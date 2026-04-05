Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Baník měl v závěru jedinečnou možnost utkání zdramatizovat.
Poté, co Jurásek vytyčil ruku a trefil vysoký balon loktem, sudí Wulkan neváhal a nařídil penaltu. Balon si překvapivě postavil stoper Chaluš, jenž pokutový kop v první půli zavinil. Vyslal prudkou střelu k tyči, ale Markovič se vrhl na správnou stranu, míč i se štěstím vyrazil na břevno a domácí nedospěli ani z dorážky.
Po další porážce tak zůstává Baník patnáctý o tři body před poslední Duklou. Naproti tomu Slavia míří za obhajobou.
Do konce základní části zbývají tři kola včetně dohrávaného sedmadvacátého, které vedení soutěže odložilo před reprezentační přestávkou a klíčovými barážovými zápasy.
„Odehráli jsme výborný zápas, zaslouženě vyhráli 2:0 a mohlo to být i výraznější, kdybychom proměnili šance. Musím pochválit kluky, protože to po repre pauze nikdy není jednoduché, ale odehráli jsme koncentrovaný zápas,“ ocenil kouč Jindtřich Trpišovský v televizním rozhovoru.
Slavia má aktuálně 13bodový náskok, který sice může ještě večer druhá Sparta snížit v utkání s Karvinou, svého rivala však v základní části určitě nedožene.
Mimochodem, slávisté zůstávají spolu s portugalskou Benfikou jediným neporaženým týmem v 10 nejlepších evropských ligách. Benfica je ale až třetí. Další výhru si lídr české ligy připsal v Ostravě proti trápícímu se předposlednímu Baníku.
„Budeme potřebovat odstup, abychom si to vyhodnotili, ale pocit těsne po zápase je, že to zlomil první gól. Myslím, že do té situace to byl vyrovnaný zápas, měli jsme šance, ale vůbec jsme neplnili to, jak jsme chtěli hrát bez míče,“ hodnotil domácí trenér Ondřej Smetana.
Do zápasu vstoupili slávisté aktivně sérií rohů, z něj však vytěžili pouze Chaloupkovu slabou hlavičku do středu brány. První velkou šanci si tak připsal Baník, konkrétně Planka, jenž zpoza vápna výborně pálil pod břevno, ale Markovič jeho pokus vytáhl.
Od té doby se hrálo atraktivní a otevřené utkání.
Po 20 minutách z pravé strany centroval Moses, Chorý na přední tyči trefil hlavou jen Chaluše, načež slávisté okamžitě reklamovali ruku. Tou Chaluš skutečně zahrál a jelikož ji měl daleko od těla, sudí Wulkan po kontrole u videa neváhal a nařídil pokutový kop. Exekuce se ujal nejlepší ligový střelec Chorý, bezpečně proměnil a prodloužil svou stoprocentní penaltovou sérii na číslo 18.
O chvíli později mohlo být pro Baník ještě hůř.
Boula poslal na půlce hřiště slabou malou domů, kterou jen vybídl k úniku Chytila, ten se zvládl vyhnout vybíhajícímu Jedličkovi. Byl však z úhlu, a tak přihrával před prázdnou bránu Mosesovi, jenž si ale v dobré pozici příliš dlouho šteloval balon a nakonec trefil jen boční síť.
Slavii nakonec tahle minula mrzet nemusela, na druhé straně totiž Gningovu hlavičku zvládl z brankové čáry odvrátit Holeš.
Místo srovnání po půlhodině slávisté náskok zvýšili. Juráskův aut Chytil tělem sklepl ve vápně Provodovi, ten ho v rychlosti převzal, zakončení neuspěchal a padajícího Jedličku překonal střelou pod břevno.
Další gól mohli ještě do poločasu přidat Isife či Chaloupek po efektní Holešově patičce, oba ale vychytal domácí gólman Jedlička.
Po změně stran tempo upadlo, další góly ale padnout mohly. Jen to zahučelo, když se do balonu odraženého za vápnem vší silou opřel Jurásek, slabší pravačkou ale nakonec minul.
Jinak se ale Slavia příliš dopředu nehnala, naopak Baník zkoušel využívat občasných okének v její obraně.
Nejblíž snížení byl 20 minut před koncem opět Gning, které ve vápně našel Pira, senegalský útočník ale střelou na vzdálenější tyč těsně minul. Možná by se ale zkoumal jeho souboj s Bořilem, který akci bezprostředně předcházel.
V závěru dostali domácí možnost v podobě penalty, ani tu ale nevyužili.
M. Jedlička - M. Chaluš, M. Frydrych, K. Pojezný - A. Bewene, J. Boula (88. F. Šancl), O. Kričfaluši (66. J. Pira), D. Holzer (66. V. Sinjavskij) - D. Planka (78. A. Musák), A. Gning, V. Jurečka (78. S. Plavšič)
J. Markovič - T. Holeš, Š. Chaloupek (46. J. Bořil), I. Ogbu - S. Isife (65. T. Vlček), D. Moses, M. Sadílek, D. Jurásek (90. V. Kušej) - L. Provod, T. Chorý (90. E. Prekop), M. Chytil (65. Y. Mbodji)
D. Buchta, S. Plavšič, V. Budinský, M. Rusnák, V. Sinjavskij, D. Owusu, F. Šancl, J. Pira, A. Musák, M. Havran, P. Ortíz
T. Vlček, V. Kušej, O. Kolář, D. Douděra, J. Bořil, M. Oscar, E. Prekop, M. Cham, Y. Mbodji, M. Suleiman
31. A. Bewene, 73.
18.
Počet diváků: 15 037 (99 % z kapacity 15 123)