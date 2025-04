Ukázali jsme, že fotbal hrát umíme. Víc prostoru mi možná škodí, řekl Haraslín

„Byl to výborný fotbal, nahoru dolů, divák si přišel na své. Měli jsme víc šancí, spoustu střel, hodně zblokovaných. Tlak jsme měli větší, i když jsme hráli venku. Možná jsme ten zápas měli vyhrát,“ dumal před novináři.

Spartu stál výlet na severovýchod republiky další dva body, dvě kola před koncem nadstavby zůstává na čtvrtém místě. A může se stát, že se do Ostravy bude muset vrátit ještě v nadstavbě.

Což pro vás nebude úplně příjemné. Bude to nevýhoda?

Ještě jsou dvě kola do konce, nikde není psáno, že se nakonec nebude hrát u nás. Baník je našlápnutý, jasně. Ale tyhle zápasy nemají favorita a my jsme po Plzni ukázali, že pořád umíme hrát fotbal. Možná se sem vrátíme, možná ne.

Sám říkáte, že jste měl spousty šancí. Nepřišlo vám, že jste od domácích dostal nečekaně dost prostoru?

Čekal jsem, že na mě budou hrát agresivně. Ale skoro mám dojem, že čím víc mám prostoru, tím víc mi to škodí. Dostal jsem se ke střelám, ale dost mi jich zblokovali, nedotáhl jsem to do konce. Šancí jsme měli celkově dost, bereme bod, ale chtěli jsme víc.

Přizpůsobili jste tomu i taktiku. Jak se vám hrálo ve staronovém rozestavení 3-4-3?

Poslední dobu se snažíme hlavně držet strukturu, formace není zásadní. Všichni víme, co máme při jakém postavení dělat, já třeba chodil pro míče i pod Kuchtiče do středu hřiště. Formace rotujeme, tím můžeme soupeře překvapit, zamotat jim hlavy. Nebylo to pro nás nic nového, vlastně jen návrat k tomu, co dobře známe.

Erik Prekop v obklíčení sparťanských fotbalistů, v souboji s ním FIlip Panák.

Čekali jste, že Baník nasadí od začátku uzdraveného Ewertona?

Já do šatny Baníku nevidím, trenér chce vždycky postavit ty nejlepší. Oni vědí, kde mají sílu. Jsem rád, že jak oni ubránili mě, tak my jsme Ewertona taky k ničemu nepustili. Určitě nám to dodá sebevědomí.

Nedoufali jste u gólu Šína, že rozhodčí pískne hru vysokou nohou?

Těžko hodnotit, to je čistě na sudím. Musí to vidět on, vyhodnotil to, že noha nebyla vysoko a rozhodl takhle.