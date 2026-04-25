Chance Liga 2025/2026

Teplice - Hradec 0:1, rozhodl z penalty Darida, hosté si upevnili páté místo

V závěrečném kole základní části si fotbalisté Hradce Králové upevnili pátou příčku v ligové tabulce. Zásluhou kapitána Vladimíra Daridy, který se trefil v 67. minutě z pokutového kopu, porazili 1:0 Teplice. Pro Severočechy to znamená setrvání na 13. místě a v nadstavbě boj ve skupině o udržení.

Královéhradecký záložník Václav Darida | foto: ČTK

25. 4. 2026 16:00
Konec zápasu
Teplice : Hradec Kr. 0 : 1
(0 : 0)
Góly:
67. V. Darida (pen.)
Sestavy:
M. Trmal - L. Mareček, D. Halinský, D. Večerka - M. Radosta, P. Kodeš (73. T. Zlatohlávek), M. Bílek, L. Krejčí (36. J. Auta) - D. Mareček (70. M. Kozák), P. Svatek (73. M. Riznič), M. Náprstek
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - M. Suchomel, V. Darida, S. Dancák (90. E. Fernandes Neto), D. Horák - J. Kučera (55. D. Trubač), M. van Buren (55. A. Vlkanova), O. Mihálik (86. M. Regža)
Náhradníci:
R. Ludha, N. Audinis, K. Lichtenberg, M. Kozák, J. Švanda, T. Zlatohlávek, B. Nyarko, J. Auta, M. Riznič, J. Jakubko, O. Klimpl
L. Kubr, T. Petrášek, M. Vágner, L. Čmelík, A. Vlkanova, P. Vízek, D. Trubač, D. Ludvíček, J. Hodek, M. Regža, E. Fernandes Neto
Žluté karty:
65. M. Bílek
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
15. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Aktualizujeme
Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

25. dubna 2026  17:57,  aktualizováno  18:17

Ostrava - Plzeň 0:1, domácí se propadli na poslední místo, rozhodl Adu

Aktualizujeme
Plzeňský útočník Prince Adu si kryje míč před ostravským obráncem Karlem...

Po třech zápasech fotbalisté Viktorie Plzeň zvítězili a díky ztrátě Jablonce se v ligové tabulce vrací na třetí místo. Západočeši na hřišti ostravského Baníku potvrdili roli favorita, ve 35. minutě...

25. dubna 2026  18:14

Karviná - Boleslav 0:3, tři různí střelci, hosté ale skupině o udržení neunikli

Aktualizujeme
Mladoboleslavští hráči slaví gól proti pražské Dukle.

Pro posun ze skupiny o udržení udělali v Karviné vše, kvůli výhře Bohemians nad Spartou to však nestačilo. Fotbalisté Mladé Boleslavi díky trefám Michala Ševčíka, Christopha Kabonga a Romana Macka...

25. dubna 2026  18:10

Slovácko - Dukla 1:2, hosté zvládli klíčový zápas v boji o záchranu, už nejsou poslední

Aktualizujeme
Slovácký obránce Gigli Ndefe a Samson Tijani a Lukáš Penxa z Dukly

Odpoutali se ode dna tabulky. Poskočili na čtrnáctou pozici, na poslední místo odsunuli Baník a na patnácté Slovácko. Právě na jeho hřišti zvládli fotbalisté Dukly velice důležité utkání, k vítězství...

ONLINE: Součkův gól pomohl West Hamu k výhře, Kinský vychytal důležitou nulu

Sledujeme online
Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti Evertonu.

Trefil se popáté v sezoně. A gól Tomáše Součka nakonec přispěl k velice důležitému vítězství. West Ham zdolal Everton ve 34. kole Premier League 2:1, v tabulce dál drží sedmnáctou příčku. Jen o dva...

25. dubna 2026

Slavia - Olomouc 2:1, obrat a titul je blíž, v závěru rozhodl Moses tečovanou střelou

Aktualizujeme
Václav Sejk z Olomouce slaví v 15. minutě úvodní gól utkání proti Slavii.

První poločas trpěli, takřka hodinu prohrávali, ale nakonec slávističtí fotbalisté složitý zápas s Olomoucí zvládli. Střídající Chytil a Moses skóre otočili a po vítězství 2:1 se o pořádný kus...

25. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  17:56

Schick dvěma góly řídil výhru nad Kolínem, za Leverkusen se prosadil už stokrát

Patrik Schick slaví se spoluhráči trefu v utkání proti Kolínu nad Rýnem.

Patrick Schick zařídil dvěma góly v německé fotbalové lize Leverkusenu vítězství 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek. Jeho tým se posunul na páté místo neúplné tabulky o bod...

25. dubna 2026  17:56

Bohemians - Sparta 2:0, Mercado dostal červenou, domácí rozhodli po půli

Aktualizujeme
Milan Ristovski z Bohemians slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté závěr základní části Chance Ligy nezvládli. Na půdě Bohemians padli 0:2 poté, co od 20. minuty hráli bez vyloučeného Mercada. Domácí početní výhody využili dvěma slepenými góly...

25. dubna 2026  17:21,  aktualizováno  17:55

Návraty reprezentantů. Šulc byl u výhry Lyonu, Hložek zvládl půlhodinu za rezervu

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Pavel Šulc po svalovém zranění nastoupil po třech týdnech za Lyon, který porazil ve francouzské fotbalové lize Auxerre 3:2 a je třetí v tabulce. Český záložník přišel na hřiště v 58. minutě za stavu...

25. dubna 2026  17:38

Další sparťané po operaci. Do konce sezony chybějí Uchenna i Cobbaut

Ostravský záložník Srdjan Plavšič blokuje odkop sparťanského obránce Emmanuela...

Operační zákroky už v rámci léčby podstoupili sparťanští fotbalisté Peter Vindahl a Jhoanner Chávez, teď se k výčtu zraněných do konce probíhajícího ročníku přidávají také obránci Emmanuel Uchenna a...

25. dubna 2026  15:40

Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecký brankář...

Sbohem, legendo? I v třiačtyřiceti letech udivuje až nadpozemskými zákroky a vychytanými nulami, přesto se angažmá fotbalového brankáře Tomáše Grigara v druholigovém Ústí nad Labem možná chýlí ke...

25. dubna 2026  12:25

