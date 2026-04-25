ONLINE: Slavia čelí Olomouci, Sparta hraje na Bohemians. Jak se složí nadstavba?

Kdo bude v následujících týdnech hrát o poháry? Komu zbude jen boj o záchranu? V závěrečném kole fotbalové ligy se rozhoduje o pořadí po základní části, které rozdělí týmy do tří skupin. Vedoucí Slavia hostí Olomouc, druhá Sparta hraje na Bohemians. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích od 16 hodin.

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu. | foto: ČTK

Celé závěrečné ligové kolo se hraje naráz v jeden čas.

Vedoucí Slavia má na druhou Spartu pětibodový náskok poté, co minulý týden prohrála 1:2 v Hradci Králové. Ještě dva týdny nazpět byl rozdíl desetibodový.

Lídr hraje se sedmou Olomoucí, která musí zvítězit, aby se probojovala do skupiny o titul, kam postoupí jen šest nejlepších týmů.

ONLINE: Slavia - Olomouc, domácím se vrací Zima s Chorým. Hraje i Holeš

Druhá Sparta hraje na Bohemians, kteří ztrácejí jeden bod na prostřední skupinu o umístění. Potřebují vyhrát, aby se vyhnuli záchranářským bojům.

Třetí Jablonec zase v podještědském derby hájí jednobodový náskok na čtvrtou Plzeň, protože postavení v základní části určuje následný los nadstavby. Třetí tým hraje hned tři zápasy doma, zatímco čtvrtý jen dva.

ONLINE: Bohemians - Sparta, v sestavě hostů Kuchta, vracejí se Irving i Mercado

I proto je poslední kolo tak napínavé.

Na spodku tabulky pak o body proti čtrnáctému Slovácku usiluje poslední Dukla, která ztrácí na předposlední Baník jen dva body. Poslední tým nakonec sestoupí přímo, další dva půjdou do baráže.

Poslední kolo Chance Ligy

všechny zápasy v sobotu od 16 hodin

SLAVIA PRAHA – SIGMA OLOMOUC
BOHEMIANS PRAHA – SPARTA PRAHA
JABLONEC – SLOVAN LIBEREC
BANÍK OSTRAVA – VIKTORIA PLZEŇ
TEPLICE – HRADEC KRÁLOVÉ
KARVINÁ – MLADÁ BOLESLAV
PARDUBICE – ZLÍN
SLOVÁCKO – DUKLA PRAHA
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Chápu, že Bořilovi bouchly saze. Dostal žlutou kartu za nic, hájil kapitána Kušej

Potřetí v jarní části sezony fotbalové ligy nastoupil v základní sestavě, ale celé utkání zase neodehrál. Slávista Vasil Kušej v Hradci Králové nebyl výrazný a tým poprvé prohrál. „Myslím, že se to...

ONLINE: Kinský chytá proti Wolves, v akci Liverpool i West Ham. Aston Villa prohrála

Důležitý zápas o záchranu, v němž se Tottenham na Wolverhamptonu pokusí získat body. V brance Spurs opět nechybí Antonín Kinský, od 16 hodin hraje také Liverpool s Crystal Palace či West Ham s...

25. dubna 2026  15:24

ONLINE: Slavia - Olomouc, domácím se vrací Zima s Chorým. Hraje i Holeš

Po dvou zaváháních je čas na nápravu. Slávističtí fotbalisté v závěrečném dějství základní části první ligy proti Olomouci potřebují konečně vítězství, aby jejich náskok před Spartou zůstal minimálně...

25. dubna 2026  15:15

ONLINE: Bohemians - Sparta, v sestavě hostů Kuchta, vracejí se Irving i Mercado

Jeden hraje o únik ze skupiny o záchranu, druhý o naději na titul. Bohemians versus Sparta, malé pražské derby má v závěrečném dějství základní části fotbalové ligy pořádný náboj. Duel můžete...

25. dubna 2026  15:10

Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

Sbohem, legendo? I v třiačtyřiceti letech udivuje až nadpozemskými zákroky a vychytanými nulami, přesto se angažmá fotbalového brankáře Tomáše Grigara v druholigovém Ústí nad Labem možná chýlí ke...

25. dubna 2026  12:25

Uhrinčať: Víme, o co hrajeme. Nechceme jen koukat, co se děje kolem nás

V pražském Edenu prožil Jakub Uhrinčať snový ligový debut. V prvním zápase, do kterého v české nejvyšší soutěži loni v létě nastoupil, v úvodním kole letošního ročníku Hradci pomohl k remíze 2:2....

25. dubna 2026  9:41

Olomouc v boji o šestku doufá v zázrak na Slavii. Kováč před derby burcuje

Vybavíte si ještě závěr základní části minulé sezony Chance Ligy? Aby fotbalisté Sigmy pronikli do skupiny o titul, potřebovali v posledním kole zvítězit nad Českými Budějovicemi a zároveň doufat, že...

25. dubna 2026  9:19

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Třicet kol základní fáze Chance Ligy bude brzy minulostí a odstartuje nadstavbová část, která tabulku rozdělí do tří částí. Prvních šest týmů se utká ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní...

25. dubna 2026  8:58

Skotský sparťan Irving: Teď už prý se Součkem kamarádi nebudeme

V sobotu ho čeká šichta na Bohemians. Ještě před nadstavbou zkusí Andrew Irving s fotbalovou Spartou znovu zatlačit na vedoucí Slavii. A v neděli? Zůstane přilepený u televize, aby držel pěsti...

25. dubna 2026

Nottingham zvítězil v Sunderlandu 5:0 a učinil velký krok k záchraně

Fotbalisté Nottinghamu zvítězili v anglické Premier League na hřišti Sunderlandu 5:0 a udělali velký krok k záchraně. Na sestupové pásmo mají náskok osm bodů. Osmnáctý Tottenham s brankářem Antonínem...

24. dubna 2026  23:19

Ústí v druholigové předehrávce porazilo Žižkov, Vlašim remizovala s Prostějovem

Fotbalisté Ústí nad Labem v předehrávce 25. kola druhé ligy porazili Žižkov hladce 3:0. Severočeši v neúplné tabulce přeskočili soupeře a na páté příčce ztrácejí tři body na třetí místo, které...

24. dubna 2026  20:31,  aktualizováno  22:21

Šulc je po zranění zpátky. Tvrdě jsem dřel, říká. Pomalu se vrací také Hložek

Fotbalový reprezentant Pavel Šulc je zpátky na hřišti. Po svalovém zranění, které utrpěl v prvním utkání za Lyon po úspěšné baráži o postup na mistrovství světa, je k dispozici na sobotní ligové...

24. dubna 2026  16:25,  aktualizováno  21:04

