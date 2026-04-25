Pardubice - Zlín 3:1, čtvrtá výhra v řadě pro domácí, soupeře čeká boj o záchranu

Aktualizujeme   18:19
Poslední čtyři zápasy je vynesly na osmé místo ligové tabulky a v nadstavbě si zahrají prostřední skupinu. Fotbalisté Pardubic v závěrečném kole porazili Zlín 3:1. Moravané se naopak propadli na 12. příčku a čeká je boj o záchranu.
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Daniela Smékala v utkání proti Zlínu. | foto: ČTK

25. 4. 2026 16:00
Konec zápasu
Pardubice : Zlín 3 : 1
(1 : 0)
Góly:
42. D. Smékal, 78. Š. Míšek, 89. A. Tanko
Góly:
71. T. Poznar
Sestavy:
L. Charatišvili - J. Noslin, S. Bammens, M. Konečný - R. Mahuta (86. T. Boledovič), T. Jelínek, M. Hlavatý (46. Š. Míšek), E. Godwin (63. R. Saarma) - V. Patrák (90. L. Krobot), G. Botos (46. F. Vecheta), D. Smékal (70. A. Tanko)
Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, J. Didiba, L. Bartošák (60. J. Pešek) - M. Cupák (83. T. Hellebrand), C. Nombil (77. J. Kolář), D. Machalík (83. S. Kanu), L. Bránecký (46. T. Ulbrich), M. Pišoja - T. Poznar (73. M. Koubek)
Náhradníci:
S. Kopásek, F. Vecheta, L. Krobot, A. Mandous, A. Tanko, Š. Míšek, J. Hamza, R. Saarma, E. Samuel, T. Boledovič
Náhradníci:
M. Fukala, M. Knobloch, T. Ulbrich, J. Kolář, J. Pešek, J. Kalabiška, A. Křapka, M. Koubek, S. Kanu, T. Hellebrand, K. Penkevics
Žluté karty:
Žluté karty:
78. T. Ulbrich

Počet diváků: 2 283 (49 % z kapacity 4 620)

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
15. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Aktualizujeme
Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

25. dubna 2026  17:57,  aktualizováno  18:31

ONLINE: Souček pomohl West Hamu k vítězství, Kinský má nulu. Hraje Arsenal

Sledujeme online
Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti Evertonu.

Trefil se popáté v sezoně. A gól Tomáše Součka nakonec přispěl k velice důležitému vítězství. West Ham zdolal Everton ve 34. kole Premier League 2:1, v tabulce dál drží sedmnáctou příčku. Jen o dva...

25. dubna 2026  18:31

Jablonec - Liberec 1:2, hosté zvládli derby a jsou v šestce, Jawo zahodil penaltu

Aktualizujeme
Liberečtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Toumani Diakité.

Loni přišli o umístění v elitní šestce v posledním kole. Tentokrát v ní fotbalisté Liberce zůstávají, definitivní jistotu získali v posledním kole po vítězství 2:1 v derby s Jabloncem. Za hosty se...

25. dubna 2026  18:20

Pardubice - Zlín 3:1, čtvrtá výhra v řadě pro domácí, soupeře čeká boj o záchranu

Aktualizujeme
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Daniela Smékala v utkání proti Zlínu.

Poslední čtyři zápasy je vynesly na osmé místo ligové tabulky a v nadstavbě si zahrají prostřední skupinu. Fotbalisté Pardubic v závěrečném kole porazili Zlín 3:1. Moravané se naopak propadli na 12....

25. dubna 2026  18:19

Ostrava - Plzeň 0:1, domácí se propadli na poslední místo, rozhodl Adu

Aktualizujeme
Plzeňský útočník Prince Adu si kryje míč před ostravským obráncem Karlem...

Po třech zápasech fotbalisté Viktorie Plzeň zvítězili a díky ztrátě Jablonce se v ligové tabulce posouvají na třetí místo. Západočeši na hřišti ostravského Baníku potvrdili roli favorita, ve 35....

25. dubna 2026  18:14

Karviná - Boleslav 0:3, tři různí střelci, hosté ale skupině o udržení neunikli

Aktualizujeme
Mladoboleslavští hráči slaví gól proti pražské Dukle.

Pro posun ze skupiny o udržení udělali v Karviné vše, kvůli překvapivé výhře Bohemians nad Spartou to však nestačilo. Mladoboleslavští fotbalisté díky trefám Ševčíka, Kabonga a Macka zvítězili 3:0 a...

25. dubna 2026  18:10

Slovácko - Dukla 1:2, klíčový zápas o záchranu, Pražané už nejsou poslední

Aktualizujeme
Slovácký obránce Gigli Ndefe a Samson Tijani a Lukáš Penxa z Dukly

Odpoutali se ode dna tabulky, poskočili na čtrnáctou pozici, na poslední místo odsunuli Baník a na patnáctou příčku Slovácko. Právě na jeho hřišti zvládli fotbalisté Dukly velice důležité utkání, k...

25. dubna 2026  18:09

Teplice - Hradec 0:1, z penalty rozhodl Darida, a upevnil tím páté místo

Aktualizujeme
Královéhradecký záložník Václav Darida

V závěrečném kole základní části si fotbalisté Hradce Králové upevnili pátou příčku v ligové tabulce. Zásluhou kapitána Vladimíra Daridy, který se trefil v 67. minutě z pokutového kopu, porazili 1:0...

25. dubna 2026  18:04

Slavia - Olomouc 2:1, obrat a titul je blíž, v závěru rozhodl Moses tečovanou střelou

Aktualizujeme
Václav Sejk z Olomouce slaví v 15. minutě úvodní gól utkání proti Slavii.

První poločas trpěli, takřka hodinu prohrávali, ale nakonec slávističtí fotbalisté složitý zápas s Olomoucí zvládli. Střídající Chytil a Moses skóre otočili a po vítězství 2:1 se o pořádný kus...

25. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  17:56

Schick dvěma góly řídil výhru nad Kolínem, za Leverkusen se prosadil už stokrát

Patrik Schick slaví se spoluhráči trefu v utkání proti Kolínu nad Rýnem.

Patrick Schick zařídil dvěma góly v německé fotbalové lize Leverkusenu vítězství 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek. Jeho tým se posunul na páté místo neúplné tabulky o bod...

25. dubna 2026  17:56

Bohemians - Sparta 2:0, Mercado dostal červenou, domácí rozhodli po půli

Aktualizujeme
Milan Ristovski z Bohemians slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté závěr základní části Chance Ligy nezvládli. Na půdě Bohemians padli 0:2 poté, co od 20. minuty hráli bez vyloučeného Mercada. Domácí početní výhody využili dvěma slepenými góly...

25. dubna 2026  17:21,  aktualizováno  17:55

Návraty reprezentantů. Šulc byl u výhry Lyonu, Hložek zvládl půlhodinu za rezervu

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Pavel Šulc po svalovém zranění nastoupil po třech týdnech za Lyon, který porazil ve francouzské fotbalové lize Auxerre 3:2 a je třetí v tabulce. Český záložník přišel na hřiště v 58. minutě za stavu...

25. dubna 2026  17:38

