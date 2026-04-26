NEJ Z LIGY: Podpálená multikára i vršovické červené. A Darida se znovu nemýlil

Bohemians podpálili multikáru!
Z posledních tří kol základní části třikrát vyhráli a nakonec se o bod probojovali do prostřední nadstavbové skupiny.
Co se s Bohemians stalo?
„Podpálili jsme multikáru. Je to pravda, máme na to video. To byl ten zlomový moment,“ vypálil trenér Jaroslav Veselý na tiskové konferenci po senzační výhře 2:0 nad Spartou.
Prosím?
„No my jsme ji teda nezapálili, ale někdo ji zapálil,“ dovysvětlil pak. „Málem vyletěla do povětří i okolní auta, takže to byl možná ten zlom, kdy se hráčům rozsvítilo. Ale je to pravda, je i video,“ zopakoval a spiklenecky mrknul na tiskového mluvčího.
V takzvané skupině o umístění budou Bohemians hrát o finanční bonus a také výhodu nasazení ve druhém kole domácího poháru. Možná ale našli nevšední způsob, jak v příští sezoně dosáhnout ještě lepších výsledků...