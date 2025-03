Vydrův plzeňský restart. Spartě dal krásný gól a velí: Chceme si zahrát o Ligu mistrů!

Zanedlouho třiatřicetiletý forvard opět ukázal, jak je pro Plzeň platný.

Jistě, není možná tak výrazný, ale skvěle dotváří dynamiku útoku, jemuž vévodí Šulc s Durosinmim. Pro ně Vydra svým neúnavným napadáním trhá soupeřovy obranné řady.

„Ze začátku hrál nejdřív Vydra na (Patrika) Vydru,“ smál se, když popisoval své taktické pokyny. „Pak se to přehodnotilo, kluci v záloze chtěli hrát něco jiného, což nám úplně nevycházelo, v poločase jsme to změnili a nakonec jsem se soustředil víc na Panáka, kterého jsem neměl nechat rozehrát.“

Právě sparťanský kapitán před třetím gólem souboj s Vydrou podcenil a nechal ho hlavou poslat do samostatného úniku Durosinmiho, jenž zakončil neomylně pod břevno. Povedený vstup domácích do druhé půle byl zapomenut a od té chvíle na trávníku zase vévodila Plzeň.

Ale nenechte se zmýlit, že by snad Vydra hrával jen kvůli černé práci. To koneckonců popřel o několik minut později svým krásným gólem. Divácky atraktivní zápas se Spartou pro něj byl zkrátka jako dělaný.

„Každému útočníkovi se hraje líp do otevřené obrany. Vyzkoušeli jsme si to v Evropské lize, kde jsme byli zaměření na defenzivu a rychlé protiútoky. Tohle byl takový evropský zápas proti jednomu z nejlepších týmů v lize, který hodně drží balon, a my jsme čekali, vystrkovali růžky a čtyřikrát se nám to povedlo,“ pravil spokojeně.

Celkově si v letošním ligovém ročníku připsal pět gólů a pět asistencí, pouť Evropskou ligou zakončil s bilancí tři plus tři, trefil se i do sítě slavného Manchesteru United (1:2).

Slušná čísla. A v kombinaci s už zmíněnou hrou bez balonu se nelze divit, že často dostává přednost před rychlým a talentovaným Princem Aduem či robustním Vašulínem.

Plzeňský útočník Matěj Vydra se snaží probít přesilou sparťanských hráčů. Matěj Vydra zařizuje Plzni na Spartě dvougólové vedení.

V Plzni dokončuje třetí sezonu, která je pro něj z hlediska čísel tou nejlepší, což jde ruku v ruce s tím, že nastupuje mnohem častěji. Vždyť už teď má v letošním ročníku Chance Ligy o 250 odehraných minut víc než v předešlé sezoně a půl. A v Evropské lize toho nahrál třikrát tolik oproti loňskému tažení Konferenční ligou.

„Teď mi přišla vhod reprezentační pauza. Nějaká léta mám a měl jsem hodně bolístek. Mohl jsem trošku odfrknout, vyléčit to a zdá se, že se to vyplatilo,“ řekl.

V Plzni se mu povedlo znovu nastartovat kariéru.

Možná i lépe, než sám doufal.

Jeho anglickou štaci, kde zářil zejména ve druhé lize za Watford a Derby County, ukončil přetržený vaz v koleni na jaře 2022. Burnley, za nějž v tu dobu čtvrtým rokem nastupoval ve slavné Premier League, s ním neprodloužilo kontrakt a Vydra byl od léta bez angažmá.

Od 1. ledna 2023 oficiálně patří Plzni, která zpětně nemůže litovat, že po něm sáhla. Dala mu šanci, které se chopil naplno. A bude doufat, že jí v závěrečných kolech pomůže vybojovat druhé místo.

„Zkomplikovali jsme si to sami, mohli jsme mít nějaký náskok, který jsme ztratili. Teď je to jenom na nás, zvládat to víkend co víkend. Ještě nás čeká strašně moc zápasů, s tou trojkou se potkáme ještě jednou a uvidíme, kolik bodů získáme. Ale každý prahne po druhém místu a chce si zahrát o Ligu mistrů,“ pronesl Vydra.

Na druhé příčce, která účast v předkole zajišťuje, je aktuálně ostravský Baník, odkud mimochodem Vydra před patnácti lety vystřelil do Evropy. Ale teď udělá všechno pro to, aby s Plzní skončil před ním.