ONLINE: Baník - Sparta, zápas o druhé místo. Za hosty hrají Krasniqi či Cobbaut

Právě o losu nadstavby rozhodne konečné pořadí po třiceti kolech. Druhý v tabulce bude doma hostit třetí i čtvrtý tým. A odstup mezi těmito příčkami jsou už zmíněné dva body.

Pokud úřadující mistr nechce jet ve skupině o titul na Slavii, na Baník i do Plzně, což by byl los hrůzy, musí zabrat a ze čtvrtého místa co nejrychleji utéct.

ONLINE: Baník Ostrava – Sparta Praha

I proto se sparťanský kouč Lars Friis po předchozích nezdarech uchyluje ke změnám. Útočit bude trojice Haraslín – Kuchta – Krasniqi, v obraně se představí Cobbaut i Uchenna, který z Baníku v zimě do Prahy přestoupil. Sparta ustupuje od rozestavení s pěti záložníky, uprostřed hrají pouze Kairinen se Sadílkem.

Domácí trenér Pavel Hapal do hry posílá standardní základní jedenáctku, v níž figuruje i dvanáctigólový Ewerton či produktivní Šín. Naopak útočník Kubala je pouze na lavičce.

Baník si chce hrdě bránit druhou pozici, na níž poskočil po minulém kole, a pokračovat ve výborně rozehrané sezoně: z posledních deseti utkání jich devět vyhrál a padl jen s první Slavií.

Na podzim navíc Spartu na Letné porazil 3:1.

Mužstvo trenéra Pavla Hapala teď zkrátka šlape, zato Sparta se zase začíná topit.

Po vyhraném derby (2:0) přišly dvě porážky v řadě, v Liberci (0:1) a s Plzní (2:4), což byla přímá facka v boji o zmíněné druhé místo. To po dohrání nadstavby znamená také vstup do druhého předkola Ligy mistrů, což je pro všechny tuze lákavá trofej.

Kdo jí bude po sobotě blíž?