Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Rekordmanem je shodou okolností někdejší hráč Baníku Václav Daněk, jenž proměnil 20 penalt z 20. Dlouho byl stoprocentní i Vlastimil Daníček ze Slovácka, ten pak ale poprvé neproměnil právě proti Slavii.
„Samozřejmě, že mám strach, že jednou nedá, protože žádný strom neroste do nebe a nic není nekonečné a všechno jednou končí. Vzpomněl jsem si na to i u toho penaltového rozstřelu v reprezentaci. Na druhou stranu, nechci to zakřiknout, ale kdo ho vidí na tréninku a to provedení, které má, a jak má nastavenou, ho k těm penaltám předurčuje,“ chválil kouč Jindřich Trpišovský.
„Jdu zápas od zápasu, každý je pro nás důležitý. Za penalty a góly jsem rád, ale hlavní jsou tři body,“ přesvědčoval nicméně Chorý v rozhovoru pro Oneplay Sport.
Prožil skvělý týden.
Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu
V úterý oslavil s českým národním týmem postup na mistrovství světa – v tom druhém mimochodem v rozstřelu proměnil pokutový kop – a teď si se Slavií v předstihu zajistil první místo po základní části.
„Fotbalově ten týden lepší být nemohl, to by si asi každej fotbalista přál zažít a jsem rád, že se to povedlo zrovna mně,“ pronesl Chorý.
Proti Baníku si penaltu i sám vybojoval. Po Mosesově centru hlavičkoval na bližší tyči a trefil Chalušovu ruku. Sudí Wulkan ani jeho asistent to sice nepostřehli, VAR však zasáhl a Wulkan po kontrole u videa pokutový kop nařídil.
„Překvapilo mě to, že to nepískl hned, protože jsem si myslel, že to musel vidět. Já to trknul hlavou a trefil Chalušovu ruku. Nevím, kde rozhodčí stál, ale když pak tu druhou ruku pískl, tak si zpětně říkám, že mohl i tu první. Ale VAR to přezkoumal celkem rychle, byla to jasná penalta,“ popsal Chorý.
Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě
Jako tradičně mu balon před penaltou podržel kolega Mojmír Chytil. Právě ten mimochodem minulý týden v rozstřelu proti Irsku svůj pokutový kop nedal.
„Je tady spoustu kluků, kteří mě dokážou podpořit, ale vím, že Mojma se tam vždycky postaví a počká si. Jednou jsem mu tu penaltu dal, ale tentokrát bylo jasný, že si to vezmu. Jeho chvíle ale určitě ještě přijde a za tohle gesto mu děkuju. Pro mě je to důležitý, abych se zklidnil a soustředil se na ten kop,“ popsal Chorý.
„Umí se uzavřít a vypustit to, co se děje okolo. Zkrátka se plně koncentruje na tu penaltu. Samozřejmě teď mluvím za něj, ale myslím, že v tomhle je opravdu silný,“ přidal Trpišovský.
20 minut před koncem musel být po souboji s Frydrychem ošetřen, nakonec ale vydržel až do nastavení, ve kterém ho střídal Prekop.
„Jsem v pohodě. Párkrát dostanete, tak si poležíte. Jednou se mi i vyzula kopačka, ale je to i pro kluky takovej oddych, můžeme se srovnat a dostat se zpátky do zápasu,“ řekl.
Druhou branku přidal ještě v první půli Provod, další góly už ale navzdory několika dalším šancím na obou stranách nepadly.
Tu největší příležitost měl v samotném závěru Chaluš, který mohl z penalty odčinit svou ruku z první půle, ale selhal – brankář Markovič jeho pokus vyrazil na břevno a k pořádné dorážce už se domácí neprotlačili.
„Bylo to nesmírně těžké. Baník je skvělý mančaft, mají skvělé hráče. Bohužel se nenachází v pozicích, v jakých si oni představují. Ale myslím, že tam jsou naprosto nezaslouženě, i proti nám měli chvíle, kdy nás zatlačili a gól dát mohli. Ale my jsme ukázali, že jsme lepším týmem a chtěli jsme to víc,“ uzavřel Chorý.