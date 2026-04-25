Chance Liga 2025/2026

Ostrava - Plzeň 0:1, domácí se propadli na poslední místo, rozhodl Adu

Aktualizujeme   18:14aktualizováno  18:36
Po třech zápasech fotbalisté Viktorie Plzeň zvítězili a díky ztrátě Jablonce se v ligové tabulce posouvají na třetí místo. Výhru jim v závěrečném kole základní části na hřišti ostravského Baníku vystřelil Prince Adu. Domácí se na odpor nezmohli, popáté v řadě padli a i kvůli triumfu Dukly na Slovácku se propadli na dno soutěže.
Plzeňský útočník Prince Adu si kryje míč před ostravským obráncem Karlem Pojezným. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Slezané po úterním nezdaru v semifinále domácího poháru v Karviné (1:2) do zápasu nečekaně nasadili i gólmana Jedličku, který je v Ostravě na hostování z Plzně. Jeho start proti mateřskému klubu tak domácí bude stát smluvní pokutu. Ani jeho nasazení ale nepomohlo ukončit výsledkovou mizérii Ostravy.

Domácí navzdory předpokladům odstartovali aktivněji, nejprve měli několik pološancí a pak i první velkou příležitost. Gning poslal v 19. minutě hlavičkou do úniku Beweneho, který však sám před Wiegelem místo střely placírkou zvolil ještě další kličku a z brankové možnosti nic nebylo.

Viktoria do zápasu naskakovala pozvolna. Jedličku poprvé zaměstnal až Ladra dalekonosnou střelou pod břevno, kterou jeho někdejší spoluhráč vytáhl nad. V 35. minutě ale Západočeši skvěle sehráli rychlý brejk: Wiegeleho výhoz Memič poslal přesně do uličky mezi stopery a Adu po sólu obstřelil Jedličku. V ligové sezoně skóroval posedmé.

Úroveň hry pak šla dolů, hlavně na straně Ostravy, pro níž byl obdržený gól dalším zásahem do křehkého sebevědomí. Domácí byli po pauze pasivní, nechali hrát soupeře, jemuž stačilo kombinovat daleko od branky a kontrolovat skóre. I proto byla druhá půle skoupá na zajímavé momenty.

Devět minut před koncem přesto mohl přijít blesk z čistého nebe: po autovém vhazování se do propadlého balonu opřel z voleje Gning a míč skončil pár centimetrů vedle tyče, zkoprnělý Wiegele zrakem jen tlačil balon ven z brány. Hned záhy bylo v plzeňském vápně opět rušno, jenže Sinjavskij v pádu z malého vápna také vystřelil vedle. Když v 90. minutě hlavičkoval Gning znovu jen pár centimetrů nad, Plzeň už těsné vedení uhájila a v Ostravě prohrála jediné z posledních 16 ligových utkání.

Slezané doma v nejvyšší soutěži třikrát po sobě prohráli, nedali při tom ani gól a spolu s Duklou tam získali nejméně bodů v sezoně (14).

Góly:
35. P. Adu
Sestavy:
M. Jedlička - J. Boula (82. A. Musák), M. Frydrych, K. Pojezný - M. Rusnák (46. D. Holzer), D. Planka, O. Kričfaluši, V. Sinjavskij - A. Gning, A. Bewene (59. F. Šancl), V. Jurečka (74. J. Pira)
F. Wiegele - A. Memič (87. M. Vydra), D. Krčík, S. Dweh, K. Spáčil (72. A. Kadlec) - L. Červ, P. Hrošovský, D. Višinský, T. Ladra (61. A. Sojka), J. Panoš (61. M. Valenta) - P. Adu (72. M. Toure)
Náhradníci:
D. Holzer, V. Budinský, D. Buchta, L. Almási, D. Owusu, F. Šancl, P. Ortíz, J. Pira, A. Musák, M. Havran, H. Kante
M. Vydra, M. Tvrdoň, A. Kadlec, V. Jemelka, M. Valenta, D. Vašulín, A. Sojka, C. Souaré, T. Slončík, D. Ťapaj, M. Toure
Žluté karty:
75. J. Pira, 89. M. Frydrych, 90. A. Gning
90. A. Kadlec

Počet diváků: 7 094 (47 % z kapacity 15 123)

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
15. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Aktualizujeme
Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

25. dubna 2026  17:57,  aktualizováno  18:31

ONLINE: Souček pomohl West Hamu k vítězství, Kinský má nulu. Hraje Arsenal

Sledujeme online
Tomáš Souček se raduje z gólu v utkání proti Evertonu.

Trefil se popáté v sezoně. A gól Tomáše Součka nakonec přispěl k velice důležitému vítězství. West Ham zdolal Everton ve 34. kole Premier League 2:1, v tabulce dál drží sedmnáctou příčku. Jen o dva...

