16 brankami mají nejhorší ofenzivu soutěže. Hosté největší šanci Dukly přežili a v závěru si tři body pojistili. Střídající Mahuta unikl po křídle, odcentroval a Tijani ve skluzu poslal míč do vlastní sítě.

Pardubice popáté v ligové sezoně vyhrály venku a získaly tam 18 z celkových 32 bodů v ročníku. Dejvický celek na Julisce zvítězil pouze v jediném z minulých osmi duelů nejvyšší soutěže.

„Kluci byli od začátku zápasu nastavení tak, jak jsme si představovali a jak se v týdnu prezentovali na tréninku. Nabádali jsme je, ať si dají do hlav, že jedeme na Duklu vyhrát. Věděli jsme, že soupeř po příchodu trenéra Šustra zlepšil defenzivu, ale věřili jsme, že když budeme poctiví, uspějeme,“ řekl pardubický trenér Jan Trousil.

4. 4. 2026 15:00
Konec zápasu
Dukla : Pardubice 0 : 2
(0 : 0)
Góly:
61. V. Patrák, 87. S. Tijani (vla.)
Sestavy:
H. Bačkovský - B. Unušič (57. D. Kozma), E. Hunal, M. Traore, M. Purzitidis (69. Z. Šehovič) - S. Tijani, M. Čermák, D. Kreiker (69. B. Diallo), D. Gilbert (78. R. Mikuš), L. Penxa (57. M. Žitný) - T. Pekhart (57. K. Milla)
L. Charatišvili - J. Noslin, S. Bammens, J. Hamza - E. Godwin, S. Šimek, M. Hlavatý (33. T. Jelínek), T. Boledovič (65. R. Mahuta) - A. Tanko (90. F. Vecheta), D. Smékal (83. J. Trédl), V. Patrák (65. G. Botos)
Náhradníci:
A. Jágrik, M. Žitný, D. Kozma, D. Hašek, R. Mikuš, M. Černák, K. Milla, D. Velasquez, Z. Šehovič, R. Matrevičs, B. Diallo
Náhradníci:
A. Mandous, S. Kopásek, J. Trédl, F. Vecheta, L. Krobot, R. Mahuta, G. Botos, Š. Míšek, T. Jelínek, R. Saarma
Žluté karty:
52. T. Pekhart, 80. , 80. B. Diallo, 86. R. Mikuš, 90. E. Hunal
86. S. Bammens, 90. F. Vecheta

Počet diváků: 2 843 (35 % z kapacity 8 150)

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