25. dubna 2026  18:31

Jablonec - Liberec 1:2, hosté zvládli derby a jsou v šestce, Jawo zahodil penaltu

Aktualizujeme
Liberečtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Toumani Diakité.

Loni přišli o umístění v elitní šestce v posledním kole. Tentokrát v ní fotbalisté Liberce zůstávají, definitivní jistotu získali v posledním kole po vítězství 2:1 v derby s Jabloncem. Za hosty se...

25. dubna 2026  18:20

Pardubice - Zlín 3:1, čtvrtá výhra v řadě pro domácí, soupeře čeká boj o záchranu

Aktualizujeme
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Daniela Smékala v utkání proti Zlínu.

Poslední čtyři zápasy je vynesly na osmé místo ligové tabulky a v nadstavbě si zahrají prostřední skupinu. Fotbalisté Pardubic v závěrečném kole porazili Zlín 3:1. Moravané se naopak propadli na 12....

25. dubna 2026  18:19

Ostrava - Plzeň 0:1, domácí se propadli na poslední místo, rozhodl Adu

Aktualizujeme
Plzeňský útočník Prince Adu si kryje míč před ostravským obráncem Karlem...

Po třech zápasech fotbalisté Viktorie Plzeň zvítězili a díky ztrátě Jablonce se v ligové tabulce posouvají na třetí místo. Západočeši na hřišti ostravského Baníku potvrdili roli favorita, ve 35....

25. dubna 2026  18:14

Karviná - Boleslav 0:3, tři různí střelci, hosté ale skupině o udržení neunikli

Aktualizujeme
Mladoboleslavští hráči slaví gól proti pražské Dukle.

Pro posun ze skupiny o udržení udělali v Karviné vše, kvůli překvapivé výhře Bohemians nad Spartou to však nestačilo. Mladoboleslavští fotbalisté díky trefám Ševčíka, Kabonga a Macka zvítězili 3:0 a...

25. dubna 2026  18:10

Slovácko - Dukla 1:2, klíčový zápas o záchranu, Pražané už nejsou poslední

Aktualizujeme
Slovácký obránce Gigli Ndefe a Samson Tijani a Lukáš Penxa z Dukly

Odpoutali se ode dna tabulky, poskočili na čtrnáctou pozici, na poslední místo odsunuli Baník a na patnáctou příčku Slovácko. Právě na jeho hřišti zvládli fotbalisté Dukly velice důležité utkání, k...

25. dubna 2026  18:09

Teplice - Hradec 0:1, z penalty rozhodl Darida, a upevnil tím páté místo

Aktualizujeme
Královéhradecký záložník Václav Darida

V závěrečném kole základní části si fotbalisté Hradce Králové upevnili pátou příčku v ligové tabulce. Zásluhou kapitána Vladimíra Daridy, který se trefil v 67. minutě z pokutového kopu, porazili 1:0...

25. dubna 2026  18:04

Slavia - Olomouc 2:1, obrat a titul je blíž, v závěru rozhodl Moses tečovanou střelou

Aktualizujeme
Václav Sejk z Olomouce slaví v 15. minutě úvodní gól utkání proti Slavii.

První poločas trpěli, takřka hodinu prohrávali, ale nakonec slávističtí fotbalisté složitý zápas s Olomoucí zvládli. Střídající Chytil a Moses skóre otočili a po vítězství 2:1 se o pořádný kus...

25. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  17:56

Schick dvěma góly řídil výhru nad Kolínem, za Leverkusen se prosadil už stokrát

Patrik Schick slaví se spoluhráči trefu v utkání proti Kolínu nad Rýnem.

Patrick Schick zařídil dvěma góly v německé fotbalové lize Leverkusenu vítězství 2:1 v Kolíně nad Rýnem. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek. Jeho tým se posunul na páté místo neúplné tabulky o bod...

25. dubna 2026  17:56

Bohemians - Sparta 2:0, Mercado dostal červenou, domácí rozhodli po půli

Aktualizujeme
Milan Ristovski z Bohemians slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté závěr základní části Chance Ligy nezvládli. Na půdě Bohemians padli 0:2 poté, co od 20. minuty hráli bez vyloučeného Mercada. Domácí početní výhody využili dvěma slepenými góly...

25. dubna 2026  17:21,  aktualizováno  17:55

Návraty reprezentantů. Šulc byl u výhry Lyonu, Hložek zvládl půlhodinu za rezervu

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Pavel Šulc po svalovém zranění nastoupil po třech týdnech za Lyon, který porazil ve francouzské fotbalové lize Auxerre 3:2 a je třetí v tabulce. Český záložník přišel na hřiště v 58. minutě za stavu...

25. dubna 2026  17:38

